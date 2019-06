Daca petrecerile adevarate de sambata seara au fost inlocuite cu ore lungi de stationare la bar cu un pahar in mana si ochii pe telefonul mobil, inseamna ca nu esti in locul potrivit. Este momentul sa cobori de pe tocuri si sa te indrepti spre cele mai cool cluburi de noapte din Bucuresti, unde atmosfera electrizanta si muzica buna te vor transforma in cea mai distractiva versiune a ta. FOREO a testat cele mai bune locuri de iesit si a facut o lista a celor mai in voga cluburi dansante din Bucurestiul anului 2019. Ia-ti miscarile de dans si pregateste-te de distractie!

1. Dupa lasarea noptii si aparitia lunii, APOLO 111 te atage cu ritmuri disco si funk, perfecte pentru o seara memorabilia cu cei mai buni prieteni. Nu este nevoie sa iei lectii de dans pentru a gasi miscarile potrivite. Urmeaza ritmul disco si nu uita sa te distrezi. Keep the moves coming, se danseaza pana dimineata!

2. CONTROL CLUB – Nu degeaba a obtinut certificatul de exclenenta din partea Trip Advisor. Unul dintre cele mai hipsteresti cluburi europene ce rivalizeaza cu success cu nume mai cunoscute din alte capitale vestice, Control a castigat inimile turistilor si localnicilor deopotriva. Pregateste-te pentru concerte underground unde muzica tehno te va tine in priza si pe ringul de dans multe ore. Este locul perfect sa cunosti lume noua si la fel de cool ca si tine.

3. THE DRUNKEN LORDS – O adevarata capcana pentru cei in cautarea unei serate linistite, odata intrat poti fi sigur ca vei ramane pana la primele raze ale soarelui. Nu este loc pentru snobi in cel mai distractiv club de noapte din Bucuresti. Danseaza fara griji, imparte locul la masa cu necunoscuti si tine ritmul pana dimineata!

4. OTA – Numai pentru cunoscatori, este usor de trecut cu vederea daca nu stii ce lucruri interesante se intampla acolo. Seara incepe cu o cina delicioasa si o atmosfera relaxata ce se transforma dupa ora 23.00 intr-un haos underground placut de generatia Millenials.

5. GAIA – Nu putea lipsi de pe lista cel mai fashion club din Bucuresti, unde mergi sa observi si sa fii observant inainte de a te abandona beat-ului psihedelic al petrecerilor tematice. Aici este locul potrivit pentru extravagante, pene, paiete si nopti memorabile.

Oricat de intensa ar fi petrecerea, nu trebuie sa lase semne pe chipul tau a doua zi. Nu uita de curatarea tenului inainte de culcare, indeferent de ora! FOREO lanseaza LUNA 3 pentru improspatarea, curatarea si tonifierea tenului.

Noul LUNA 3 este primul dispozitiv inteligent de masaj facial pentru curatarea si combaterea ridurilor care combina o curatare igienica ultra soft cu o varietate de rutine pentru un masaj tonifiant controlate cu ajutorul aplicatiei FOREO. LUNA 3 elimina impuritatile, sebumul si celulele moarte intr-un singur minut. Un cap cu perie mai mare, punctele tactile mai lungi si mai moi comparativ cu LUNA 2 de la FOREO asigura o curatare mai profunda si mai precisa.

Pe langa curatare, LUNA 3 ofera o varietate de rutine de masaj care vizeaza zone specifice ale fetei. Disponibil exclusiv prin aplicatia FOREO, fiecare masaj confera fermitate pielii pentru un ten cu aspect imbunatatit si intinerit. Design-ul imbunatatit al LUNA 3 include striuri din silicon a caror forma le permite sa alunece usor pe pielea de la nivelul fetei, gatului si decolteului, in timp ce pulsatiile de joasa frecventa elimina fluidele in exces pentru a reduce aspectul pufos si atenueaza semnele de imbatranire.

LUNA 3 este disponibil in 3 variante: ten normal (roz pudrat), ten sensibil (mov) si ten mixt (albastru). Momentan stocul a fost epuizat pe www.foreo.com, insa dispozitivul poate fi achizitionat din magazinele Douglas, www.douglas.ro sau de pe emag.ro.

