Am stat de vorbă cu echipa Huawei Consumer Business Group România despre relația cu tehnologia, provocările pe care le-au depășit și, desigur, gadget-urile care îi ajută să fie mereu la înălțimea aștepărilor.

Cătălin Palcău (Head of Media)

ELLE: Care este ultimul gadget care te-a impresionat și

în fața căruia nu te-ai putut abține să exclami „wow?

CĂTĂLIN PALCĂU: Pick up Technics (SL-100R) –

echipat cu motor direct-drive, stator fără miez, platan din trei straturi și braț din magneziu (zâmbește).

ELLE: De multe ori, în filmele SF, inteligența artificială este arătată ca un lucru negativ care riscă să distrugă

omenirea. Tu cum vezi viitorul din punct de vedere al evoluției tehnologiei?

C.P.: Viitorul nu poate să fie altfel decât unul digital, dar AI trebuie să lucreze numai în beneficiul oamenilor. Să fie, așadar, human centric. Exemplele pot începe cu dezvoltarea start-up-urilor, a IMM-urilor și cu creșterea competitivității și se pot încheia cu tranziția verde și

protejarea mediului, de exemplu.

ELLE: Când anume realizezi că un proiect este exact așa cum ți-ai propus?

CĂTĂLIN PALCĂU: Niciodată, până la final. Până la

predarea sau implementarea proiectului, nu poți fi sigur că el este așa cum îți propui. Surprize pot apărea oricând. Dar pasiunea de a-l realiza o ai sau nu, încă de la bun început (zâmbește).

ELLE: Câte selfie-uri se află în smartphone-ul tău acum?

CĂTĂLIN PALCĂU: Un singur selfie pe care l-am folosit pentru diversele profiluri.

ELLE: Care sunt gadget-urile de care nu te poți despărți?

CĂTĂLIN PALCĂU: M-aș despărți de toate, bucuriile mele sunt foarte simple (zâmbește).

Ana-Maria Drăgoi (Social Media Manager)

ELLE: Ce anume te fascinează cel mai tare la tehnologie?

Ana-Maria DrĂgoi: Dinamismul evoluției sale și toate lucrurile fascinante pe care le are de oferit, în toate formele. Trebuie să recunosc că nu mi-aș putea imagina viața departe de tehnologie.

ELLE: În social media, lucrurile se schimbă cu rapiditate și trebuie să te adaptezi tot timpul. Cum reușești să ții pasul?

A-M.D.: Destul de ușor, aș zice. Îmi place să fiu conectată la tot ce mișcă în online, de la treburi serioase, la meme-uri random. Fac parte din generația care a crescut cu social media „la gât și, inevitabil, share-uiesc și îmi sunt share-uite de către cei apropiați tot felul de noutăți de pe Internet (zâmbește).

ELLE: Cât de des fotografiezi cu smartphone-ul în viața ta de zi cu zi? Te pasionează să editezi după fotografiile sau ești adepta „no filter?

A-M.D.: On a daily basis. (Râde) Sunt un fan asumat al fotografiei cu smartphone-ul. Uneori îmi plac edit-urile stridente, pentru care folosesc aplicații disponibile în HUAWEI AppGallery sau Petal Search, iar alteori aleg să le public #noedit, dar asta și pentru că folosesc HUAWEI P40 Pro, iar culorile și detaliile fotografiilor sunt foarte clare.

ELLE: După o zi de muncă, cum îți place să te relaxezi? Te folosești în continuare de device-uri sau alegi să renunți la tehnologie pentru puțină vreme?

A-M.D.: Sunt genul workaholic, iar asta înseamnă că ziua de muncă se termină chiar înainte de ora de culcare. În momentele în care, însă, aleg să dedic mai mult timp pentru mine și să mă relaxez, îmi place să mă întorc la pasiuni din copilărie, așa cum este pictura, sau să încerc lucruri cu totul noi și în afara zonei de confort – de exemplu, să învăț programare.

ELLE: Care sunt gadget-urile de care nu te poți despărți?

A-M.D.: În mod categoric, smartphone-ul.

Lavinia Bucur, Retail Marketing Manager

ELLE: Care este principalul beneficiu pe care tehnologia l-a adus, în opinia ta, în viețile noastre, ale tuturor, în ultimii ani?

LAVINIA BUCUR: Evoluția continuă a tehnologiei deschide porți spre posibilități nelimitate în fiecare zi. Consider că principalul beneficiu, revelat în ultima perioadă, este reprezentat de creșterea mobilității pe care ne-o poate oferi tehnologia. Aceasta este parte integrantă a vieții noastre personale și profesionale, cu multiple beneficii personalizate pentru fiecare dintre noi.

ELLE: Cum ți s-a schimbat modul de a lucra în ultimele luni și în ce fel te-a ajutat tehnologia pentru a te adapta la „noua realitate?

L.B.: Interconectivitatea este noua realitate, iar ecosistemul Huawei îmi pune la dispoziție toate tool-urile necesare pentru a-mi desfășura activitatea într-un mod armonios și complet. Smartphone, laptop, căști, smartwatch – toate aceste device-uri sunt esențiale în noua realitate, ne ajută să evoluăm permanent și să ne atingem țelurile profesionale, dar și personale, într-un context nu tocmai prietenos.

ELLE: Pentru ce folosești cel mai des smartphone-ul în viața ta personală?

L.B.: Fotografia este una dintre principalele utilități ale smartphone-ului pentru mine. Datorită performanței ridicate a camerelor disponibile pe smartphone-urile Huawei, am transformat fotografia în artă, devenind atât de ușor să-mi las latura artistică să iasă la iveală și să fascineze.

ELLE: Ce calități apreciezi cel mai mult la un device?

