Sezonul international al festivalurilor a debutat de curand cu Coachella si odata cu el si entuziasmul nostru pentru muzica grozava, locatiile inedite, vibe-ul de vacanta si…tinutele de festival! Iar cum planuirea outfiturilor din timp este la fel de cruciala ca planuirea artistilor pe care vrei sa ii vezi, am profitat de aceasta ocazie sa iti prezentam cateva dintre trendurile acestei veri, care se incadreaza perfect in segmentul festival fashion. Imprimeul floral? Bifat! Tie-dye? Bifat, bifat! Nu lipsesc nici piesele cu imprimeu tropical sau cele cu patches tip tattoo. Descopera ce nu trebuie sa iti lipseasca din bagajul de festival in acest sezon!

Belt bag & jacheta inscriptionata din denim

Jacheta din denim inscriptionata cu motive tip tattoo Michael Kors si belt bag-ul Marc Jacobs sunt doua piese must-have pentru tinuta de festival si nu numai! Poarta-le cu o bustiera si o pantalonii scurti tip track din matase Red Valentino

Rochia cu imprimeu floral & bocancii de combat

Asocierea imprevizibila dintre rochia feminina cu imprimeu floral delicat Michael Kors si bocancii de combat Zadig & Voltaire este ceea ce face ca acest mix sa fie unul atat de fresh si stylish. Accesorizeaza tinuta cu o geanta crossbody cu accente rocknroll pentru un look si mai boem!

Fusta din denim tie dye & esarfa tip turban

Fusta sau pantalonii scurti din denim sunt o piesa previzibila pentru outfitul de festival. Dar, ce parere ai despre fusta din denim tie-dye Zadig & Voltaire? Tie-dye este unul dintre cele mai importante trenduri ale acestui sezon si unul dintre trendurile care au luat nastere chiar la festivalul Woodstock din anii 70. Completeaza acest look boho cu o esarfa purtata pe cap, tip bentita sau turban.

Denim shorts & botinele tip ciocate

Ciocatele sunt hitul acestui sezon si le poti purta cu orice de la rochii feminine, la fuste sau pantaloni scurti din denim. Inspira-te din styling-ul Alessandrei Ambrosio, si poarta-le cu bluza boho cu volane si dantela si pantalonii scurti din denim cu broderie romantica Red Valentino, intr-o tinuta care ar face furori oriunde, de la Coachella si pana la Electric Castle.

Tricoul cu imprimeu tropical & borseta

Ce alt imprimeu te poate face sa intri in atmosfera de vacanta si grooving mai mult decat imprimeul exotic al acestui tricou Just Cavalli? Jared Leto il evidentiaza purtandu-l ca piesa centrala, impreuna cu alte piese monocrome.

Camasa din in & sneakers tie dye

Camasa din in este sinonima cu lejeritatea, care este esentiala mai ales in tinuta de festival. Creeaza-ti un outfit intr-o cromatica pamantie cu aceasta camasa din in Zegna si pantalonii PS Paul Smith, pe care il poti anima prin accesorizarea cu acesti tenisi albastri in degrade Paul Smith.

Stai cu ochii pe Sport/Couture, care se afla in Baneasa Shopping City, sau online, si vei afla intotdeauna care sunt piesele in tendinte de la branduri ca Burberry, Paul Smith, Red Valentino, Tory Burch, Marc Jacobs, Michael Michael Kors, Just Cavalli, Y-3, Zadig &Voltaire, Hogan si multe altele.

