Seria de evenimente Sound of Bucharest va fi deschisă, pe 25 septembrie, de Armin van Buuren, unul dintre cei mai renumiți DJ și producători la nivel mondial, multiplu câștigător al titlului de cel mai bun DJ din lume, care revine în fața publicului din București după 7 ani și pregătește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa. În fiecare an, un alt artist internațional celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.

Show-ul va fi unul spectaculos și va avea o producție fabuloasă, unică în lume. DJ-ul va susține set-uri speciale de muzică de pe două scene pe parcursul evenimentului, iar Palatul Parlamentului va fi suportul perfect pentru proiecția grandioasă, live, a show-ului. Aceasta reprezintă o regie complet nouă în lume, de muzică și video.

Armin van Buuren a lansat de-a lungul timpului hituri cunoscute și extrem de apreciate în întreaga lume și a adus show-uri incendiare pe toate marile scene ale lumii și seria de concerte A State of Trance. Este unul dintre cei mai iubiți artiști atât în România, cât și la nivel internațional, iar pe 25 septembrie va fi din nou în fața publicului care îl așteaptă cu atât de mare căldură și entuziasm.

Prima ediție Sound of Bucharest se anunță a fi una imposibil de uitat. Toți cei care își doresc să fia parte la acest eveniment unic se pot înregistra pe site-ul www.soundofbucharest.com. Persoanele care au cumpărat sau vor cumpăra un bilet la SAGA Festival vor avea acces garantat la eveniment și nu mai sunt nevoiți să facă o altă înregistrare. Prezența va fi în limita spațiului din Piața Constituției.

SAGA Festival

ALDA (AMF) și Insomniac (EDC), doi dintre liderii mondiali ai festivalurilor electronic dance music, anunță cei mai mari artiști ai lumii pentru prima ediție Saga Music Festival. Primul festival de muzică electronică din București va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, în Parcul Izvor din București.

După un an atipic, marcat de pandemie, care a ținut o lume întreagă pe loc, iubitorii de muzică EDM și tehno se pot bucura de experiența SAGA Festival la București, cu un line-up complex, care include peste 100 de artiști cunoscuți la cele mai mari festivaluri din lume.

Orașul va prinde viață în septembrie, când fanii muzicii electronice din peste 40 de țări și 6 continente vor petrece un weekend plin de muzică, iubire și unitate. Festivalul este un concept unic, ca rezultat al colaborării între doi dintre cei mai mari organizatori de evenimente din lume. Pentru ALDA și Insomniac, Saga Music Festival reprezintă începutul unui nou capitol pe piața festivalurilor din România.

SAGA Music Festival pregătește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume.

Line-up-ul include nume sonore, peste 100 de artiști din muzica electronică și nu numai, precum Alan Walker, Carl Cox, Clean Bandit (DJ Set), Deborah De Luca, Don Diablo, Fisher, John Newman, Masked Wolf, Meduza, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, SICKICK, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W și mulți alții.

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul sagafestival.com.

