Am ieșit la vânătoare de piese wow și am dat peste magazinul Joyz. Crede-ne, trebuie să îl vizitezi. Uite de ce!

Nu e o noutate că tendințele iau cu asalt străzile din momentul în care se încheie săptămâna modei, iar până să ajungă la ține, deja toată lumea s-a actualizat cu cele mai noi trenduri. Totuși, ce te faci când nu vrei să mai dai peste nimeni îmbrăcat că ține? De unde îți iei ținută perfectă care să îți pună în valoare atitudinea și să întoarcă toate privirile?

Avem aceeași mare problema că ține, vrem să fim unice, motiv pentru care am luat orașul la pas în căutare de inspirație. Și am avut noroc, am găsit cel mai mișto butic, locul care bifează toate căsuțele și a cărei principala preocupare e să își facă clientele să strălucească prin piese vestimentare de senzație.

În magazinul Joyz am găsit o gamă variată de ținute pentru orice ocazie, de la rochii diafane de vara, la rochii de cocktail și compleuri cool. Asta înseamnă că, indiferent de ocazie – fie că plănuiești o ieșire cu fetele, că ai un date sau un eveniment la care vrei să te faci remarcată, sau pur și simplu îți dorești o piesă altfel –, în garderoba Joyz găsești exact ce îți trebuie.

Experiențe de cumpărături unice

O adevărată fashionista urmărește tendințele sezonului și este mereu în pas cu modă. Am luat și acest lucru în clacul și trebuie să recunoaștem că suntem impresionate. La Joyz am găsit doar piese vestimentare care te fac să arăți de parcă tocmai ai coborât de pe catwalk. Și până la urmă, cine nu își dorește asta?

Fiind un magazin de îmbrăcăminte tip butic, piesele pe care le găsești la Joyz sunt piese de designer, special alese să respecte o anumită estetică, și pe care nu le vei găși în alte magazine mai mari. Produsele sunt selectate manual și se regăsesc în serie limitată. Din acest motiv, tot ce găsești aici este în pas cu ultimele tendințe și se epuizează repede.

Urmărind feedbackul și sugestiile din partea clientelor cu privire la articolele pe care și le doresc, aici sunt disponibile doar acele piese din ultimele colecții la care visam toate. Desigur, stocul fiind limitat, nu o să găsești de fiecare dată același lucru.

Să nu mai vorbim despre experiență de cumpărături – atenția pe care o primesc clientele la Joyz nu se compară cu cea dintr-un magazin de retail. Aici e că și cum ai avea stilistul tău personal. Astfel, ai ocazia să fii îndrumată spre cea mai bună opțiune pentru tine, în funcție de preferințele tale și de conformația corpului. Poți să pui întrebări și să discuit despre alegerile pe care vrei să le faci, fără să te grăbești, cu oameni care știu despre ce vorbesc și care sunt la curent cu ultimele tendințe în modă. Totodată, ai ocazia să cunoști personal proprietara din spatele afacerii și chiar să fii asistată stilistic de dânsa în alegerea celor mai mișto ținute. În câte magazine ai onoarea asta?

Dacă te-am făcut curioasă și n-ai apucat deja s-o faci, da o fugă până la Joyz și actualizează-te cu cele mai noi ținute. Sau intră pe joyz.ro și vezi noutățile direct acolo!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro