Pe Denis și pe Cristina Ștefan îi știți deja. El este actor și a jucat în filme și seriale captivante, iar ea este de 13 ani bebelușă la Cronica Cârcotașilor' și a absolvit cursurile de actorie la școala lui Dragoș Bucur.

Cum ne-am cunoscut? În 2012, am fost amândoi distribuiți într-un spectacol istoric în care eu jucam rolul prințesei persane Samira, iar el era generalul de armata Nerzubal. A fost dragoste la prima vedere. Ca un trăsnet! Ne mai văzusem și înainte. Mama mea era cascadoare și făcea dublură pentru vedetele americane în filme din România, iar eu mergeam cu ea ori de câte ori aveam ocazia. Nimic nu este întâmplător, cred tare mult în acest lucru. Părinții mei au fost acrobați la circ și aveau cai de care eram fascinată. Acesta a fost un alt lucru minunat care ne-a adus împreună', spune Cristina.

Uma, Maia și Ardo sunt caii lui Denis și ai Cristinei. În 2016, Denis a salvat-o pe Uma de la moarte.

Cei de la herghelie voiau s-o trimită spre sacrificare pentru că nu putea fi antrenată și era considerată fără valoare sportivă. Am ratat licitația, dar, cu mari eforturi, am reușit să iau legătura cu proprietarul abatorului și să-l conving să mi-o vândă mie. Am întors trailerul din drumul spre Baia Mare și așa am devenit ‘tatăl Umei. Mi-am dedicat apoi o bună parte din timp pentru a o antrena, iar de aproape 4 ani Uma participă la concursuri sportive și demonstrații western.

Povestea lui Ardo se împletește cu ambele mele cariere, cea de actor și cea de dresor de cai. L-am cumparat când avea 4 ani, în 2009, și a fost alături de mine în aproape toate producțiile în care am jucat de atunci și până în prezent. Filme, demonstrații, show-uri ecvestre, reclame, Ardo le-a facut pe toate! De altfel, el a stat la baza programului meu de dresaj, Programul Caii României, care a ajutat mii de iubitori de cai și sute de căluți din toate colțurile țării, dar și din Cipru sau Ungaria. Astăzi, la 16 ani, Ardo încă are multe de spus și tocmai a terminat filmările pentru un film documentar despre viața domnitorului Mihai Viteazul, în regia Mihaelei Mihai', povestește Denis.

Mi 11, în rolul principal

Cristina, Denis, Uma, Maia și Ardo au participat la un proiect cu totul special. Au vrut să își imortalizeze o parte din povești și pasiuni pe unul dintre cele mai performante telefoane ale momentului. Xiaomi Mi 11 este un flagship destinat pasionaților de film, un studio de producție foto-video în miniatură. Camera principală oferă cea mai mare rezoluție din lume, de 108MP, prin care Mi 11 surprinde imagini clare și detalii uimitoare. De asemenea, filmarea, chiar și cea pe timp de noapte, este dusă la un cu totul alt nivel. Ecranul fluid, procesorul de ultimă generație și difuzoarele calibrate de experții Harman Kardon fac din Mi 11 un flagship în adevăratul sens al cuvântului.

Iar când vine vorba despre #MovieMagic, Cristina și Denis știu cel mai bine ce înseamnă să fii în lumina reflectoarelor.

Poate suna ca un clișeu, dar de multe ori viața bate filmul. E bine să fii întotdeauna pregătit să surprinzi cele mai frumoase momente. Eu sunt foarte activă pe rețelele de socializare, mă filmez în timp ce dansez, îmi place partea de beauty și make-up și ofer cu măsură și momente din viața noastră: animăluțele, caii, viața la fermă. Cu totul altceva față de ce vezi de obicei pe rețelele de socializare. Denis este activ pe partea de cai, antrenamente, film, actorie, chestii bărbătești, atât cât îi permite timpul.

Mi 11 ne-a surprins pe amândoi prin calitatea fotografiilor și a filmărilor. Mie mi-a plăcut foarte mult și design-ul cu totul special, culoarea aceea albastră ca cerul și felul în care se simte la atingere. Este un telefon cu adevărat magic', spune Cristina.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro