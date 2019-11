Un brand prezent in toate colturile lumii care pleaca din Hong Kong si ajunge in LA, Madeleine Thompson Cashmere s-a nascut in 2009 si a reusit sa isi construiasca un nume in industria modei datorita abordarii de culoare si pattern iesite din comun. Sienna Miller, Kate Moss, Jennifer Garner sau Michelle Monoghan sunt doar cateva dintre celebritatile care au purtat acest brand in repetate randuri. Madeleine a infiintat brandul in mijlocul Hong Kong-ului si tot de acolo conduce imperiul casmirului si in ziua de astazi, plecand de la principiul ca fiecare piesa trebuie sa atraga atentia. Ce trenduri abordeaza designer-ul in acest sezon in care casmirul si tricotajele sunt la mare cautare? SportCouture.ro iti pune la dispozitie atat colectia, cat si inspiratia bine-venita pentru a purta piesele cum se cuvine:

Cashmere Poncho – capele sunt deja un must-have pe timp de toamna si mai ales pe timp de iarna, intrucat sunt extrem de calduroase si practice. Desi sunt un one-piece, capele permit o accesorizare si stilizare destul de vasta, de la mixuri de culori si texturi, la layere si accesorii cu detalii statement.

Rainbow Stripes – cine cunoaste stilul lui Madeleine si colectiile anterioare, stie deja cat de obisnuita este prezenta curcubeului pe piesele de casmir ale brandului. In fiecare sezon, Madeleine isi lasa amprenta colorata pe pantaloni, pulovere sau seturi, asa ca si in acest sezon a pregatit salopete sau seturi extrem de comfy acoperite in culorile curcubeului; in acelasi timp, nici nu ii place sa exagereze cu aceste culori pe nicio piesa, totul este foarte calculat si structurat, adaugand doar o nota mai vie oricarei tinute.

Houndstooth Print – clasicul imprimeu alb-negru, houndstooth, a devenit clasic in adevaratul sens al cuvantului: este un imprimeu atemporal, mereu in voga si care este abordat de ani buni de tot mai multi designeri. Madeleine Thompson, in colectia de Toana/Iarna 2019 se joaca si cu acest imprimeu atat in conceperea puloverelor sau cardiganelor, cat si a pantalonilor. Cand a spus ca tine neaparat ca piesele ei sa iasa in evidenta, nu a glumit. Si i-a si iesit.

Wild Way – imprimeurile leopard si zebra continua sa ia amploare pe diferite culori. Madeleine Thompson Toamna/Iarna 2019 aduce zebra clasic dar si in tonuri de rosu, cat si leopard pe diferite dimensiuni. Seturi de pantaloni si pulovere, alaturi de cardigane calduroase iti aduc o nota sexy si wild oricarei tinute pe care o porti.

Articol realizat de Andreea Miclaus

Sursa Foto: madeleine-thompson.com

