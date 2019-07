Pentru cei pasionati de sala de fitness, dar si pentru cei care prefera antrenamente intensive scurte, pentru cei care isi planifica din timp clasele, dar si pentru cei care cu sarguinta isi fac timp indiferent de programul ocupat, FOREO prezinta o selectie cu cele mai bune gym-uri si sali de fitness pentru cei ce vor sa introduca ceva nou in rutina antrenamentelor la sala sau cauta o modalitate de a se mentine in forma:

1.Beat 45. Combinand eficienta antrenamentelor de tip HIIT (high intensity interval training) cu atmosfera unui ring de dans, BEAT45 este locul perfect pentru a face sport si a te deconecta in 2019. Muzică buna, lumini sexy, exercitii de cardio si de forta care te vor ajuta sa arzi pana la 1000 de calorii per ora – la BEAT45 totul se intamplă într-un ritm incredibil!

2. Worldclass. Odata intrat in lumea World Class, ai acces nelimitat la programe si concepte exclusive de antrenamente, create de Les Mills si expertii World Class, predate de peste 350 de antrenori certificati international. Antrenamentele de grup de la World Class te vor ajuta sa redefinesti sportul si mersul la sala.

3.Revvolution. Un program de antrenament cu o abordare holistica: nutritie, antrenamente, coaching motivational si seminarii pentru a-ti atinge obiectivul cat mai usor. Grupele de antrenament sunt structurate pe niveluri de intensitate si obiectiv, astfel incat miscarea sa se desfasoare in deplina siguranta, indiferent de istoricul tau sportiv.

4. 700 fit Club. Exercitiile de pilates cu reformer, spinning sau aerobic ajuta la modelarea corpului ideal, iar aparatele de fitness Technogym sau antrenamentele circuit training conduc la un nou nivel de performanta. In plus, sesiunile la spa iti aduc echilibru si relaxare.

5. The Movement. Diferitele zone traditionale, zona cardio si zona de antrenament functionala, zona de mobilitate cu zona de circuit rapid sunt unite in mod armonios. Cu o atitudine nascuta din pasiune, practica si studiu continuu, expertii The Movement stiu ca rezultatele sunt expresia eforturilor.

Insa pentru cei care se antreneaza cu perseverenta, FOREO lanseaza LUNA 3 pentru improspatarea, hidratarea si tonifierea tenului.

Noul LUNA 3 este primul dispozitiv inteligent de masaj facial pentru curatarea si combaterea ridurilor care combina o curatare igienica ultra soft cu o varietate de rutine pentru un masaj tonifiant controlate cu ajutorul aplicatiei FOREO. LUNA 3 elimina impuritatile, sebumul si celulele moarte intr-un singur minut. Un cap cu perie mai mare, punctele tactile mai lungi si mai moi comparativ cu LUNA 2 de la FOREO asigura o curatare mai profunda si mai precisa.

Pe langa curatare, LUNA 3 ofera o varietate de rutine de masaj care vizeaza zone specifice ale fetei. Disponibil exclusiv prin aplicatia FOREO, fiecare masaj confera fermitate pielii pentru un ten cu aspect imbunatatit si intinerit. Design-ul imbunatatit al LUNA 3 include striuri din silicon a caror forma le permite sa alunece usor pe pielea de la nivelul fetei, gatului si decolteului, in timp ce pulsatiile de joasa frecventa elimina fluidele in exces pentru a reduce aspectul pufos si atenueaza semnele de imbatranire.

LUNA 3 este disponibil in 3 variante: ten normal (roz pudrat), ten sensibil (mov) si ten mixt (albastru). Momentan stocul a fost epuizat pe www.foreo.com, insa dispozitivul poate fi achizitionat din magazinele Douglas, www.douglas.ro sau de pe emag.ro.

