25Pandantivele sunt, in ziua de astazi, o parte integranta din scena actuala a modei. Acestea sunt unele din cele mai comune bijuterii intalnite la femei. Pandantivele sunt purtate de celebritati, dar si de oamenii normali. Insa, stiai ca in urma cu ceva timp, aceste podoabe, purtate pe lantisoare in jurul gatului, erau accesibile numai celor din inalta societate? Nu sunt multi oameni care cunosc acest lucru, insa istoria pandantivelor se intinde pe mii de ani, inca din vremuri preistorice.De-a lungul anilor, aceste tipuri de podoabe au trecut prin schimbari semnificative materie de design si elemente folosite. In prezent, pentru pandantive se foloseste orice material sau metal. Cele mai iubite si accesibile raman frumoasele pandantive argint. Acestea au avantajul de a fi create dintr-un metal pretios care, in acelasi timp, este si foarte accesibil ca pret.

Revenind la inceputurile acestor obiecte, in vremuri stravechi, pandantivele erau confectionate din materiale organice precum oase, dinti, colti, scoici si coral. Insa, in epocile in care oamenii au descoperit metalele si prelucrarea lor, pandantivele au inceput sa fie confectionate din acestea. Evolutia societatii s-a remarcat inclusiv in confectionarea bijuteriilor, incepand astfel sa se vada diferentele de design de la regiune la regiune. Chiar si in ziua de astazi, pandantivele sau colierele traditionale sunt diferite de la tara la tara. O perioada extrem de interesanta pentru acest tip de podoabe o reprezinta Evul Mediu si Renasterea, atunci cand pandantivele si colierele erau parte integrala a vestimentatiei, cu precadere la persoanele bogate sau de rang inalt. Tot in aceste epoci au inceput sa fie apreciate si confectionate foarte multe pandantive ce aveau integrate in ele pietre pretioase si semipretioase. Acestea erau din aur sau argint si aveau adesea un design sofisticat. Istoria pandantivelor nu s-a orpit la aceasta epoca, fiind extrem de apreciate chiar si acum. Pandantivele din aur cu pietre sunt mai putin accesibile ca pret. De aceea, majoritatea prefera pandantive argint cu pietre, de obicei, semipretioase, pentru ca sunt extraordinar de frumoase si pretul lor este pentru orice buzunar. Dupa perioada medievala si renascentista, aceste piese de bijuterie au inceput sa fie din in ce mai cautate si raspandite, ajungand ca pandantivele sa poata fi purtate de toata lumea, indiferent de clasa sociala sau puterea financiara.

Tehnologia ne-a adus pana intr-atat incat sa putem comanda asemenea bijuterii chiar si de pe internet, fara a fi nevoie sa ne mai deplasam. Stam acasa, cu o ceasca de ceai la indemana, asezate confortabil pe fotoliul preferat si “rasfoim” paginile unui magazin virtual in cautarea pandantivului perfect. Adesea este bine sa ne indreptam atentia spre magazine ce ofera o gama larga de produse, adica nu numai pandantive, ci si alte tipuri de bijuterii. Asta deoarece este mai usor sa le gasesti pereche si piese ce se pot asorta. Un asemenea magazin este La Femme Coquette, un boutique online apreciat de doamnele si domnisoarele din toata tara pentru modelele deosebite si preturile oferite.

Pandantivele de argint de aici sunt apreciate pentru eleganta aparte si rafinamentul pe care niciun alt metal nu il ofera. Argintul poate fi purtat de oricine, chiar si de copii, si se potriveste in orice ocazie. Doar modelul pandantivului este indicat sa il schimbam. De exemplu, pandantivele cu un design simplu sau amuzant nu vor fi potrivite pentru o tinuta de seara, unde sunt recomandate pandantivele cu un model mai sofisticat.

Pentru un look casual nu trebuie decat sa porti o pereche de jeansi cu un tricou, un sacou in culori vesele si sa compeltezi tinuta cu un pandantiv care sa se regaseasca in nuantele outfitului tau sau sa se afle in contrast perfect. Acesta va crea textura si profunzime unei vestimentatii ce in alte cazuri poate parea stearsa si plictisitoare. Ca exemplu, un pandantiv din cuart verde, pe montura de argint poate fi purtat cu articole vestimentare in culori precum maro, portocaliu, galben, crem, negru. Daca porti ceva verde, ai grija ca nuanta sa se potriveasca perfect cu cea a pandantivului. Evita pandantivele cu design sofisticat sau cu prea multe pietre, pentru ca vor face ca intreaga tinuta sa aiba un aer greoi.

Pentru o tinuta business trebuie sa te limitezi la pandantive cat mai simple, eventual fara pietre (maxim o piatra simpla si discreta) si in linii minimaliste. Un exemplu perfect poate fi modelul de pandantiv din argint cu cerculete legate sau modelul Spirala Magica. Sunt simple, dar elegante in acelasi timp si versatile. Merg de minune cu tinutele speciale de birou fara a incarca look-ul.

Tinutelor de seara le sunt permise pandantivele sofisticate, stralucitoare, glamour care iti iau ochii. Fie ca iesi la o intalnire, mergi la o nunta, un eveniment sau o piesa de teatru, va fi momentul perfect sa scoti din caseta cu bijuterii sau iti comanzi pandantivul care sa iti puna in valoare intreaga tinuta. Alege un pandantiv masiv din argint in stil Bali sau pe cel cu piatra druzy. Vei arata fabulos!

Intra pe site si unul din pandantivele La Femme Coquette va vorbi pentru tine. Alege-l pe cel potrivit stilului si personalitatii tale.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK