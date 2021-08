Cu o carieră de 15 ani în radio, Nico Creciunesc este pregătită să își salute din nou ascultătorii, de data aceasta de la pupitrul Kiss FM, de luni până vineri, cu un playlist fresh, plin de hituri.

„Sper că o să îmi fac o gașcă beton de ascultători care se vor regăsi în toate poveștile mele personale pe care, fără niciun dubiu, o să le zic pe radio. Tot timpul și oricând. Aduc vibe bun și restul facem împreună: show să fie!', promite Nico Creciunesc.

Pasiunea pentru radio a început de la vârsta de 7 ani, când a primit cadou un walkman cu radio. Joaca s-a transformat în pasiune, iar la 19 ani, Nico a reușit să obțină o slujbă la un post de radio local.

„Până să încep să lucrez la radio am tot improvizat. Înregistram, mă ascultam, ștergeam și tot așa, până consideram eu că sună bine. Radioul mi s-a părut mereu un mediu intim, personal și foarte hot de a interacționa cu oamenii care nu te văd, dar își pot face scenarii endless despre tine. Iar acum, faptul că lucrez la Kiss FM e împlinirea visului pe care l-am ținut în stand by timp de 14 ani. Am întârziat un pic, dar așa-s fetele, n-ajung când le spune societatea, ajung când sunt pregătite, mature, și desigur, când vor ele', spune Nico Creciunesc.

Din 2 august, Nico Creciunesc vine la Kiss FM, cel mai ascultat post de radio din România, cu o audiență medie zilnică de 2.861.000 de ascultători.

