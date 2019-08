(P) Pastreaza-ti tenul stralucitor ca un profesionist cu noul FOREO LUNA mini 3

FOREO prezinta noua inovatie in curatarea tenului: optiunea Glow Boost a dispozitivului LUNA mini 3

Temperaturile ridicate, soarele puternic si razele UV, apa de mare si clorul cu care este tratata apa din piscina, expunerea la aerul conditionat sau solutiile de protectie impotriva insectelor – toate acestea interactionează cu tenul tau pe perioada verii supunand-o la un stres major.

FOREO, brandul cu cea mai accelerata crestere in domeniul tehnologiei de ingrijire a pielii, iti vine in ajutor sa iti maximizezi fiecare minut din zilele de vara care au mai ramas anuntand una dintre cele mai mare lansari ale sale – LUNA mini 3 – care este asteptat sa se vanda in primele secunde ale aparatiei sale.

Dispozitivul prezinta in exclusivitate – inovatia Glow Boost' – o premiera pentru FOREO si industria de beauty.

Precum un antrenament rapid care sa iti mentina corpul de atlet, LUNA mini 3 iti eficientizeaza rutina de curatare pentru ca tenul tau sa isi pastreze stralucirea naturala si sanatoasa pe tot parcursul verii.

LUNA mini 3 este compacta si inteligenta, perfecta pentru calatorie si mai ales usor de aruncat in geanta de sala. In premiera, device-ul beneficiaza de optiunea „Glow Boost' incorporata in device. Cu un simplu click pe un buton, puteti obtine o curatare rapida de 30 de secunde, care va ofera instantaneu o piele stralucitoare.

In premiera mondiala, brand-ul suedez FOREO a echipat noul device cu optiunea care inlatura cel mai mare cosmar al oricarui beauty addict – un produs ratacit atunci cand ai cea mai mare nevoie de el. Conectat prin Bluetooth si controlat cu ajutorul aplicatiei FOREO, optiunea ‘Gaseste-mi LUNA te asigura de faptul ca nu iti vei mai pierde niciodata device-ul.

Noul device este cea mai recenta completare a gamei deja cunoscute LUNA, care a schimbat modul in care peste 20 de milioane de oameni la nivel global au grija de tenul lor. Un device LUNA este vandut in prezent o data la trei secunde in intreaga lume si adorat de celebritati si experti, inclusiv Chrissy Teigen, Venus Williams si cosmeticianul lui Meghan Markle, Nichola Joss.

La fel ca restul gamei LUNA, dispozitivele sunt fabricate din silicon ultra-igienic, mai moale decat matasea, care elimina 99,5% din impuritati si sebum. Indiferent daca tocmai ai terminat un antrenament greu, ce te-a facut sa transpiri mult, te-ai bucurat de o zi lunga pe plaja sau doar ai petrecut ziua la birou, acest gadget complet foloseste 8000 de pulsatii T-sonic pe minut pentru a obtine o curatare in profunzime. CEO si fondator al FOREO, Filip Sedic, recunoaste faptul ca lansarea este doar cel mai recent pas intr-o poveste inovatoare din gama iconica LUNA, care a pus termenul „skintech' ferm pe harta frumusetii; „In general, LUNA a transformat modul in care lumea are tendinta de a ingriji tenul, fata de anul 2013. Astazi este o noua era pentru LUNA si marcheaza un moment special in istorie pentru FOREO. Acesta este cel mai bun LUNA pe care l-am inventat vreodata si este cea mai mare actualizare tehnologica a celui mai bine vandut gadget de frumusete din toate timpurile – LUNA mini 2', spune Sedic.

Dependentii de frumusete care nu vor sa isi piarda niciodata dispozitivele sau cei care doresc sa obtina o piele curata si stralucitoare in doar 30 de secunde pot achizitiona LUNA mini 3 incepand cu sfarsitul lunii septembrie din magazinele Douglas, www.douglas.ro si www.emag.ro

