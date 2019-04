Cinci influenceri de fashion, faimosi la nivel international, din cinci tari europene, reprezinta noua echipa stilistica pentru colectia de pantofi primavara/vara 2019 de la DEICHMANN. Facand parte din campania internationala #spreadthelook, influencerii prezinta stiluri selectate special, ce vor fi disponibile exclusiv incepand cu aprilie 2019 in toate magazinele DEICHMANN, dar si pe www.deichmann.com.

Alaturi de celebra Melina Martin din Germania, campania #spreadthelook prezinta influenceri internationali precum Leomie Anderson din Marea Britanie, Kim Lianne Grömminger din Austria, Marta Lozano din Spania si Noor de Groot din Olanda. Lansarea si deschiderea colectiei inspirata de influenceri s-a realizat la conventia de frumusete Glow', pe 30 si 31 martie 2019 in Stuttgart.

Colectia #spreadthelook promite cinci teme de fashion care reprezinta atractiile principale din cadrul colectiei primavara/vara. Chunky sneakers cu un look retro sport si statement sneakers cu aspect jucaus, cu aplicatii precum inimi, flori si ancore, stiluri ce sunt in totalitate la moda.

Sandalele cu barete, imprimeu leopard si elemente metalice, dar si tocurile de vara imbracate in piele de leopard sau de sarpe, dau tonul trendului. Pantofii tip mules cu platforma inalta si aplicatii de tinte sau capse sunt accesoriul perfect pentru orice outfit de vara.



Campania #spreadthelook a fost realizata de cinci influenceri in Cape Town si va fi prezentata in Europa, prin diferite mijloace, precum cele printate, TV si social media, incepand din aprilie.

Colectia va fi disponibila incepand cu aprilie 2019 in toate magazinele DEICHMANN si in magazinul online www.deichmann.com. Preturile noilor stiluri se gasesc intre 89 lei si 139 lei.

DEICHMANN SE are sediul in Essen, Germania si a fost fondat in 1913. Pana in prezent inca apartine 100% familiei fondatoare. Compania este lider de piata si distribuitor in vanzarile de pantofi la nivel european. Aceasta angajeaza peste 39,000 de oameni in toata lumea. Filialele sunt conduse sub numele de DEICHMANN in Germania, Austria, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Danemarca, Franta, Ungaria, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia si Regatul Unit. Grupul este de asemenea reprezentat in Elvetia (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), Olanda si Belgia (vanHaren) si SUA (Rack Room Shoes/Off Broadway). In Germania, Roland SE face parte din grup. DEICHMANN este reprezentata in Germania, Austria si Elvetia prin MyShoes SE. Compania mai detine Snipes Group, cu filiale in Germania, Austria, Elvetia, Olanda, Belgia, Spania si Italia.