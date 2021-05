ELLE: Revii în paginile ELLE după mai bine de un an care a fost complicat pentru noi toți. Cum a fost pentru tine?

INNA: A fost un an delicat pentru că, așa cum spun toți colegii mei artiști, am fost departe de scenă și ne-a lipsit, ne-a fost dor. Bineînțeles, însă, că am încercat să rămân activă, am lansat multă muzică, am petrecut timp în studio, am avut și filmări pentru Masked Singer, am fost activă pe social media, am făcut live-uri, interviuri, am avut și primul concert drive-in, dar am și călătorit atunci când situația a permis.

ELLE: Ce face un artist când posibilitățile lui de a perfoma arta pe care o face sunt limitate sau chiar inexistente? Ai lucrat mai mult în studio, te-ai concentrat pe altceva? Ți-ai găsit noi preocupări?

INNA: Am lucrat în studio, dar și în studioul meu de acasă, am filmat videoclipuri, am făcut interviuri pe Zoom, am făcut ședințe foto, concerte live din studio, am încercat toate variantele prin care să fiu aproape de fani și să rămânem uniți prin muzică.

ELLE: Dar ce faci atunci când atmosfera din societate devine prea încărcată? Cum resimți ca artist lucrurile acestea și cum le transpui, dacă reușești, în munca ta?

INNA: Am forma mea de a mă proteja: mă bucur de pasiunile mele, de oamenii mei dragi, de echipa mea, de toate locurile care îmi aduc liniște.

ELLE: Prin munca ta, faci parte dintr-o categorie de oameni care ne ajută să ne distrăm sau să ne simțim mai bine, de multe ori, dar care ne și pot transmite mesaje, de la unele strict estetice, la unele care țin de societate, de felul în care funcționăm împreună. Cum percepi tu aceste lucruri? Cum le aplici în ceea ce te privește?

INNA: De fiecare dată când am rezonat cu o cauză, am devenit susținător, ambasador, pentru că sunt conștientă de responsabilitatea pe care o am și pentru că sunt dornică să contribui la o societate cu oameni care ajută și nu stau deoparte. Sunt ambasador Lets Do It, Romania!, pentru că este important să trăim într-o țară mai curată, fără deșeuri. Și, pe lângă mesajele de responsabilitate, eu cred că misiunea mea este să fac oameni fericiți prin muzica mea, așa că fac acest lucru în fiecare zi.

ELLE: Pentru că a trecut mai bine de un an în care am stat mai mult acasă, și știm că ai folosit acest prilej și pentru a-ți concepe un mediu mai plăcut în jurul tău, ne poți spune cât de mult contează pentru tine locul în care trăiești? Și cum visezi să fie?

INNA: Pentru mine contează mult ca locul în care trăiesc să fie cât mai confortabil, luminos, să nu fie încărcat, decorat simplu, dar with a twist.

ELLE: Ești obișnuită cu călătoriile pentru concerte. Ți-au lipsit în acest timp? De ce ți-a fost cel mai dor?

INNA: Da, mi-au lipsit ENORM! Am reușit, însă, să călătoresc în destinații în care nu erau restricții, unde am îmbinat utilul cu plăcutul: am fost în Dubai în vacanță de ziua mea, apoi tot acolo, ca să filmez videoclipuri și să fac ședințe foto. Am fost în Maldive pentru prima dată și a fost magic. Am fost în Portugalia, dar și în Spania de mai multe ori, pentru că Barcelona este a doua mea casă.

ELLE: În ce fel te inspiră călătoriile? Ai vreo amintire specifică legată de un loc anume și de felul în care te-a stimulat?

INNA: Călătoriile sunt o parte esențială din viața mea. Mă conectez la locuri, la oameni, mă inspiră în muzica mea, în videoclipuri, în tot ce fac. Am amintiri din multe locuri și încerc să le surprind flavour-ul în cariera mea, în proiectele mele. De exemplu, am un proiect care se numește Rock the Roof, unde cânt live piese de-ale mele pe clădirile cele mai înalte din anumite orașe din lume. Până acum, am făcut această sesiune la Paris, Londra, Mexico City, Istanbul, Los Angeles și Barcelona.

