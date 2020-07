Așadar, nu este deloc surprinzător faptul că industria modei și tehnologia au început să se influențeze reciproc. Din această îmbinare și inspirat de cele mai iconice culori ale primului razr, Motorola a creat versiunea razr blush gold, care este de astăzi disponibilă și în România.

Smartphone-ul a fost lansat la nivel global în acest an, în cadrul New York Fashion Week, și reprezintă nouă generație de consumatori, care îmbină într-un mod unic și armonios trăsăturile distinctive, eleganța și rafinamentul.

Tehnologia premium devine accesibilă

Odată cu lansarea razr gold în România, Motorola anunță un nou preț al gamei razr, prin care facilitează accesul la tehnologia super-premium din spatele ecranelor flexibile. Prin această reconfigurare a prețului, Motorola rămâne un brand devotat misiunii de a face inovația și tehnologia accesibilă pentru un număr cât mai mare de utilizatori. Astfel, smartphone-ul este disponibil de mâine, în ambele culori, în magazinele partenerilor și online pe site-ul Altex, la prețul recomandat de 4999 lei.

Motorola le mulțumește clienților razr de pâna acum pentru încrederea acordată oferindu-le, prin partenerul de business Altex, un voucher cadou care are o valoare egală cu diferența dintre prețul lor de achiziție și noul preț recomandat. Voucherul va putea fi folosit pentru achiziționarea de smartphone-uri Motorola până la data de 31 decembrie 2020.

razr blush gold continuă povestea de la începutul anilor 2000, când razr a devenit primul telefon mobil care a fost deopotrivă un device râvnit și un icon cultural, intrând în acele vremuri pe tărâmuri de design și culoare pe care alte branduri nu le exploraseră încă. Primul model razr a avut culoarea argintie, iar mai apoi a fost lansat într-o ediție elegantă, în culoarea neagră. Între 2005 și 2006, o perioadă în care moda era îndrăzneață, strălucitoare și în afara regulilor, Motorola a lansat o versiune în culoarea roz și o ediție limitată Dolce & Gabbana, în auriu. Toate aceste versiuni în culori îndrăznețe au zguduit lumea modei și a tehnologiei.

Cu toate acestea, hardware-ul lui motorola razr gold nu este singurul punct de atracție al telefonului, ci și software-ul poate aduce beneficii nelimitate utilizatorilor. Acesta este motivul pentru care Motorola a creat un software de ultimă generație pentru ecranul unic Quick View, care oferă un nou mod de interacțiune unic cu telefonul.

Actualizarea razr la Android™ 10 a îmbunătățit în mod semnificativ funcționalitatea afișajului Quick View. razr permite acum accesarea contactelor preferate și a mesajelor fără a deschide telefonul, printr-un simplu gest de swipe stânga pe afișajul Quick View și cu ajutorul noului Smart Reply sau a tastaturii Quick View. Când motorola razr are clapeta închisă și este deblocat, camera se deschide rapid prin swipe spre dreapta sau activând funcția Quick Capture printr-o răsucire a încheieturii. De asemenea, Motorola a extins funcţiile camerei Quick View pentru a putea a face selfie-uri în mai multe moduri, atunci când dispozitivul are clapeta închisă. Group Selfie, Portret Mode, Spot Color şi altele, sunt disponibile odată cu actualizarea Razr la Android 10. Tot cu ajutorul ecranului Quick View, stilul personal al utilizatorului poate să iasă mai mult în evidență, iar acesta are acces rapid la tot ce își dorește, inclusiv la navigarea turn-by-turn de pe Google Maps, dar și la playerele de muzică, cum ar fi Spotify sau YouTube Music.

Disponibilitate și preț

Motorola razr gold este disponibil în România, de mâine, la prețul recomandat de 4999 lei, în magazinele partenerilor și pe site-ul Altex.

Despre Motorola

Motorola Mobility LLC a fost achiziționată de Lenovo Group Holdings în 2015. Motorola Mobility este o subsidiară deținută integral de Lenovo, responsabilă de crearea și fabricarea tuturor telefoanelor mobile sub marca Moto și Motorola.

Despre Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) este o companie globală din top Fortune, în valoare de 45 mld. USD, care își propune să devină lider global în Transformare Inteligentă prin dispozitive și infrastructură smart care oferă cea mai bună experiență de utilizare. Lenovo deține în portofoliu cea mai diversă gamă de produse conectate, inclusiv smartphone-uri (Motorola), tablete, PC-uri (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) și stații de lucru, precum și dispozitive AR/VR și soluții inteligente pentru casă și birou. Soluțiile Lenovo pentru centre de date (ThinkSystem, ThinkAgile) contribuie în mod esențial la crearea capacității și generarea puterii de calcul necesare pentru schimbarea lumii de business și a societății. Lenovo urmărește să inspire elementul unic din fiecare și să contribuie la un viitor mai inteligent și prosper. Urmăriți-ne pe Facebook, Instagram, citiți ultimele știri accesând Storyhub, sau vizitați site-ul nostru web la adresa http://www. lenovo.com/

