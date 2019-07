Gala UAD Fashion Design a avut loc Cluj, in data de 29 iunie 2019, la Teatrul National.

Acesta este unul dintre cele mai asteptate evenimente de fashion din tara, in cadrul caruia sunt prezentate, in cele mai deosebite locatii, creatiile absolventilor Universitatii de Arta si design Cluj-Napoca, specializarea Moda-Design Vestimentar.

Unul din partenerii de anul acesta ai Galei UAD a fost Concepto, care, pe 30 Iunie, a organizat un brunch intr-una din cele mai selecte locatii din Cluj, situata in centrul istoric al orasului, restaurantul Da Pino. Delicatesele italienesti si bauturile rafinate au fost pe placul tuturor, iar atmosfera a fost extrem de placuta si relaxanta.

La brunch au fost invitate vedete, oameni de presa, bloggeri si organizatorii galei, printre care: Andreea Esca, Alexander Eram, Roxana Voloseniuc – redactor-sef Elle, Ioana Chisiu, Alina Tanasa si Diana Enciu de la Fabulous Muses, Sandra Bendre, Tibi Clenci, Daria Georgescu, Ioana Grama, Madalina Merca, Mirela Bucovicean, Echipa Molecule F, Cristian Simonca de la Blogu’ lu’ Otrava, Lucian Broscatean, unul din geniile din lumea fashion-ului, care a participat la numeroase prezentari de moda nationale si importante gale internationale si doamna Basso Elena Stanescu, Conf. Univ. Dr, unul dintre cei mai prestigiosi profesori ai Universitatii de Arte si Design din Cluj, care a inspirat si indrumat generatii intregi de designer.

La eveniment s-a discutat despre succesul Galei UAD, care anul acesta a ajuns la a 25-a editie, precum si despre evolutia fashion-ului romanesc.

Gala UAD este un concept unic in Romania. De la an la an, se observa evolutia si succesul pe care evenimentul il are in randul tuturor iubitorilor si cunoscatorilor de fashion. Scopul acestui eveniment este acela de a prezenta, expune si de a sustine creatiile viitorilor designeri romani. Astfel, li se ofera o sansa de a fi vazuti si, probabil, pentru o parte dintre ei aceasta este rampa de lansare catre un viitor stralucit si prezentari de top pe marile podiumuri ale lumii. Trebuie mentionat ca, prin intermediul acestei gale, multi dintre absolventii editiilor trecute au ajuns sa colaboreze cu nume mari din Romania.

Scena modei romanesti este una din ce in ce mai infloritoare, iar creatiile prezentate de designerii consacrati, dar si cei care isi fac debutul, sunt o explozie de originalitate. Fiecare eveniment aduce cu sine un nou concept al creativitatii, combinata cu sensibiliate, incadrare in trend-uri, dar si un marcant touch personal in fiecare piesa in parte.

Parteneriatul dintre Gala UAD si Concepto a luat nastere din dorinta de a aduce, pentru iubitorii fashionului, ceva unic si extraordinar in acelasi timp.

Acum multi ani, a fost creat brandul Concepto, care a ajuns un nume recunoscut pe plan mondial. Vedete precum Lady Gaga, Arianna Grande si Chiara Ferragni au purtat produsele Concepto si au recunoscut stilul si unicitatea pieselor create de brand.

Hainele de la Concepto sunt produse vestimentare pentru femeia puternica si extravaganta, careia nu ii place sa se supuna unor stiluri conventionale. Brand-ul promoveaza minimalismul si combinatiile vestimentare cu o frumusete aparte. Concepto are haine unice, elegante si versatile.

Show-room-ul Concepto poate fi gasit la adresa Str. Observatorului, Nr. 76, Cluj-Napoca. Printre produsele brandului Concepto se regasesc rochii made-to-measure sau geci de piele.

In acest an, Gala UAD Fasion Design si brunchul oferit de Concepto a doua zi au avut un adevarat succes.

Astfel, tinerele sperante vor avea o sansa de a se afirma si de a dovedi ca fashion-ul romanesc se poate alinia prin creatie si inovatie cu marile case de moda din lume.

