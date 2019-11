Mierea este considerata din antichitate un aliment benefic si un medicament natural puternic. In ultimii ani, mierea de Manuka a castigat popularitate pentru numeroasele proprietati nutritive si puterea terapeutica, devenind un subiect fierbinte in randul iubitorilor de miere si ridicand, totodata, numeroase intrebari.

Ce este mierea de Manuka

Manuka este numele unui arbore care creste in Noua Zeelanda si Australia. Albinele polenizeaza florile arborelui si produc miere, aceasta fiind cunoscuta drept miere de Mnauka. Arbustul Manuka din Noua Zeelanda este cunoscut stiintific sub denumirea Leptospermum Scoparium.

Proprietatile mierii de Manuka

Mierea de Manuka are un continut ridicat de zahar si este de 4 ori mai puternica si mai eficienta decat alte tipuri de miere. De asemenea, contine substante precum metilglioxal (MGO) si peroxid de hidrogen cu proprietati antibacteriene.

Clasificarea mierii de Manuka

Mierea de Manuka este clasificata in functie de sistemele MGO, KFactor, UMF si NPA. Fiecare dintre aceste sisteme sunt folosite in primul rand pentru a determina existenta anumitor substante in compozitia mierii, substante care dovedesc autenticitatea acesteia, precum si procentul in care se regasesc in miere. Cu cat nivelul acestor substante este mai ridicat, cu atat si puterea antibacteriana a mierii este mai mare iar proprietatile terapeutice sunt mai puternice.

Beneficiile si utilizarile mierii de Manuka

Mierea de Manuka are numeroase beneficii pentru sanatate, fiind renumita pentru proprietatile antibacteriene datorita carora poate ameliora sau chiar si trata infectii virale si bacteriene. Totodata, mierea de Manuka are proprietati antiinflamatorii care calmeaza durerile in gat.

Mierea de Manuka este folosita pe scara larga si in cosmetica, fiind solutia prescrisa de esteticienii moderni pentru indepartarea cosurilor.

Mierea de Manuka este bogata in carbohidrati si, prin utilizare regulata, creste nivelul energetic, imbunatatind tonusul general.

Ce este mierea cruda

Mierea cruda se refera la toate tipurile de miere naturala in forma ei cea mai pura, acestea fiind extrase fara niciun proces de rafinare. Mierea prelucrata este filtrata, incalzita si pasteurizata inainte de consum, in timp ce mierea cruda este extrasa fara nicio prelucare termica, fiind doar imbuteliata. Din acest motiv, mierea cruda isi pastreaza in mare parte antioxidantii si mineralele. Datorita faptului ca nu a fost rafinata, ea poate avea urme de polen.

Mierea cruda, sau bruta, are un continut mai mare de minerale si elemente nutritive decat mierea prelucrata. Are in compozitie 31 de minerale diferite si o multime de vitamine si enzime iar potrivit unui studiu, mierea cruda contine de 4,3 ori mai multi antioxidanti decat mierea procesata.

Beneficiile mierii crude

Mierea cruda este binecunoscuta pentru beneficiile sale asupra sanatatii. Poate reduce tensiunea arteriala si colesterolul, calmeaza ranile si vindeca durerile de gat. Polenul din mierea cruda ajuta la combaterea alergiilor.

Un studiu recent realizat de Universitatea din Wyoming a reliefat faptul ca mierea cruda poate ajuta la suprimarea foamei.

Mierea de Manuka sau mierea cruda – care este mai buna?

Din cele reliefate reiese ca atat mierea de Manuka cat si cea cruda au proprietati nutritive mai mari si mai multe beneficii pentru sanatate decat mierea procesata. Prin urmare, este dificil sa stabilesti care dintre cele doua ar fi superioara, ambele avand aproape aceleasi calitati. Vom analiza, insa, unele diferente pentru a trage o concluzie.

Mierea cruda nu este testata de experti, neexistand nicio cale de a-i verifica potenta inainte de consum, in timp ce mierea de Manuka este testata de experti pentru a verifica daca poseda proprietati antibacteriene. Astfel, in cazul mierii de Manuka, consumatorii pot verifica valoarea UMF, MGO, Kfactor sau NPA de pe eticheta pentru a se asigura ca au achizitionat miere autentica.

Mierea cruda nu este rara pentru ca ea poate fi colectata de la diferite plante din zone diferite ale globului si nici nu este foarte scumpa. Pe de alta parte, mierea de Manuka este rara si scumpa. Arbustul Manuka se gaseste doar in Noua Zeelanda si in unele parti din Australia.

Mierea de Manuka poate avea o culoare mai inchisa decat mirea cruda. De asemenea, are o consistenta mai groasa si este mai dificil de intins.

Mierea de Manuka are proprietati antimicrobiene superioare mierii crude. Aceasta contine peroxid de hidrogen care este un agent antibacterian foarte puternic, ceea ce o face mult mai eficienta impotriva infectiilor virale in comparatie cu mierea cruda.

Desi mierea cruda are si ea beneficii terapeuticee, mierea de Manuka o depaseste, avand mult mai multe efecte bune asupra sanatatii, motiv pentru care mierea de Manuka se mai numeste si miere medicinala . Unii medici prescriu aceasta miere pacientilor aflati in chimioterapie si sufera de inflamatii ale gatului. Totodata, este mult mai eficienta in vindecarea ranilor, durerilor in gat, a refluxului acid, etc.

