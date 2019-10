(P) Poarta bijuteriile potrivite in functie de evenimentul la care mergi

Evenimentele sunt intr-adevar importante si frumoase, incarcate de energie pozitiva, de emotii, momente unice si bucurii, dar mai este ceva de care trebuie sa tii mare cont inainte de toate: aparitia ta. Felul in care arati tu si te incadrezi in acest peisaj reprezinta admiratia persoanelor dragi, dar si fericirea ta. Pe langa alegerea hainelor, machiajului si coafurii, pune accent si pe bijuterii. Specialistii recomanda bijuterii de argint pentru a-ti scoate in evidenta stilul si atitudinea. De asemenea, gama de bijuterii din argit este extrem de diversificata si potrivita pentru toate stilurile, chipurile si personalitatile. Pentru a fi stralucitoare la un eveniment important din viata ta, foloseste trucuri simple care sa te ajute sa fii spectaculoasa, iar gama de bijuterii argint este doar unul dintre ele.

Cele mai importante sfaturi pentru alegerea bijuteriilor perfecte

Un farmec cu totul deosebit intr-o tinuta au cu siguranta bijuteriile. Bijuteriile din argint sunt cele mai caute si mai pline de viata. De cum alegem bijuteriile depinde toata aparitia noastra si directia pe care aceasta o ia: spre esec sau spre perfectiune. Pentru a duce tinuta intr-o zona de succes ai doua optiuni: fie asortezi hainele cu bijuteriile, fie le oferi statutul de focus al tinutei.

Cel mai important sfat de care trebuie sa tii cont are legatura cu cantitatea. Ei bine, este total nepotrivit sa te impodobesti cu tot ce ai in caseta de bijuterii. Este suficient sa insisti pe zona decolteului, al bratelor si a maini. Daca ai cate o bijuterie pentru fiecare dintre aceste zone, poti sa pui o pereche de cercei micuti.

Cand are loc evenimentul? Acest detaliu decide ce fel de bijuterie trebuie sa porti

Pentru evenimentele din timpul zilei, potrivite sunt bijuteriile din argint delicate sau cu un design minimalist. Indiferent de culoarea rochiei, aceste bijuterii sunt perfecte pentru eveniementele de zi.

Pentru evenimentele care au loc seara, gama de bijuterii din argint se extinde. Poti purta bijuterii din argint cu pietre stralucitoare, creatii moderne sau coliere statement, impunatoare cu pietre mari, forme neconventionale, toate acestea iti vor scoate in evidenta feminitatea si atitudinea. Pentru evenimentele din timpul serii este de mentionat ca in cazul bijuteriilor statement sa tii cont ca acestea denota bun gust si originalitatea si nu este tocmai bine sa te incarci cu ele.

Bijuteriile din argint se potrivesc indiferent de tinuta pe care o alegi, importat este sa optezi pentru tipul de bijuterii in functie de momentul zilei si stilul pe care vrei sa il adopti.

