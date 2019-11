de Crina Alexe. Fotografii de Christian Tudose.

Ionuț Dumitru poartă tricou Sports DEpoque (replică a echipamentului primei echipe a României la Jocurile Inter-Aliate 1919), 590 lei, și un ceas Tissot Seastar Diver 1000 Automatic T120.407.17.041.00, 3.540 lei Florin Surugiu poartă tricou Sports Epoque (replică a echipamentului primei echipe a României la Jocurile Inter-Aliate 1919 ), 590 lei, și un ceas Tissot Seastar Diver 1000 Chronograph T120.417.37.051.00, 3.080 lei

ELLE: De unde a pornit ideea parteneriatului între Tissot și echipa națională de rugby a României? De ce tocmai rugby?

ION SCHIAU: Tissot nu este un simplu brand de ceasuri. Este un brand cu o poveste solidă, cu multă istorie, în special în domeniul sportului. Brand-ul este partenerul unora dintre cele mai mari competiții de rugby din Europa (Turneul celor 6 națiuni, Campionatul European EPCR Champions Cup și Campionatul francez Top 14). Astfel, Tissot devine cel mai important brand de ceasuri care sprijină rugby-ul la nivel internațional. Trebuie să admit că rugby-ul este și sportul meu de suflet, pe care l-am practicat mulți ani. Pasiunea pentru un astfel de sport m-a determinat să merg mai departe, chiar la o colaborare cu Stejarii – o echipă legendară, acest sport având o tradiție în țara noastră. Am convins brand-ul Tissot de acest parteneriat și am reușit să lansăm o primă ediție limitată, produsă și lansată în 2018, cu scopul sprijinirii rugby-ului românesc.

ELLE: Au mai existat astfel de colaborări cu federații naționale (de rugby sau alte sporturi) în istoria brand-ului?

I.S.: Tissot este brand-ul elvețian cu cele mai mari vânzări din punct de vedere cantitativ și, totodată, extrem de activ pe plan sportiv, fie că vorbim de hochei, moto GP, baschet, rugby, ciclism sau spadă și ping-pong. Brand-ul sprijină campionate precum NBA sau sportivi de renume.

Partea interesantă este că pentru o federație sportivă din România este pentru prima dată când un brand precum Tissot devine partener al acesteia. Nu există un alt brand care să fi făcut așa ceva și nu există o altă echipă de rugby din lume care să aibă, cu Tissot, un ceas creat special pentru aceasta.

ELLE: Cum arată ediția limitată de ceasuri dedicată echipei naționale de rugby a României?

I.S.: Ceasul „Stejarul de aur, fabricat în 500 de exemplare, este caracterizat printr-un design clasic și elegant, care păstrează, totodată, caracterul sportiv al ceasului.

Anul acesta avem două motive în plus de sărbătoare, celebrând al doilea an de parteneriat cu Federația Română de Rugby, dar și împlinirea a 100 de ani de când echipa națională de rugby a României a jucat primele meciuri oficiale. Astfel, acest cronograf marchează și omagiază tradiția rugby-ului în România.

ELLE: Intenționați să continuați această colaborare și în viitor? Vă gândiți să extindeți colaborarea și la alte sporturi?

I.S.: Ne dorim să fim alături de Stejari cât mai mult timp, chiar și în calificările pentru Cupa Mondială din anul 2023. Și, da, am început anul acesta o colaborare minunată cu Basket 3×3 și Sport Arena, care a inițiat și dezvoltat în România acest sport, reușind să devină olimpici și calificați cu o echipă feminină la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor. Desigur, mai evaluăm și alte parteneriate sportive pentru anul următor. Face parte din ADN-ul brand-ului, cât și din al nostru.

ELLE: Aveți în vedere un parteneriat și cu o echipă feminină (de rugby sau din orice alt sport)?

I.S.: Cu siguranță! În rugby 7, Ghindele au avut rezultate excepționale anul acesta. Același lucru este valabil și în Basket 3×3, după cum spuneam mai sus. Ne dorim să sprijinim cât mai multe echipe, iar una dintre misiunile noastre clare este de a colabora în viitor și cu echipe feminine.

ELLE: Vă gândiți să susțineți în vreun fel și echipele de rugby pentru juniori?

