Am învățat împreună că, în situațiile critice, îngrijirea medicală şi suportul clinic sunt la fel de importante ca empatia și solidaritatea.

Traversăm o situație de criză majoră – dar noi rămânem, ca până acum, lângă copiii și adulții care se luptă cu un diagnostic incurabil. Ne dorim, în același timp, să fim un sprijin pentru autorități, mai ales în aceste momente în care trebuie să fim uniți și să colaborăm permanent. Înțelegem că sistemul de sănătate publică este nevoit să ia toate măsurile necesare pentru a se pregăti să facă față epidemiei de COVID-19, dar și pentru a nu expune bolnavii de cancer la riscul de infecție cu coronavirus, prin prezenţa lor în spitalele publice. Este o luptă contracronomentru și trebuie să depunem cu toții eforturi, să fim responsabili și solidari, astfel încât toate aceste măsuri să dea rezultate.

Însă bolile incurabile și cancerul nu țin cont de context, tratamentele și durerea nu pot fi puse pe pauză, iar pacienții noștri copii și adulți au nevoie urgentă de sprijin și îngrijire de specialitate. Ultimele zile ne-au arătat, din nefericire, efectele necruțătoare pe care le are virusul asupra pacienților oncologici sau cronici. Pentru ei, mai târziu poate fi prea târziu. Bolnavii de cancer din România sunt printre cei mai expuși în fata pericolului epidemiei de coronavirus. În acest moment, pacienții oncologici sunt externați din spitale de stat și trimiși acasă, uneori fără tratament. Sunt părinții noștri, prietenii noștri, colegii noștri, vecinii noștri, poate copiii noștri. Li s-au închis deja uși și au auzit un descuranjat și rece „nu se mai poate face nimic', când mai sunt atât, atât de multe de făcut. Sunt sunt cei mai predispuși la infectarea cu COVID-19 și potențiala propagare, iar în acest moment au extrem de puține soluții.

Cele două spitale ale noastre, din București și Brașov, sunt deschise ca până acum, 24/24, iar medicii, asistentele și întreg personalul clinic de la HOSPICE rămân alături de pacienții care au nevoie de noi. Toate serviciile pe care le oferim în cele două spitale ale fundației sunt gratuite pentru pacienții noștri și pentru familiile lor, dar nu putem continua fără sprijin.

De-a lungul celor 28 de ani de existență, am înțeles ce înseamnă dificultățile financiare. Ne-am confruntat nu o singură dată cu momente grele și am reușit să le depășim doar datorită celor care s-au implicat, au ajutat și au crezut în cauza îngrijirii paliative. 172.000 de români au nevoie în fiecare an de îngrijire paliativă. Vă mulțumim că ne-ați arătat puterea lui „împreună' și ne-ați sprjinit să îi ajutăm pe cât mai mulți dintre ei.

Acum, facem din nou un apel la solidaritate și la implicare: vă rugăm să nu îi abandonăm pe bolnavii de cancer, deoarece #cancerulnustăladistanță! Vom putea să oferim îngrijire paliativă gratuită pentru cât mai mulți pacienți și, totodată, să sprijinim eforturile depuse de autorități și să contribuim la degrevarea spitalelor publice de pacienții incurabili doar cu sprijinul comunității, al companiilor și al celor care cred în cauza îngrijirii paliative. Doar cu sprijinul vostru.Ajută și tu pe https://www.hospice.ro/doneaza/ sau trimite un SMS la 8844 cu mesaj TIMP (cost 2 euro).

