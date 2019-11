Imaginează-ți o casă în care, în fiecare lună, te poți muta într-un alt univers creativ. Visează la o garderobă pe care, la fiecare 30 de zile, o completezi cu o piesă nouă, absolut superbă. Și gândește-te la acea zi în care designul tău poate schimba lumea. Îndrăznește să te înscrii în cea mai cool competiție de design din România, iar ideile tale, finalizate, vor prinde viață.

Qreator by IQOS, Home of Creativity, este o casă conectată la ideile, trendurile și schimbările globale generate prin puterea imaginației și talentului artistic. Întrebarea pe care o punem noi este: vrei să faci parte din ea? Ai un proiect super-interesant în minte, o mapă plină de schițe terminate dar… nu ai fondurile necesare pentru a-ți finaliza, fizic, ideile creative? Atunci răspunde cu „da” la acest Call for Artists lansat de Qreator și înscrie-te cu proiectul sau produsul gândit de tine pe platforma de pe www.qreator.ro. Poți fi unul dintre cei 12 artiști care vor schimba, lună de lună, universul creativ din România. „Oamenii care sunt suficient de nebuni ca să creadă că pot schimba lumea sunt și cei care o fac”, spunea Steve Jobs. Tu ce spui, încerci?

Ce trebuie să știi despre competiție? În primul rând, este important că poți concura la mai multe categorii, încearcă-ți deci forțele în cea de care te simți cel mai aproape, ca artist. Prima dintre ele este designul de obiect (home & deco, însă și variațiuni pe teme de graphic design); a doua categorie la care te poți înscrie este cea de design vestimentar, urmează apoi designul de accesorii (aplică acum dacă colecțiile tale includ bijuterii, pantofi, genți etc) și designul care implică noile tehnologii (materiale inovative, AR, code based design)

Ce proiecte pot fi înscrise în concurs? Ca să fii eligibil cu proiectul / brandul / colecția ta, este necesar ca acesta să se plieze pe una dintre temele principale ale competiției. Prima dintre teme – Back to the Future – îndeamnă artiștii să se lase inspirați de fuziunea dintre nou și vechi, dintre materiale tradiționale și tehnologiile de ultimă oră, de obiectele clasice „reinventate”.

A doua temă vizează designerii vestimentari – Resisting Fast Fashion – și îi provoacă să regândească hainele de fiecare zi, să le facă atemporale, să le dea mai multe funcționalități. A treia temă – Multi-sense Design – este dedicată celor care transformă experiența unui singur obiect într-o provocare cu o multitudine de senzații extraordinare (de la cel vizual la cel tactil sau olfactiv). Social design-ul nu este lăsat la o parte – cea de-a patra temă a competiției provoacă artiștii să creeze un obiect care rezolvă o problemă socială, dar și să folosească materiale bio sau reciclate pentru a da viață ideilor lor.

Regulament general. Pentru a te înscrie în concurs, trimite conceptul din spatele ideii tale și, bineînțeles, numele produsului. Dacă vrei să faci parte dintre artiștii emergenți care vor semna colecțiile lunilor ianuarie și februarie 2020, înscrie proiectul tău până pe 15 noiembrie. În orice caz, competiția rămâne deschisă până pe 15 martie, timp în care se vor alege câștigătorii care vor crea edițiile Qollection pentru restul anului 2020.

Qreator produce și lansează colecția după conceptul & designului participantului și oferă în plus și un premiu de 1.000 euro. Produsele din colecție vor fi disponibile în ediție limitată la Qreator timp de o câte lună. Câștigătorii, deciși de juriul format din Mirela Bucovicean, Răzvan Mercan (Monocult) și Tammy (Lelograms) vor fi anunțați în 3 etape.

Despre Qreator X Qollection trebuie să știm… Qreator susține comunitățile creative locale și devine loc de întâlnire pentru creatori la început de drum și artiști consacrați. În 2018, Qreator a lansat seria Qollection, care, pana in prezent a inclus piese semnate de artisti locali consacrati – Mihaela Glăvan, Irina Voinea, Ghica Popa, Monocult, Lelograms, Șoseta 3, Laura Olaru, Victoria Finală, Maria Pălăria, Zarug, in colectii – capsula, disponibile in editie limitata la Qreator. Mai multe detalii găsiți pe www.qreator.ro.

