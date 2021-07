Unele forme de gastrita pot fi ameliorate cu remedii naturiste, altele necesita tratament medicamentos. Tratarea gastritei este esentiala deoarece boala a fost asociata cu un risc crescut de cancer de stomac . Afla din acest articol tot ce trebuie sa stii despre gastrita, inclusiv CUM o poti trata in mod natural!

Ce cauzeaza gastrita?

Gastrita poate fi cauzata de mai multi factori, inclusiv de stilul de viata nesanatos sau alte probleme de sanatate. Iata care sunt principalele cauze ale inflamatiei stomacului:

Consumul excesiv de alcool

Dieta care contine multe alimente picante

Fumatul

Stresul pe termen indelungat (ca raspuns la stres, organismul produce o cantitate excesiva de acid gastric, iar acest lucru duce la iritarea mucoasei gastrice)

Utilizarea pe termen lung a unor medicamente pentru durere si febra (aspirina, ibuprofen)

Pe langa cauzele gastritei care tin de stilul de viata, exista si anumite afectiuni medicale care pot irita mucoasa stomacului. Printre acestea se numara:

Infectia cu bacteria Helicobacter pylori sau cu diversi virusi

Operatie majora

Leziuni si arsuri ale mucoasei stomacului (cauzate in principal de excesul de acid gastric )

Boli autoimune (persoanele cu tiroidita Hashimoto si diabet de tip I pot dezvolta gastrita cronica)

Refluxul biliar cronic (aceasta este o afectiune caracterizata prin faptul ca bila se intoarce in stomac si esofag)

Anemie pernicioasa (aceasta este o forma de anemie care apare atunci cand stomacul nu poate digera vitamina B12)

Simptomele gastritei

Simptomele gastritei pot varia de la o persoana la alta. De obicei, cele mai frecvente semne si simptome ale inflamatiei mucoasei gastrice includ:

Dureri sau arsuri la stomac

Eructatii (ragaiala) si sughituri

Greata si varsaturi

Sangerari ale stomacului (acestea se manifesta prin prezenta sangelui in varsaturi sau scaun)

Probleme digestive (senzatie de balonare , indigestie, pierderea poftei de mancare)

Tratamentul standard al gastritei

Principala metoda de diagnostic pentru gastrita este endoscopia. Cu ajutorul endoscopului (tub flexibil si subtire care se introduce in interiorul tractului digestiv), medicul va observa cat de afectata este mucoasa stomacului. El va recomanda mai multe investigatii pentru a determina cauzele bolii (daca este vorba de infectia cu Helicobacter pylori, este necesar un tratament special pentru distrugerea acesteia).

Tratamentul gastritei depinde de tipul gastritei (gastrita acuta sau cronica), de simptome, varsta si starea generala de sanatate a pacientului. In principal, se vor administra medicamente care reduc cantitatea acidului gastric din stomac. De exemplu, antiacidele amelioreaza simptomele gastritei cronice si pot vindeca mucoasa stomacului.

Daca gastrita este cauzata de o boala sau infectie, este esential de a trata aceasta problema de sanatate. De exemplu, daca gastrita este cauzata de Helicobacter pylori, medicul iti va recomanda administrarea de medicamente care distrug bacteria.

De asemenea, este importanta evitarea expunerii la factorii iritanti care provoaca inflamatia la nivelul mucoasei stomacului. Acest lucru inseamna:

Evitarea alimentelor si bauturilor care irita stomacul

Renuntarea la fumat si consumul de alcool

Evitarea medicamentelor care provoaca inflamatii la nivelul stomacului

Tratarea afectiunii este deosebit de importanta deoarece se pot dezvolta mai multe complicatii, precum ulcer gastric sau chiar aparitia cancerului de stomac.

Remedii naturiste pentru tratarea gastritei

Exista mai multe masuri pe care le poti lua pentru a ameliora durerile stomacale cauzate de inflamatia la nivelul stomacului. Acestea includ:

Adopta o dieta care sa reduca la minim inflamatiile

Acest lucru inseamna sa eviti consumul de alimente procesate, gluten, alimente acide si zaharate, lactatele si mancarurile picante. De asemenea, se recomanda mesele mici, usoare si dese si mancarea fiarta sau gatita la cuptor, in loc de cea prajita. Discuta cu un medic specialist care este cea mai buna dieta care ajuta la ameliorarea simptomelor.

Consuma alimente care contin probiotice

Probioticele pot ajuta la imbunatatirea digestiei si reglarea tractului intestinal. Consumul de alimente care contin probiotice introduc bacterii bune in tractul digestiv, iar acest lucru poate fi de folos la oprirea raspandirii bacteriei Helicobacter pylori. Printre alimentele probiotice recomandate se numara: iaurtul, chefirul, varza murata, kombucha (bautura fermentata obtinuta din ceai negru sau verde).

Redu stresul

Acesta este unul dintre cei mai mari dusmani ai omului deoarece poate provoca o multime de probleme de sanatate, inclusiv gastrita. Pentru a reduce stresul din viata ta, incearca tehnici de relaxare, precum yoga sau meditatie, masaj, exercitii de respiratie si mult sport.

Apeleaza la suplimente alimentare

Anumite suplimente alimentare pot fi utilizate cu succes pentru tratarea tulburarilor digestive acute si cronice. Casinovita U este un produs 100% natural conceput de expertii naturopati pentru persoanele care sufera de afectiuni stomacale. Principalul ingredient activ din compozitia Casinovita U este pulberea din parti aeriene de lucerna, care contine mari cantitati de vitamina U. Beneficiile lucernei pentru sanatate sunt cunoscute la nivel mondial si includ: regenerarea mucoasei stomacului si intestinelor, imbunatatirea digestiei si asimilarea mai buna a nutrientilor din hrana. In plus, Casinovita U are o actiune alcalinizanta, neutralizand acidul gastric, ajuta la ameliorarea tranzitului intestinal, trateaza constipatia si mentine o flora intestinala normala.

In concluzie, tratamentul afectiunilor digestive este deosebit de important pentru a evita alte complicatii grave de sanatate.

Programeaza-te la un medic specialist daca ai dureri de stomac sau alte simptome si incepe cat mai repede un tratament. Inainte de a apela, insa, la medicamente, incearca si remediile naturiste recomandate in acest articol!

