Răul de mare sau răul de mișcare pot fi ușor de identificat, fiindcă persoanele afectate prezintă stare de greață, vărsături, dureri de cap sau transpirații reci atunci când călătoresc cu vaporul dar și cu alte mijloace de transport. Cauza exactă a acestei stări nu este cunoscută, dar teoria cea mai acceptată este aceea că răul de mișcare apare în urma unui conflict senzorial dintre urechea internă, ochi și nervi.

Balansul este mult diferit față de celelalte simțuri. Dacă văzul ține doar de ochi iar simțul olfactiv sau mirosul ține doar de nas, află că balansul depinde de urechea internă, de vedere și de informațiile primite de la mușchi și articulații. În mod normal, aceste informații corespund una cu cealaltă, iar întoarcerea capului, spre stânga de exemplu, va da de înțeles creierului că și privirea se va întoarce spre acea direcție și că vor fi activați mușchii gâtului.

Dacă te afli însă pe holul unui vapor fără alte repere, este posibil ca ochii să observe un obiect static, dar urechea internă să primească informații de deplasare, datorită vaporului. Aceste informații contradictorii sunt și mai amplificate dacă privirea este ațintită spre partea opusă direcției de mers.

5 metode prin care poți ameliora răul de mare

Chiar dacă ai rău de mare nu este obligatoriu să stai toată călătoria închisă în baie. Îți poți ameliora manifestările dacă urmezi sfaturile de mai jos. Așa că:

Hidratează-te și mănâncă porții mici

Lucrul cel mai important este să stai hidratată. Pe lângă consumul de apă însă, trebuie să știi ce să mănânci și ce sa eviți. Nu mânca alimente greu de digerat sau care îți pot afecta sistemul digestiv și evita mesele copioase, uleioase, bogate în grasimi. Axează-te pe gustări mici și bogate în proteine cum ar fi untul de arahide sau biscuiții. Iar acestea pare că nu sunt singurele alimente eficiente. Un studiu intitulat „Effects of ginger on motion sickness and gastric slow-wave dysrhythmias induced by circular vection” și publicat în 2003 a evidențiat că ghimbirul poate ajuta la prevenirea și tratamentul răului de mișcare. Așa că ai putea încerca și această rădăcină pentru răul de mișcare, fie că sunt sub formă de suplimente, de bomboane sau chiar tablete.

Evită alcoolul

Alcoolul îți poate calma nervii dar nu îți poate liniști stomacul. De asemenea, alcoolul te deshidratează, ceea ce poate amplifica simptomele răului de mare. Dacă alcoolul consumat în cantități mari poate afecta balansul și poate cauza stare de greață și vărsături pe pamânt, imaginează-ți amploarea acestor efecte atunci când ești pe mare și ești supusă balansului vaporului.

Privește spre orizont

Una dintre cele mai vechi metode de înlăturare a răului de mare este de a te uita la un punct îndepărtat. Obiectivul acesteia este să trimiți semnale creierului că lumea din jurul tău nu este într-o continuă mișcare. Evită să privești lucruri statice apropiate cum ar fi telefonul sau ziarul și, cu atât mai mult, nu te uita la valurile care trec pe lângă vapor.

Menține-te ocupată

De cele mai multe ori, marinarii de pe vasele mici nu au rău de mare fiindcă au prea multe de făcut ca să ia în considerare balansul vaporului și vremea de afară. Plecând de la această idee, ai putea încerca să îți distragi atenția și să faci diverse activități pe vapor. Dacă vasul este unul de croazieră, nu cred ca vei duce lipsă de așa ceva. Dacă nu ai astfel de variantă, intră în discuție cu alte persoane.

Apelează la medicamente

Dacă metodele menționate până acum nu au ameliorat răul de mare atunci poți apela la diferite medicamente menite să înlăture această stare. Înainte de călătorie, fă-ți rost de medicamentele necesare recomandate de către medicul de familie sau farmacist sau poți vorbi direct cu medicul de pe vapor, asta în cazul în care ești pe un vas de croazieră.

