Probabil că ai auzit, măcar o dată în viață, conceptul popular conform căruia un copil gras este sănătos. Însă, această gândire este greșită, iar studiile în domeniu o demonstrează. Deseori, un copil gras se transformă într-un adult cel puțin la fel de corpolent, cu numeroase probleme de sănătate: boli cardiovasculare, deficiențe nutriționale, diabet de tip 2, astm, infertilitate sau steatoză hepatică.

Stilul de viață dezechilibrat, adoptat încă de la vârste fragede, face ca numărul copiilor supraponderali și obezi să crească vertiginos. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 38 de milioane de copii cu vârste sub 5 ani erau supraponderali sau obezi în anul 2019, la nivel global. Află mai multe despre obezitatea infantilă și despre consecințele acesteia.

Ce înseamnă obezitatea infantilă?

Obezitatea infantilă reprezintă un țesut adipos excesiv pentru vârstă și înălțime. Experții au stabilit cum se definește obezitatea în funcție de IMC (indicele de masă corporală sau raportul greutate/înălțime), corespunzător curbelor de creștere. Acestea reprezintă intervale grafice, numite percentile, care au rol de unitate de măsură. Cu ajutorul lor, IMC-ul este încadrat în subpondere, normopondere, suprapondere și obezitate. Curbele de creștere sunt disponibile online.

Așadar, specialiștii au stabilit următoarele:

IMC sub percentila 5 – subpondere (deficit de greutate)

IMC între percentilele 5 și 84 – normopondere (greutate normală)

IMC între percentilele 85 și 95 – suprapondere (exces de greutate, risc de obezitate)

IMC peste percentila 95 – obezitate.

Cauzele obezității la copii

Obezitatea la copii, la fel ca la adulți, apare din cauza unui dezechilibru între aportul de energie și consumul de energie. Cu alte cuvinte, caloriile în exces, asigurate prin alimentație, duc la creșterea țesutului adipos. Un aport prea mare de calorii poate apărea atunci când se consumă porții prea mari și alimente bogate în calorii, cum ar fi dulciurile, sucurile, snacksurile, prăjelile și produsele fast-food.

Activitatea fizică are rolul de elimina o parte din calorii, așadar sedentarismul favorizează obezitatea.

Mediul familial are o influență foarte mare asupra modului în care copilul se va alimenta pe termen lung și în viața de adult. Obiceiurile alimentare se învață, inițial, acasă.

Deși, de cele mai multe ori, obezitatea la copii apare din cauza unui stil de viață dezechilibrat, există cazuri în care aceasta apare pe fond genetic sau din cauza unor dezechilibre hormonale.

Consecințele obezității infantile

Obezitatea infantilă are o serie de urmări neplăcute. Aceasta nu afectează doar aspectul estetic, ci și viața socială și sănătatea. Este foarte probabil ca un copil obez să fie supus fenomenului de bullying, care apare, deseori, în școli. De aceea, minorul mai …durduliu poate dezvolta anxietate și chiar depresie.

De asemenea, obezitatea la copii crește riscul unor afecțiuni cronice, așa cum sunt diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Diabetul de tip 2 constă într-o capacitate scăzută a insulinei de a controla glicemia. Alte afecțiuni favorizate de obezitate sunt:

Steatoza hepatică

Infertilitatea

Afecțiuni cutanate

Colesterol mărit

Astm

Dezechilibre hormonale

Probleme de creștere

Menstruații anormale

Afecțiuni ortopedice

Tratamentul obezității la copii

Tratamentul obezității la copii depinde de cauzele acesteia. O cauză genetică necesită un tratament adecvat, prescris de medic. Totuși, la baza tratamentului obezității stă, întotdeauna, regimul alimentar. Nutriționistul și medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice au un rol foarte important în realizarea unui regim alimentar adecvat, personalizat. Nu aplicați la copiii grași dietele de pe internet! Acestea îi pot crea deficiențe nutriționale grave. Nici ceaiurile pentru slăbit și alte suplimente ori pastile de acest gen nu sunt recomandate la copii, decât dacă un medic specializat recomandă acest lucru.

Sportul și, uneori, consilierea psihoterapeutică sunt, de asemenea, necesare pentru a scădea în greutate.

În concluzie, obezitatea la copii crește riscul unor afecțiuni medicale, printre care și diabetul zaharat de tip 2. De aceea, este foarte important ca obezitatea să fie tratată corespunzător, cât mai timpuriu.

Referinte:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Barlow, Sarah E. Expert Committee Recommendations Regarding the Prevention, Assessment, and Treatment of Child and Adolescent Overweight and Obesity: Summary Report.' Pediatrics, vol. 120, no. Supplement 4, 2007, pp. 164–192., doi:10.1542/peds.2007-2329c.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro