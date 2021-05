Pentru acest prim recital cu public pe o scenă bucureșteană, după o lungă perioadă de tăcere impusă de pandemia COVID19, dar și ținând cont de semnificațiile zilei de 13 iunie în istoria României recente, violoncelistul a optat pentru un program ce are ca temă Libertatea', în care se regăsesc: Cântec vechi de Paul Constantinescu, Sonata op. 40 de Dmitri Șostakovici, In memoriam de Dan Popescu și Sonata nr. 3 de Ludwig van Beethoven.

Parte dintre aceste lucrări s-au regăsit și într-un recital memorabil susținut în februarie 2021 de Andrei Ioniță și Daria Tudor, la Berlin. În cadrul seriei online Hope@home', urmărită de milioane de oameni din întreaga lume, cei doi tineri muzicieni au reprezentat România, într-un eveniment găzduit și prezentat de celebrul violonist Daniel Hope, o seară care a beneficiat și de participarea Herthei Muller, scriitoare originară din România, distinsă cu un premiu Nobel pentru literatură.

Recitalul susținut de Andrei Ioniță și Daria Tudor la Sala Radio din București se desfășoară cu public, în condițiile impuse de autorități; biletele vor fi disponibile online în rețeaua www.iabilet.ro, începând cu data de 31 mai și la casa de bilete a Sălii Radio, începând cu 2 iunie. De asemenea, este transmis în direct de Radio România Muzical; înregistrarea audio-video a evenimentului poate fi urmărită din 21 iunie pe conturile facebook și youtube Radio România Muzical.

Andrei Ioniță (27 ani) este unul dintre cei mai apreciați tineri violonceliști ai momentului, la nivel mondial, un talent ieșit din comun, cu o tehnică și muzicalitate strălucitoare. Cea mai mare reușită a sa rămâne câștigarea, în 2015, a Concursului Ceaikovski de la Moscova, o performanță excepțională: Andrei Ioniță a devenit astfel primul român care a cucerit medalia de aur la această competiție, printre cele mai semnificative din lume. Printre laureații concursului Ceaikovski s-au numărat, de-a lungul anilor, pianiștii Van Cliburn, Vladimir Ashkenazy, Grigory Sokolov, Denis Matsuev, Daniil Trifonov, violonistul Gidon Kremer.

Andrei Ioniță a început, mai întâi, studiul pianului, de la vârsta de 5 ani; de la 8 ani, a luat primele lecții de violoncel. A studiat violoncelul alături de Ani Marie Paladi, în paralel urmând cursurile Colegiului Național Sf. Sava din București, profilul matematică-informatică; a fost studentul lui Jens Peter Maintz la Universitatea de Arte din Berlin. Palmaresul său include și alte premii importante, la Concursurile Aram Haciaturian de la Erevan, ARD din München sau Emanuel Feuermann din Berlin.

Andrei Ioniță a cântat deja pe scene dintre cele mai prestigioase din Europa, Statele Unite ale Americii și Asia, în recital sau în concerte alături de orchestre precum Filarmonica din Munchen, Filarmonica Cehă, Filarmonica din Tokyo, Filarmonica din Sankt Petersburg. În cadrul festivalului Enescu – ediția 2017, Andrei Ioniță a apărut alături de Orchestra Filarmonicii din München, condusă de Valery Gergiev, dirijor care a contribuit mult la promovarea tânărului violoncelist român. În noiembrie 2018, Andrei Ioniță a revenit pe scena Sălii Radio, solist al BBC Philharmonic Orchestra, în cadrul Festivalului RADIRO.

Între anii 2016-2018, Andrei Ioniță a fost parte a proiectului BBC New Generation Artists'; înregistrări realizate pentru BBC au fost editate pe un disc cu lansarea programată în 15 martie 2019 la casa Orchid Classics.

În stagiunea 2019-2020, Andrei Ioniță a fost artist în rezidență al Orchestrei Simfonice din Hamburg; în această calitate, a susținut în 2020 un emoționant recital fără public în compania legendarei pianiste Martha Argerich.

Una dintre partenerele frecvente de recital ale lui Andrei Ioniță este pianista Daria Tudor (23 ani), Daria Tudor a debutat în concert la doar 9 ani, alături de Orchestra de Cameră Radio; este laureată a numeroase competiții naționale și internaționale și a susținut recitaluri și concerte pe mari scene, în special, în Germania. În februarie 2015, Daria a fost acceptată la Universität der Künste Berlin la clasa prof. Pascal Devoyon și Rikako Murata. În prezent își continuă studiile de master în pian solo, muzică de cameră și acompaniament de lied la aceeași universitate, sub îndrumarea Prof. Björn Lehmann, Artemis Quartet, Prof. Frank-Immo Zichner și Prof. Eric Schneider. Începând din mai 2015, Daria lucrează la Universität der Künste Berlin, în calitate de docent la clasele de Lied contemporan ale prof. Axel Bauni și Eric Schneider, precum și ca pianistă a clasei de violoncel – prof. Konstantin Heidrich. Din 2017 lucrează ca acompaniatoare oficială a academiei anuale Rutesheim Cello Academy, Germania. În iunie 2019 Dariei i-a fost acordat premiul pentru cel mai bun tânăr artist – Enlight Prize – în cadrul Festivalului Art of the Piano – Cincinnati, SUA. A participat la festivaluri din Finlanda, Germania și Austria: Alpenarte – Schwarzenberg, octombrie 2018; Kissinger Sommer – Baden Kissingen, iunie 2017; Mozartfest – Würzburg, iunie 2016; Festivalul Crescendo – Berlin, mai 2016, 2017.

Moștenitorii României muzicale' este un proiect inaugurat în 2018 de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera. Până în prezent, sub egida acestui proiect au fost organizate 14 recitaluri și concerte, iar în 2019 a apărut și un prim disc cu evoluții din aceste evenimente sub sigla Editurii Casa Radio. Proiectul își propune să-i prezinte în recitaluri pe tinerii muzicieni ai României, deja confirmați pe mari scene internaționale, pe care îi putem asculta însă mai rar și acasă. Recitalurile din cadrul seriei Moștenitorii României muzicale' se adresează și acelui tip de public care, deși interesat de cultură, nu ajunge des în sala de concert, mai ales din cauza unui program foarte încărcat: recitalurile au o durată maximă de o oră, se desfășoară fără pauză și prezintă un repertoriu accesibil pentru un public larg.

Din 2020, Moștenitorii României muzicale' înseamnă și o bursă în valoare de 4000 euro, pentru care s-au organizat concursuri în 2020 și 2021. Primul bursier Moștenitorii României muzicale' este pianistul Cadmiel Boțac; câștigătorul ediției a doua va fi anunțat pe 29 mai 2021.