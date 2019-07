Mandachi Hotel & SPA înseamnă o experiență memorabilă pentru călătorii de business sau leisure care ajung în Suceava. Complexul hotelier din Bucovina reunește toate atributele unui sejur de lux: spații de cazare generoase, restaurant a la carte, cafe bar, centru Spa & Wellness ultramodern. Designul curajos al proiectului este o combinație modernă cu accente minimaliste. Produsele iconice folosite au contribuit la creearea unui ambient rafinat și atrăgător.

Cum ați ajuns să vă ocupați de proiectul acesta?

Ștefan Mandachi, proprietarul hotelului, ne urmărea activitatea de ceva vreme. La noi a ajuns în momentul în care un alt client de-al nostru, prieten cu el, ne-a recomandat.

Cum a decurs amenajare?

Procesul la început a fost destul de greu, pentru că proprietarul avea multe idei, timpii erau foarte scurți și a trebuit să muncim mult pentru a atinge toate cerințele sale. Din momentul în care i-am câștigat încrederea, am avut mână liberă pe partea de design, iar procesul de implementare a fost unul constant și eficient.

Care a fost tema amenajării?

Tema a pornit de la conturarea unui concept de „Biohotel' care să fie susținut de un design modern, unic și curajos pentru Bucovina. Evoluția proiectului a fost marcată de câteva momente cheie mai dificile, în care am fost nevoiți să găsim soluții contra timp, pentru diferitele impedimente apărute pe șantier. Însă rezolvările acestora pot fi observate în rezultatul final al proiectului. Calitatea materialelor, a confortului oferit clienților hotelului, dar și eficientizarea spațiilor nu au fost negociabile în cadrul amenajării.

Cât a durat amenajarea?

Procesul a durat aproximativ un an și jumătate, noi preluând proiectul în momentul în care erau deja ridicate primele două etaje. Cea mai dificilă etapă a fost înțelegerea proiectelor tehnice elaborate de noi de către echipa de construcții. A trebuit să introducem un project manager în echipa care s-a ocupat de șantier care să coordoneze proiectul conform standardelor și cerințelor noastre.

Cu ce furnizori ați colaborat?

Unul dintre furnizorii principali cu care am colaborat a fost echipa de la Dream Home Design, dar și alți furnizori interni pe care îi avem în portofoliu, pentru acest gen de proiecte (Construma Design, XT Deco, Danthea etc.)

Cum crezi că ați câștigat simpatia publicului care v-a votat?

Cred că prin curajul designului eclectic personalizat, ce acoperă un segment destul de vast de nevoi ale clienților.

Cine sunteți și prin ce credeți că vă diferențiați pe piață?

„Pure-Mess Design' este un studio de creație, format dintr-o echipă tânără de arhitecți, toți absolvenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, secția Arhitectură de Interior. Mi-am dorit să formez o echipă ce performează în funcție de dificultatea proiectului și de stilul dorit. Pentru a face acest lucru posibil, ne implicăm în comunicarea și descoperirea fiecărui client în parte, pentru a-i înțelege stilul și nevoile. Pentru noi, ca echipă, comunicarea și descoperirea în întregime a intențiilor clienților este cheia unei amenajări de succes. Unul dintre obiectivele noastre pe parcursul procesului de implementare a unui proiect este de a avea o relație arhitect-client eficientă, sinceră și satisfăcătoare. Am început să ne adunăm în urmă cu 4 ani, iar în fiecare an am mărit echipa cu câte un membru. Fiecare dintre ei are o perioadă de minim 2 ani de zile de probe practice, ulterior implementând proiecte cap-coadă. Ne diferențiem prin serviciile complexe, în sensul în care ne implicăm fizic la toate proiectele pentru ca rezultatul acestora să ne aducă o performanță constantă. |n cazul în care unul din proiecte are un blocaj sau o întârziere, ne dedicăm mai mult timp, pentru a nu se creea o discrepanță între proiecte.

Ce conține portofoliul vostru?

Biroul nostru este în București, dar avem proiecte în toată țara. Ne deplasăm aproape o dată pe săptămână pentru ele și am reușit să formăm echipe de furnizori și de implementare cu care lucrăm la distanță, pentru a avea un control mai eficient. În acest an, proiectele țintă sunt cele din domeniul hotelier. Pe acest segment, specializarea noastră a început în urmă cu doi ani.

Ce vă place la ceea ce faceți?

Cel mai mult ne place flexibilitatea creativă, dinamica relației client-arhitect și că avem șansa să îmbunătățim (vizual și eficient) calitatea vieții și a mediului interior. Nu percem această meserie drept un „job' și cu siguranță nu avem un program de 8 ore pe zi în care încercăm să atingem anumite „task-uri'.

