ELLE: De ani buni deja ai o carieră de model – ce te entuziasmează la această meserie, ce posibilități îți dă să te exprimi?

Virginia Usiku: De mic copil am avut norocul să știu cam ce aș vrea să fac. Și faptul că am transformat pasiunea într-o carieră a însemnat mult. Ma entuziasmează tot. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că prin prisma modeling-ului am reușit să mă descopăr, să mă înțeleg, să-mi dau seama de rolul pe care l-am ales, acela de a inspira oamenii din jur. Și mă simt binecuvântată să fac acest lucru.

ELLE: Este munca ta la fel de glam cum poate să pară din exterior? Cum este, de fapt?

V.U.: Eu am avut șansa si oportunitatea de a cunoaște lumea „glam cu tot ce conține ea: de la prezentări de modă, la ținute care mai de care speciale și unicate, la artiști și designeri cu nume sonore în industria de modă din România. Poate și pentru că am început să lucrez în domeniu la o vârstă înaintată față de cea normală, între 16 și 20 de ani. Așadar obiectivele au fost altele, perspectivele – diferite. Contextul în sine o face să fie glam. Mă bucur de tot ce îmi oferă universul. De altfel, când nu sunt pe podium, sunt la muncă, la birou. Sunt un om care lucrează constant la evoluția sa profesională, mă bucur de prietenii de lângă mine, de pisica mea blănoasă, de lucruri care îmi aduc fericire.

ELLE: Ai îmbinat întotdeauna munca ta cu un oarecare nivel de activism, chiar și neintenționat. Cum ajută faptul că ești diferită de alte modele din România la reprezentarea oamenilor care sunt ca tine?

V.U.: Cred cu tărie că fiecare om în parte se naște cu un talent, înzestrat de la Dumnezeu. Iar eu am fost aleasă să îl folosesc așa cum am știut de cuviință, prin culoarea caracterului, prin culoarea cunoștințelor, prin reprezentarea diversității ca model, și în același timp prin decizia divină de a fi o voce pentru cei care nu au puterea de a se face auziți.

ELLE: Ai vorbit despre faptul că ai crescut într-un centru de plasament – cum este experiența de a trăi într-o astfel de instituție? În ce fel te motivează sau te ține în loc?

V.U.: În general viața mea nu este o experiență. Sunt momente puse cap la cap care m-au format până la această vârstă. De când m-am născut viața mea a fost într-un centru de plasament, unde, din fericire (pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu), am avut parte de multă iubire, protecție și prietenii pe viață. Le datorez acestor făpturi minunate toată grația mea, iubire și recunoștință profundă. Am învățat că, dacă ești un om bun, Dumnezeu îți aduce în cale oameni care îți deschid drumuri nebănuite. Așa că momentele dificile rămân experiențe de viață care nu fac altceva decât să te ajute să treci peste obstacole cu capul sus!

ELLE: Care sunt prejudecățile predominante cu care te-ai confruntat în toți acești ani?

V.U.: Chiar dacă au fost momente în care oamenii m-au rănit, Dumnezeu mi-a dat capacitatea de a înțelege caracterele diferite ale oamenilor și de a fi tolerantă.

ELLE: Crezi că moda poate reflecta schimbările sociale? Și în ce fel simți că ai făcut chiar tu asta fiind o persoană care poate să arate diferit creațiile designerilor?

V.U.: De-a lungul anilor s-au produs modificări în modă sub toate formele ei: cultural, social, politic, mediu. Cât despre reprezentarea diversității în fashion, lucrurile au început să ia amploare, iar tot mai multe case de modă au început să fie reprezentate și de modele de culoare, dar și de alte minorități. Totodată au loc schimbări ce țin de awareness și responsabilitate colectivă, la nivel global.

ELLE: Care este lucrul care te pasionează la modă?

V.U.: Prin intermediul modei am reușit să mă exprim în totalitate. Să contribui la reprezentarea diversității sub formele ei: social și cultural. Și am reușit să dau viața creațiilor pe care le port.

ELLE: Cum te exprimi prin intermediul hainelor când nu ești la lucru? Care este stilul tău și ce spune el despre tine?

V.U.: Obișnuiesc să port haine cât mai lejere, colorate sau monocrom, în funcție de stare. Nu am un stil anume. Încerc să țin cont de ce se poartă și să îl transpun propriului mod de percepție. Nu sunt o addicted a fashion-ului.

ELLE: Faci parte dintr-un proiect care își propune să arate oameni care provoacă schimbări, purtând ținute ale unui brand care are drept valori circularitatea, durabilitatea, incluziunea și egalitatea de șanse. De care dintre aceste valori ești atașată?

V.U.: Mă simt onorată să fac parte din acest proiect minunat și am rezonat foarte mult cu valorile Tommy Hilfiger. Durabilitatea, incluziunea și egalitatea de șanse sunt valorile cu care mă identific cel mai mult, sunt cele care m-au ghidat de-a lungul carierei ca model și din momentul în care am început să lucrez în industrie mi-am promis că le voi urma și voi face tot ce îmi stă în putință să contribui la schimbare, raportându-mă la valorile despre care spuneam. Acest lucru mă face fericită și îmi confirmă faptul că ce am făcut până acum a fost bine și nu îmi rămâne decât să-mi urmez în continuare drumul.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro