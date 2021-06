De câțiva ani deja încercăm să aducem în atenția cititorilor noștri ideea de sustenabilitate ca stil de viață, dar cu precădere în sectorul care ne privește în mod direct, și anume, moda (a doua cea mai poluantă industrie din lume). Am îmbrățișat de fiecare dată ideile inovatoare ale brand-urilor de a micșora semnificativ impactul producției și a deșeurilor textile prin realizarea unor colecții în mod sustenabil, din materiale reciclate.

De aceea, ne bucurăm că și Nike a făcut un pas important în această direcție prin prezentele articole sportive și a inițiat un call to action către un viitor cu zero emiteri de carbon și zero deșeuri. Move to Zero vine ca o misiune în conștientizarea schimbărilor climatice și protejarea sportului în timp. Iar pentru a-și face intențiile și mai bine auzite și înțelese, Nike a apelat la câteva persoane influente din mediul online care susțin consumul responsabil și au realizat împreună fotografiile pe care le puteți vedea mai jos, la Green PC Ambalaje, locație în care se colectează și tratează deșeurile reciclabile.

Cei patru protagoniști au purtat piese realizate din materiale reciclate, obținute în mod sustenabil, fără ca performanța, durabilitatea sau aspectul lor să fie compromis în vreun fel. Pantofii sport sunt confecționați din plastic și materiale textile reciclate, iar piesele vestimentare au fost obținute în mod sustenabil prin combinarea poliesterului reciclat cu bumbacul organic.

Așadar, dacă ieșiți la shopping în Afi Cotroceni, Mega Mall sau Afi Brașov vă propunem o vizită în magazinele Nike, unde puteți găsi produsele din cea mai nouă colecție sustenabilă Move to Zero.

Mihai Morar a declarat că va purta cu prețuire swoosh-ul pe piept în fiecare dimineață în care aleargă, referindu-se și la Phil Knight, fondatorul Nike, un pasionat de sport.

Pe de altă parte, Andreea Raicu face sport zilnic pentru că este remediul cel mai bun împotriva anxietății și pentru că doar așa ajunge la acea stare de bine, atât de importantă, lucru care a ajutat-o enorm în pandemie.

Exact asta vă propunem și noi – să faceți cât mai multă mișcare, chiar dacă nu mergeți la sala de sport – chiar și o plimbare de 30 de minute în parc, în ritm alert, vă poate ajuta să aveți mai multă energie și să treceți peste toate provocările zilnice. Echipamentele sportive Nike din colecția Move to Zero vă vor susține în acest demers, într-o manieră stylish, dar sustenabilă.

Emma Ștefan (de la Radio Zu) subliniază cât de importantă este implicarea Nike în tot acest proces major de sustenabilitate și că a fi sustenabil înseamnă să înțelegi că împlinirea propriilor nevoi nu înseamnă compromiterea nevoilor generațiilor care vin.

Asta susține și Florin Cujba, care este la fel de încântat de faptul că poate participa la această campanie Nike, o campanie a schimbării, de protejare a mediului și a sănătății noastre, a tuturor.

Vă propunem să urmăriți îndeaproape misiunea Move to Zero și să vă gândiți la toate aspectele importante atunci când faceți shopping, pentru că un shopping responsabil este un pas înainte spre un viitor sustenabil.