Pe perioada iernii parul tau are nevoie de ingrijire specifica. Conditiile atmosferice, schimbarile de temperatura, dar si impactul vopsirilor repetate sau al stilizarii cu caldura duc la un par deteriorat sau uscat. Asadar evita spalarea foarte frecventa a parului in aceasta perioada. Incearca sa folosesti extra balsam pentru o hidratare corespunzatoare si nu uita sa folosesti un tratament pentru par care face minuni in aceasta perioada.

De asemenea este foarte bine sa folosesti o gama de produse special creata pentru aceste nevoi specifice. Alege Structure Repair de la Maria Nila, brand suedez 100% vegan care contine extract de alge pentru a pastra parul hranit, stralucitor si matasos.

Gama Structure Repair hraneste si intareste firul de par fiind special conceputa pentru parul deteriorat si uscat. Fara sulfati si parabeni. Contine Color Guard Complex care protejeaza parul si reduce pierderea culorii datorata spalarii, caldurii, razelor UV si radicalilor liberi.

Iata mai jos rutina de ingrijire: Foloseste samponul Structure Repair in mod obisnuit si apoi aplica masca reparatoare dupa spalare timp de 3 minute. Dupa indepartarea mastii, aplica balsamul pentru un par hranit, reparat si stralucitor. Finalizeaza rutina prin aplicarea tratamentului Leave In Cream inainte de uscarea parului cu feonul. Acest tratament hraneste, protejeaza parul si previne firele despicate.

Cu o experienta de peste 40 de ani in industrie, Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Misiunea Maria Nila este de a produce cele mai bune produse fara a compromite sanatatea parului sau mediul inconjurator.

Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni si sunt produse in Suedia, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor. Toate produsele contin Colour Guard Complex care protejeaza si pastreaza culoarea parului.

Produsele Maria Nila sunt certificare de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la profihairshop.