ELLE: Cum te raportezi la locurile noi în care ajungi? Ce ești curioasă să afli în legătură cu ele?

INNA: Aș vrea să aflu totul! Locuri importante de vizitat, restaurante, cafenele drăguțe, locuri în care să mă dau cu skate-ul…

ELLE: Cum trebuie să fie un oraș pe care îl vizitezi ca să te stimuleze estetic? La ce te uiți mai întâi? Care sunt acele detalii care te interesează?

INNA: Îmi place să surprind clădiri frumoase, istorice, clădiri recondiționate frumos, cu bun gust, locuri cool în care să îți petreci timpul.

ELLE: Care sunt lucrurile care te preocupă în special în orașul în care locuiești? La ce te uiți mai întâi? La ce visezi pentru el?

INNA: Îmi plac mult energia, vibe-ul dinamic, oamenii veseli, activi, locurile în care să te poți opri din nebunia unei zile să te relaxezi cu un pahar de prosecco sau o cafea și să te bucuri de soare și de puțină liniște.

ELLE: Cum ar putea artiștii să contribuie la aspectul sau la starea de bine a unui loc?

INNA: În foarte multe locuri din oraș, poți asculta muzica artiștilor, iar în alte locuri, sunt artiști care cântă pe stradă, alții care fac desene urbane superbe.

ELLE: Cum a fost experiența de a fi în rolul unui #rebelwithacause?

INNA: A fost o ipostază fun pentru mine, mi-a plăcut ideea de mister din jurul acestei filmări.

ELLE: Ce a însemnat pentru tine această experiență?

INNA: #rebelwithacause este expresia unei alăturări între dorința de a ne distra, de a fi neconvenționali, și dorința de a avea un scop, o contribuție pozitivă pentru comunitate. Întreaga idee a campaniei glo se bazează pe alăturarea unor forțe opuse care, aduse împreună, creează ceva extraordinar, iar asta m-a atras foarte tare. Iar felul în care acest mesaj este adus către oameni, sub forma unor murale care schimbă atât de mult în bine spațiile unde sunt amplasate, mă atrage prin creativitate și valoare estetică.

ELLE: Te regăsești în acest personaj?

INNA: Da, aș putea să transform asta într-un obicei. Cred că mulți avem aceste porniri și mă bucur că pot să fac parte dintr-o mișcare care să inspire cât mai mulți oameni să exploreze cum pot găsi forme de exprimare a pasiunilor lor într-un fel care să aibă impact și pentru alții.

ELLE: Ce te-a atras spre campania glo?

INNA: Campania glo propune o viziune de înfrumusețare a spațiilor urbane care m-a atras în mod special. Apreciez inițiativa unui brand de a aduce comunitățile împreună în jurul unei cauze, de a lăsa la o parte interesul comercial pentru a aduce o schimbare în bine peisajului de multe ori prea gri al orașelor.

ELLE: Cum rezonezi cu tema centrală a campaniei glo de fun&purpose?

INNA: Mi-a plăcut conceptul pentru că aduce o perspectivă fresh asupra felului în care ne putem raporta la dorințele și aspirațiile noastre.

ELLE: Sunt alte forțe contrastante pe care le observi la lucru în viața ta?

INNA: Mi-am ales o meserie care îmi permite să mă distrez în cel mai serios mod și despre care spun adesea că aș putea să o fac și fără să fiu plătită, deci da.

ELLE: La ce lucrezi acum? Ce să așteptăm de la tine?

INNA: Multă muzică. Foarte multă muzică! Și, sper eu, și concerte curând. Tocmai am lansat o colaborare cu Alok, DJ-ul numărul 5 din lume, și Sofi Tukker, și mă bucur mult de această reușită. Dar și de piesa Flashbacks, care a avut rezultate la care nu mă așteptam în diverse țări, în Rusia chiar locul 1 pe radio, dar și locul 55 în Shazam Global. Mă pregătesc să lansez un nou album, deși chiar în noiembrie am lansat albumul Heartbreaker.

fotografii: Tibi Clenci

realizatoare: Domnica Mărgescu

Coafură: Adonis Enache;

Asistente styling: Mădălina Preda, Ionela Haraseniuc;

Make-up: Anca Buldu;

Manager Tibi Clenci: Radu Dobrea.

