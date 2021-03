(P) Noutăți essence Primăvară / Vară 2021

Bineînțeles totul este garantat a fi fără cruzime fată de animale – de la ingrediente până la produsul final. În acest sezon totul este concentrat pe formule Clean Beauty – fie că este vorba de produse noi sau produse foarte populare. Adepți ai motto-ului „Less is More”, ne asigurăm că folosim cât mai puține ingrediente posibil și nu folosim materii prime controversate în producerea produselor noastre Clean Beauty evitând în mod special compușii PEG, parabenii și particulele micro-plastice. În același timp folosim cât mai mult ingrediente naturale și susținem producția sustenabilă de ulei de palmier. Însă asta nu e tot: pentru încă și mai multă distracție în realizarea machiajelor iată că mai multe produse innovative își croiesc drum spre voi cu această nouă ediție. Și dacă tot nu este suficient pentru voi, împătimitele produselor de frumusețe, puteți găsi noutăți exclusive în fiecare lună pe www.essence.eu, puteți descoperi tutoriale interesante și noutăți fascinante pe canalele noastre social media.

Pe locuri, fiți gata, start!

Lacurile de unghii pretty FASTse usucă în 40 de secunde astfel încât le poți asorta rapid cu ținuta în fiecare dimineață.

Lacurile de unghii sunt foarte comod de folosit în deplasare și au loc în geantă datorită sticluței mici de 5 ml. Cu cele șase culori, experimentele coloristice sunt clar în agendă! Cine le-ar putea rezista?

Preț lei**: 6,99

Relansare FOND DE TEN STAY ALL DAY 16H –

Popularul fond de ten STAY ALL DAY 16H primește o îmbunătățire fosrte specială întrucăt formula sa a fost complet revizuită! Acum nu mai conține siliconi, parabeni, particule microplastice, alcool, parfum și uleiuro – toate acestea la același preț imbatabil și cu aceleași performanțe care au convins consumatorii atăția ani. Fondul de ten, ambalat într-un recipient de sticlă de înaltă calitate, are o textură foarte fină conferă tenului un aspect uniform ce durează până la 16 ore și asigură o acoperire medie spre mare. Este, de aemenea, rezistent la apă, mască și transfer.

Preț lei**: 19,99

BROW WAX PEN

Creionul pentru sprâncene BROW WAX PEN îmblânzește sprîncenele răzlețe și le așază într-o formă natural. Datorită texturii transparente, orice întâmplare nefericită a machiajului este absolut imposibilă. Când te grăbești dimineața la lucru sau să ieși cu prietenii, doar câteva tușe BROW WAX PEN sunt suficiente pentru ați modela sprâncenele.

Preț lei**: 9,99

INNER EYE BRIGHTENING PEN

Creionul pentru colțul intern al ochiului INNER EYE BRIGHTENING PEN este punctul culminant al oricărui stil de machiaj. Trasați ușor de-a lungul părți interne a pleoapei sau în colțul intern al ochiului și astfel acest creion universal de o nuanță roz pal va face ochii mai luminoși. Textura moale alunecă ușor și este rezistent.

Preț lei**: 5,49

Mascara I love extreme crazy volume REZISTENTĂ LA APĂ

Mult așteptată și în sfârșit aici: unul dintre produsele noastre cele mai populare, mascara I love extreme crazy volume, este acum disponibilă și în varianta REZISTENTĂ LA APĂ. Datorită periei extra-mari, textura cremoasă cu pigment de un negru intens îmbracă fiecare geană și oferă mega volum dintr-o singură aplicare. Și sigur rezistă toată ziua, pe vânt sau ploaie, lacrimi sau sudoare – pentru că este garantat rezistentă la apă.

Preț lei**: 14,49

what the fake! PLUMPING LIP FILLER

50 de împătimite în arta machiajului l-au testat – și au fost complet uimite! Rujul what the fake! PLUMPING LIP FILLER este un produs care schimbă jocul pentru buzele pline și voluptoase. Îmbogățit cu acid hyaluronic și vitamina E, netezește vizibil liniile fine, face buzele să pară mai pline și are un aspect lucios superb. În plus, hidratează și are un efect răcoritor plăcut – iar toate acestea fără particule microplastice, parabeni, compuși PEG și uleiuri minerale.

Preț lei**: 15,99

LIP CARE BOOSTERS

Buze răsfățate pentru un aspect suprem fără machiaj? Nicio problemă: gama pentru îngrijirea buzelor LIP CARE BOOSTER este noul tău must-have pentru buze catifelate, netede și pline, fiecare dintre produse având 10% ingrediente naturale! Exfoliantul Lip Peeling cu ulei bogat de avocado, într-un format parctic de tip stick, asigură buze suple și moi. Untul Lip Butter, cu 10% ulei de cocos, repară și îngrijeste buzele crăpate și evocă un adevărat sentiment de vacanță în geanta ta. Serumul Lip Serum îmbogățit cu ulei de piersică hidratează și hrănește buzele pentru un zâmbet voluptos și radiant.

Lip Peeling Preț lei**:9,99

Lip Butter Preț lei**: 9,99

Lip Serum Preț lei**: 14,49

