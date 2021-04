CALVIN KLEIN te încurajează să experimentezi diverse look-uri și să-ți definești AND-ul stilistic. Piese statement cu design minimalist specific brand-ului și stiluri fundamentale sunt perfecte de integrat în garderobă pentru ca tu să explorezi nelimitat și creativ exprimarea de sine.

Iar venirea primăverii este acel moment când fiecare vrea să caute un look excelent și să renunțe la „uniforma' purtată, impusă de diverse circumstanțe. E momentul să fii tu iar astfel de clipe sunt cel mai frumos trăite atunci când sunt împărtășite cu cei dragi. Venirea sărbătorilor pascale poate fi despre a te lăsa descoperit de cei apropiați și de a le arăta the real you powered by CALVIN KLEIN.

Simplitatea monocromatică e cool

Atemporalitatea ținutelor într-o singură culoare este unul dintre motivele pentru care astfel de outfit-uri sunt mereu în vogă. Simplificarea garderobei nu înseamnă adoptarea unor ținute simple, dar reorientarea către acele item-uri cu care poți realiza o mulțime de combinații vestimentare, ce în cele din urmă devin un statement personal.

În colecția Calvin Klein Jeans găsești o rochie albă monocromă, regular fit, din bumbac organic, parte din capsula ESSENTIALS. Un item perfecționat de-a lungul timpului cât să fie mereu actual și modern. Confortabilă, simplu de purtat și asortat cu alte articole vestimentare, îți creezi un outfit cool care să îți definească nu doar estetica dar și personalitatea.

Despre SARKK SA

SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri și o rețea extinsă de magazine selecționate.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.

Despre Calvin Klein, Inc.

CALVIN KLEIN este un brand de lifestyle cu idealuri îndrăznețe, progresive și o estetică seducătoare, recunoscut la nivel mondial. Abordarea modernă și minimalistă a design-ului, imaginile incitante și conexiunea autentică cu mediul cultural rezonează cu clienții brand-ului de peste 50 de ani.

Fondată în anul 1968 de către Calvin Klein și partenerul său de afaceri, Barry Schwartz, compania și-a construit reputația ca lider în industria de modă americană prin liniile distincte ale brand-ului și o gamă de produse licențiate. Vânzările retail la nivel global ale produselor Calvin Klein au depășit 9 miliarde de dolari în 2019 și au fost distribuite în peste 110 de țări. Calvin Klein are peste 11.500 de asociați la nivel global.