I.S.: Sprijinim rugby-ul la toate nivelurile. Credem în sprijinirea comunităților noastre și vrem să contribuim la oferirea unui viitor copiilor care practică rugby, dar și pentru joc în sine. Albini Prassa și Tissot susțin acest sport uimitor și oamenii minunați care lucrează necontenit, zi de zi, pentru acest sport. Rugby-ul începe cu entuziasmul copiilor și, la rândul său, acest entuziasm pune bazele întregii comunități. Spre exemplu, am demarat câteva proiecte prin care sprijinim turnee de copii, echipa de juniori U16 de la Grivița, echipele de rugby de la Gura Humorului și Alba Iulia. Prin intermediul acestor inițiative locale, ne dorim să ajutăm tinerii să-și mențină pasiunea pentru rugby și să o fructifice. Amatori sau profesioniști, copii sau seniori, noi suntem aici pentru toți jucătorii de rugby. Suntem #ÎmpreunăPentruRugby!

ELLE: Ce te-a atras la acest sport?

IONUȚ DUMITRU: La prima vedere, m-a atras complexitatea rugby-ului și faptul că sunt mai multe sporturi cuprinse într-unul singur, te disciplinează și leagă prietenii pe viață.

ELLE: Cum este să fii rugbist în 2019? Mai este un sport popular în rândul tinerilor și al publicului?

I.D.: Din păcate, nu este un sport popular în România, dar încă avem norocul de a avea persoane interesate, care ne susțin meci de meci.

ELLE: Cum ai primit ideea parteneriatului echipei naționale cu brand-ul Tissot?

I.D.: Pentru mine este o onoare să reprezint atât Federația Română de Rugby, cât și partenerii asociați acesteia, în special Tissot, fiind un brand de lux, mondial, care de-a lungul timpului a susținut diferite sporturi.

ELLE: Cum a fost experiența ședinței foto?

I.D.: Ședința foto a fost una interactivă, am lucrat cu oameni profesioniști, iar rezultatul este cel așteptat.

ELLE: Federația de Rugby este prima federație înființată vreodată în România și prima care a adus o medalie olimpică. Cum te raportezi la o moștenire atât de importantă?

I.D.: Sunt flatat să duc numele României în Europa, dar și în lume, prin intermediului rugby-ului și mă bucură istoricul sportului nostru.

ELLE: Ce te-a atras la acest sport?

FLORIN SURUGIU: Sunt pasionat de toate sporturile, la rugby am ajuns întâmplător. Aveam opt ani, copil fiind am fost să joc fotbal cu colegii de școală, pe un stadion de rugby. Întâmplarea a făcut ca la ora la care am mers noi să aibă antrenament echipa de rugby a școlii. Antrenorul ne-a abordat și ne-a întrebat dacă vrem să jucăm și noi și a fost clar dragoste la prima vedere. De atunci, am continuat cu această pasiune care s-a transformat într-un stil de viață, iar dacă aș da timpul înapoi, tot rugby aș alege.

ELLE: Cum este să fii rugbist în 2019? Mai este un sport popular în rândul tinerilor și al publicului?

F.S.: Din păcate, este un sport mai puțin mediatizat, există o comunitate de suporteri care ne susțin și îi poți distinge cam pe la toate meciurile noastre. Într-adevăr, numărul echipelor a scăzut considerabil față de perioada în care eram copil. Au rămas cluburile de tradiție și unele înființate de curând, care încearcă să atragă cât mai mulți copii.

ELLE: Cum ai primit ideea parteneriatului echipei naționale cu brand-ul Tissot?

F.S.: Întotdeauna sunt deschis la astfel de provocări. Tissot este un brand cu renume și, împreună cu Albini Prassa, consider că au lansat o piesă de excepție cu această colecție de ceasuri, marca „Stejarul de aur.

ELLE: Cum a fost experiența ședinței foto?

F.S.: Ca sportiv, nu sunt obișnuit cu astfel de ipostaze. Ne-am amuzat între noi și sper că am fost pe măsura așteptărilor.

ELLE: Federația de Rugby este prima federație înființată vreodată în România și prima care a adus o medalie olimpică. Cum te raportezi la o moștenire atât de importantă?

F.S.: Sunt onorat că fac parte din această familie a rugby-ului și că am reprezentat țara în competiții importante. Îmi doresc să văd cât mai mulți copii practicând un sport, nu doar rugby-ul. Sportul este un pion important pentru dezvoltarea lor, pentru că te pregătește pentru toate etapele pe care le trăiești în viață și te face să fii un om disciplinat și puternic.

Replicile echipamentelor istorice sunt disponibile pe www.albiniprassa.com

Ionuț Dumitru poartă tricou Sports DEpoque (replică a echipamentului primei echipe a României la Jocurile Inter-Aliate 1919), 590 lei, si un ceas Tissot Chrono XL Editia limitata

Stejarul de Aur T116.617.36.041.00,1.990 lei

Florin Surugiu poartă tricou Sports DEpoque (replică a echipamentului echipei Romaniei la Olimpiada din 1924), 590 lei, si un ceas Tissot Heritage Visiodate Automatic TO19.430.11.041.00, 3.220 lei

