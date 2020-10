Sănătatea dinițor tăi este prioritară, iar House of Beauty Clinic îți face o propunere de nerefuzat! Doar în cabinetele clinicii poți profita de tratamente stomatologice pe care să le plătești în rate, la prețuri accesibile ce pot începe chiar de la 20 de euro pe lună.

Un zâmbet sănătos, frumos şi rezistent în timp, acestea sunt aşteptările celor care trec pragul cabinetelor stomatologice, și nu doar atât, totul să fie realizat într-un timp record! O dantură de vedetă sau ca de Hollywood nu este foarte greu de obținut, mai ales când te lași pe mâna profesioniștilor în cabinetele de top ale House of Beauty Clinic.

Dacă alegi să fii pacientul House of Beauty Clinic, pentru orice intervenție stomatologică pe care ți-o dorești, aceasta oferă prilejul de a achita tratamentele în rate lunare cu ajutorul celor mai facile soluții financiare existente pe piață.

Mai exact, pentru un zâmbet strălucitor și perfect sănătos, poți beneficia de plata în rate a tratamentului stomatologic realizat la House of Beauty Clinic, pe o perioadă stabilită chiar de tine. Poți opta pentru o astfel de facilitate doar dacă ai orice venit declarat pe teritoriul României.

Dacă îndeplinești toate condițiile necesare și îți dorești o dantură asemănătoare cu cele de pe marile ecrane, House of Beauty Clinic își deschide larg porțile către tine și așteaptă să te lași cu încredere pe mâna unor oameni perfect instruiți în medicina și estetica dentară.

Stomatologie modernă, sănătate și frumusețe în rate: tarife accesibile, produse de cel mai înalt standard

În clinică, oamenii de pretutindeni au găsit rezolvare celor mai aprige probleme atunci când se aflau în nevoie. Mai mult, fondatorii s-au gândit că pentru a le oferi clienților o exepriență extraordinară este necesar ca aceștia să găsească la House of Beauty Clinic prețuri accesibile, personal profesionist, produse de top și plata în rate pentru intervențiile stomatologice.

Unul dintre fondatorii House of Beauty Clinic, Ibrahim Bahbahani mărturisește: Când am înființat această clinică ne-am gândit să facem oamenii să zâmbească mai des. Tarifele clinicii noastre nu sunt nici cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine, însă suntem o clinică ce se respectă și lucrează cu cele mai calitative produse și branduri, iar acest aspect se poate observa din momentul în care un client ne trece prima dată pragul. În acest sens, am încercat să găsim o soluție și am venit pe piață cu varianta plăților în rate.

Este foarte posibil să fim una dintre puținele clinici care să aibă atâtea contracte încheiate cu mai multe bănci pentru comoditatea și flexibilitatea pacientului de a alege cu cine ar vrea să colaboreze. Prin urmare, toate serviicile noastre se pot achita în rate. Iar pentru cine nu vrea să își bată capul cu aceste soluții de creditare și cu toate drumurile sau documentele, am găsit o soluție prin care clientul nu face niciun drum. Cu ajutorul celor de la TBI Bank, care este o instituție de creditare online și offline, vii la clinică, ți-am colectat câteva date cu aprobarea ta, iar în interval de câteva minute primeșți aprobarea creditului. Astfel totul devine mai ușor.'

House Of Beauty Clinic a fost fondată din dorința de a crea fericire și de a reda oamenilor sănătatea și voioșia de care au nevoie pentru a trăi frumos. Sub atenta observare și conducere a celei mai bune clinici stomatologice și estetice din București, Dr. Jona Yousif și Ibrahim Bahbahani și-au dedicat întreaga energie pentru a pune bazele unui loc care în care oamenii să-și redobândească sănătatea și bucuria.

Acordă timp sănătății tale la una dintre cele mai căutate clinici din România

Acestea sunt serviciile stomatologice de care poți beneficia cu plata în rate: Fațete dentare; Implanturi dentare; Aparate dentare; Extracții; Reabilitare orală.

House of Beauty Clinic oferă servicii de top în cadrul stomatologiei moderne și profesioniști care te vor face să strălucești.

Soluțiile financiare pentru serviciile de la House of Beauty Clinic sunt următoarele:

Banca Transilvania (12 rate)

Credit Europe Bank (1-12, 18, 24, 36 rate)

ING (3, 6, 9, 12 rate)

UniCredit (1-12, 18, 24 rate)

Garanti Bank (3, 6, 9, 12, 15, 18 rate)

TBI Bank (1-60 rate)

Care sunt documente de care ai nevoie?

Pentru salariați:

act de identitate

excepție fac angajații Ministerului Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Justiției care trebuie să prezinte și dovadă de venit.

Pentru pensionari:

act de identitate

• ultimul talon de pensie

Pentru persoane fizice autorizate:

act de identitate

acte specifice PFA

House of Beauty Clinic este aleasă pentru serviciile stomatologice atât de români, cât și de persoane din străinătate (aproximativ 20% dintre clienți sunt din afara țării). Clienții străini aleg House of Beauty Clinic pentru calitatea serviciilor oferite, prețurile accesibile, dar și pentru rapiditatea lucrărilor. Multe dintre acestea pot fi finalizate în maximum 24-48 de ore, mai ales că în incinta clinicii se află propriul centru de radiologie datorită căruia clientul nu mai este nevoit să facă drumuri inutile și să piardă timpul.

Așa cum sănătatea dinților este importantă și estetica lor ocupă un loc înalt în clasamentul priorităților. Medicii vor corecta orice imperfecțiune vizibilă și mai puțin vizibilă care ar putea afecta ansamblul estetic al danturii tale.

House of Beauty Clinic pune sănătatea ta pe primul loc! De acum nu trebuie să mai ai grija banilor, clinica vine cu o soluție sigură și la îndemână: poți profita de plata în rate a serviciilor stomatologice.

Durata de viaţă a lucrărilor realizate în cabinetele House of Beauty Clinic este garantată de material, dar și de o execuție fără cusur, însă este importamt ca pacientul să acorde atenţie zilnică igienei dentare pentru a-și menține sănătatea.

Alege calitatea! Pentru mai multe detalii sună chiar acum la +40 755 354 555 sau intră pe www.hobclinic.ro/soluții-financiare pentru mai multe informații!

