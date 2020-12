Coafurile pe care le încerci spun multe despre tine. Sunt nu doar modul în care te îngrijești și afișezi un aspect perfect, bine studiat, de fiecare dată. Sunt o poveste a stilului tău! Există o întreagă poveste despre ce coafură să alegi, în funcție de ocazie și ceea ce porți, în funcție de trăsăturile chipului tău. Însă nu vei greși niciodată când alegi buclele afro!

Poți obține acest look cu un ondulator special creat pentru aceste tipuri de bucle. Se numește Ginas și promite să fie mai mult decât un ondulator pentru bucle afro, instrumentul tău secret, bagheta maximă pentru ca iarna aceasta să fii cool. Iată de ce!

Ondulator perfect pentru bucle mici și rezistente!

Ideea de a-ți crea singură acasă bucle nu este una neobișnuită. Față de experiențele pe care le-ai mai avut trebuie spus că Ginas vine cu îmbunătățiri. Femeia modernă este mereu pe fugă, lucrează în grabă, se aranjează în grabă și trebuie să aibă un look perfect în câteva minute, să comprime ritualul de beauty, însă fără să își compromită aspectul. Are agenda plină, ajunge într-o zi în numeroase locații și de la caz la caz trebuie să fie mereu pregătită să afișeze un look elegante, potrivit, chic și feminin desigur.

O coafură afro pare complicat de realizat, mai ales că implică fir cu fir bucle create cu migală. Cu cât părul este mai bogat, mai des, cu atât mai greu. Nu însă când ai instrumentul potrivit. Un ondulator profesional bucle afro precum este cel semnat Ginas este ceea ce îți trebuie.

Cât de ușor îți poți crea buclele afro

Ondulatorul Ginas a fost creat astfel încât să te avantajeze. Are o tijă subțire, specifică pentru acest gen de bucle, de 7 mm. Este o tijă din titan, care pe lângă faptul că este rezistentă, se încălzește rapid și nu îți afectează părul. Ce este interesant ține și de posibilitatea de ajustare a temperaturii, căci nu este standard. Are 5 trepte, respectiv minima de 180 de grade, perfectă pentru păr normal și o maximă de 230 de grade, recomandată pentru cele cu fir de păr gros, rebel și dificil de coafat adesea.

Șuviță cu șuviță, creează buclele. Îți ia câteva secunde până când să eliberezi firul de păr de pe tijă și să te bucuri de păr strâns. Buclele au toate șansele să reziste impecabil până la 3 zile.

Produs profesional, destinat și pentru home use

Nicicând nu a fost mai simplu să te bucuri de aspect impecabil, de coafură de calitate ca și când ar fi creată la salon, dar pe care să o poți obține acasă. Ondulatorul Ginas înglobează toate calitățile pentru a crea bucle afro. Este un produs profesional, însă destinat și pentru home use.

Ai garanție 24 de luni, o cutie premium în care vei găsi și un mic ghid de utilizare, ondulatorul și o mănușă termică. Scrie moșului și trece curând pe wish list un ondulator Ginas, disponibil exclusiv online pe ginas.ro.