L.B.: Display generos, design distinctiv și o calitate extraordinară a fotografiilor.

ELLE: Care sunt gadget-urile de care nu te poți despărți?

L.B.: Smartphone-ul, desigur. Acesta a devenit parte a existenței mele. Practic, este o extensie a realității (zâmbește).

Ana Sohotchii (Campaign Manager)

ELLE: Ce anume trebuie să aibă un influencer pentru a intra în atenția voastră și a hotărî că vreți să colaborați cu el/ea?

ana sohotchii: Avem o listă extinsă de influencers cu care colaborăm, iar mecanismul din spate este simplu. Ne asociem cu persoane cu care împărtășim aceleași valori sau ambiții similare, printre care se numără dorința de a fi mereu primii și de a progresa în permanență. Target-ul este, și el, foarte important, dar pasiunea pentru tehnologie este cea care ne apropie cel mai mult, cu siguranță.

ELLE: Care este influencer-ul internațional cu care ți-ar plăcea să colaborezi și de ce?

a.s.: Lady Gaga – fie că este pe placul tău sau nu, este imposibil să nu o remarci din mulțimea de staruri, multe croite parcă după același șablon. Stilul ei este original, excentric și aproape imposibil de imitat, un atu important pentru multe brand-uri.

ELLE: Dacă ne-am uita în smartphone-ul tău, care ar fi aplicația pe care o deschizi cel mai des?

a.s.: Există o bătălie strânsă între WhatsApp și Instagram (zâmbește).

ELLE: Când ți-ai dat seama prima dată că tehnologia a început să aibă un rol important în viața ta?

a.s.: M-am simțit mereu atrasă de tehnologie, de aici și facultatea pe care am urmat-o, Politehnica. Marketing-ul face parte din mine, pot spune cu siguranță. Este un domeniu creativ și, datorită tehnologiei, acum pot să îmbin cele două pasiuni în munca de zi cu zi.

ELLE: Care sunt gadget-urile de care nu te poți despărți?

a.s.: Răspunsul este simplu – telefonul. Ba mai mult, folosesc chiar două, pentru că unul nu este suficient (zâmbește).

Adelina Oprea

(Retail Director)

ELLE: Cum ar arăta pentru tine o lume în care tehnologia nu ar fi atât de la îndemână?

ADELINA OPREA: Îmi aduc aminte de anii 2000, atunci când ne conectam la Internet prin dial-up, folosind telefonul fix, descărcam un film în opt ore și tastam un SMS apăsat sau cu prescurtări pe telefonul cu butoane. Nu ne imaginam la vremea aceea ce pot face gadget-urile pe care le folosim azi, vitezele impresionate de conexiune la Internet, dar mai ales accesul rapid la informație din orice parte a lumii.

ELLE: Îți aduci aminte când te-a impresionat ultima dată un device? Ce anume ți-a plăcut la el?

A.O.: Becurile inteligente. Să aprinzi lumina din orice cameră sau să schimbi culoarea becului vorbind cu el can be really fun. (zâmbește)

ELLE: Care este cel mai surprinzător aspect (pentru tine) pe care îl apreciază și îl caută oamenii la gadget-uri?

A.O.: Time saver poate fi, în același timp, și time taker. Toți căutăm gadget-uri care să ne ușureze viața și să ne ajute să economisim timp, însă petrecem tot mai mult timp utilizând aceste device-uri.

ELLE: Ce e inovator și entuziasmant acum în domeniul tău de activitate?

A.O.: Perioada pandemică prin care trecem, dar și contextul internațional, au venit cu noi provocări ce ne-au făcut să regândim strategia de retail și să fim mai creativi. În plus, mediul competitiv din industria de telecomunicații, extinderea frecventă a gamei de produse și faptul că mă aflu în mijlocul unei echipe în continuă creștere sunt alte aspecte importante care definesc un domeniu de activitate inovator și motivant.

Sabina Știrb (Marketing Director)

ELLE: A fost (și este) un an greu pentru toată lumea. Ce anume vă ambiționează pentru a evolua și mai mult în viitor?

Sabina Știrb: Eu am un principiu: să nu stau niciodată pe loc. Fiecare experiență nouă, fiecare moment în care trebuie să o iei de la început, fiecare obstacol îți dau curaj, te fac mai puternic și te aduc mai aproape de adevăratul tău potențial. Tot timpul m-am considerat mai degrabă un „challenger. De aici vin și cele mai frumoase rezultate (zâmbește). Și eu, și toată echipa Huawei CBG România, am simțit acest lucru, mindset-ul de „challenger, dorința de a veni în permanență cu noi produse dedicate utilizatorilor, cu un portofoliu în continuă creștere, cu forță, implicare și viteză de acțiune. 2020 este anul în care brand-ul a crescut din toate punctele de vedere și în același timp și noi ca echipă.

ELLE: Care este reușita de care ești cel mai mândră?

S.Ș.: Să fac parte din cea mai puternică, entuziastă și performantă echipă cu care am lucrat până acum. Este o bucurie să interacționez în fiecare zi cu colegii mei și să reușim să atingem împreună performanța în ceea ce facem. Iar anul acesta am dovedit acest lucru cel mai bine.

ELLE: Este tehnologia pentru tine o unealtă sau parte din lifestyle? Poți să ne explici?

S.Ș.: Tehnologia face parte din viața mea la fel de natural ca prima cană de cafea lungă în fiecare dimineață. Acest aspect m-a frapat din primul moment în care am deschis un calculator cu Internet în editura tatălui meu, înainte de anul 2000. Am fost educată să nu mă cantonez în granițe și în spiritul conform căruia mintea umană are acces la orice. Prin tehnologie, acest mod de a gândi a devenit un mod de viață și a rămas la fel de atunci.

