Comunicat de presă

16 septembrie 2020

Emisiunea este lansată de Mega Mall și poate fi urmărită live, în fiecare joi, de la ora 19.00, pe pagina de Facebook Mega Mall și Eurosport

Povești extraordinare despre reziliență și sfaturi utile pentru public, din partea unor sportivi de perfomanță

Ion Alexandru, Redactor Șef Eurosport, este gazda emisiunii

Denisa Dragomir, campioană europeană de Skyrunning, este invitata primei ediții

București – Din 17 septembrie, Mega Mall lansează proiectul „Efectul Mega.Sport.' în parteneriat cu The Sports Architects și Eurosport. Acesta va fi o emisiune centrată pe avantajele sportului asupra psihicului uman. Emisiunea va putea fi urmărită live, pe paginile de Facebook Mega Mall și Eurosport, în fiecare joi, de la orele 19.00, perioada 17 Septembrie-22 Octombrie, și va fi moderată de Ion Alexandru, Redactor Șef Eurosport. În cadrul emisiunii, publicul este invitat să descopere și să învețe din poveștile de viață ale unor sportivi de performanță, cărora sportul le-a schimbat mentalitatea și i-a ajutat să progreseze, depășindu-și limitele. Invitații vor oferi sfaturi utile despre reziliență, motivație, despre puterea de a merge mai departe și de a face față stresului, beneficii aduse de practicarea sportului în mod constant. În această perioadă plină de provocări, sportul și mișcarea au efecte pozitive asupra gestionării emoțiilor, iar recomandările invitaților se adresează tuturor celor interesați.

Invitata primei ediții, din 17 septembrie, este alergătoarea Denisa Dragomir, care va vorbi despre subiectul echilibrului emoțional și avantajele de care se bucură persoanele cu un stil de viață activ.

Cu o experiență de peste un deceniu în alergare montană de lungă distanță și în competiții de skyrunning, Denisa și-a descoperit pasiunea la vârsta de 11 ani. Atunci a început să alerge în concursuri școlare, iar sportul a devenit o constantă în viața ei. A reușit să obțină 5 medalii la Campionatele Mondiale de alergare montană de lungă distanță, o medalie la individual și patru medalii cu echipa României. În 2019, Denisa a obținut titlul de Campioană Europeană de Skyrunning. Adesea, menținerea controlului în situații limită se dovedește a fi o adevărată provocare pentru oricine. Modul în care Denisa și-a depășit limitele încă din copilărie i-a oferit experiența necesară să vorbească despre gestionare echilibrul psihic în cariera sa de sportiv profesionist.

Cea de-a doua ediției a emisiunii va fi difuzată pe 24 septembrie, și îl avea invitat special pe fotbalistul Vasile Maftei. Sportivul va povesti despre presiunea de a performa la cel mai înalt nivel și efectele negative ale stresului.

Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul www.megamallbucuresti.ro sau pe pagina de Facebook Mega Mall.

Despre Mega Mall

Mega Mall este unul dintre cele mai moderne centre comerciale din București și primul centru comercial din România care primește Certificatul de Conformitate COVID-19, din partea experților companiei suedeze SAFE Shopping Centers – autoritate pe piața de retail internațională care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea. Mega Mall a fost inaugurat în urma unei investiții de 165 de milioane de euro. Centrul acoperă în total peste 200.000 metri pătrați și face parte din portofoliul NEPI Rockcastle. Mall-ul dispune de un spațiu închiriabil de aproximativ 76.000 de metri pătrați, dispuși pe 5 niveluri, și găzduiește peste 200 de magazine, dar și o parcare cu o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri dispuse pe 7 niveluri, dintre care 1.000 sunt situate pe acoperiș. Centrul comercial propune un mix complet de branduri de renume național și internațional pentru toate nevoile și interesele, precum și diverse opțiuni de relaxare și petrecere a timpului liber: un food court de 10.000 mp cu o varietate restaurante, fast food-uri și cafenele pentru toate gusturile, o sală de fitness WorldClass, de 2.500 de metri pătrați, dotată cu o piscină semi olimpică, un cinematograf Cinema City cu 14 săli ultra moderne și tehnologia 4Dx, un concept modern de spații de distracții, operat de trickShot Mega Mall, sală de jocuri deschisa non-stop, dar și un loc de joacă, adus de Gymboland, pentru copiii de toate vârstele.

Aici sunt prezente unele dintre cele mai mari reprezentante ale magazinelor de fashion, încălţăminte, îngrijire şi accesorii din țară, printre care H&M, Zara, Koton, Mango, Peek & Cloppenburg, Guess, POEMA, DIKA, New Yorker, Pull&Bear, C&A, LC Waikiki, Bershka, Notino, Sephora, Mayoral, Stradivarius, Orsay, Adidas, Nike, Lee Cooper, Douglas, Nala, NEXT, Tommy Jeans, Monarch, Hervis, Stefanel, ECCO, Intersport, MAC sau Aldo. În luna decembrie 2019 la Mega Mall a fost inaugurat primul magazin BlackStar Wear din România, fondat de artistul hip hop Timati din Rusia. Ofertei de food court li s-au adăugat în 2017 Taco Bell, McDonalds și Trickshot Mega Mall, care include și o zonă de petrecere a timpului liber, cu biliard și bowling. In 2019 a fost inaugurat primul restaurant Burger King din țară. Tot la Mega Mall au fost inaugurate primele magazine Reserved Man, Pupa, Sport Vision, Buzz și Burger King din România. În decembrie 2019 a fost inaugurată cafeneaua-concept Starbucks, amenajată sub formă de insulă.

