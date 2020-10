Astfel, ajungi în situația în care pui sare în cafea în loc de zahăr sau poate trimiți un mesaj de WhatsApp cuiva care nu ar trebui să îl primească ori pleci la lucru fără laptop. Sunt scenarii amuzante, însă, atunci când apar, fără dar și poate este timpul pentru o cafea excelentă așa cum este Costa Coffee. O cafea prăjită îndeajuns de încet pentru a păstra acel gust perfect echilibrat pe care iubitorii de cafea din lumea întreagă îl apreciază și care face pauzele mai savuroase.

Costa Coffee este deosebită datorită accentului pus pe calitate, provine 100% din ferme certificate Rainforest Alliance și este atent selecționată. Mai exact: din 20 de boabe de cafea doar unul trece testul și este suficient de bun pentru cafeaua Costa. Totodată, an de an, echipa de experți Costa Coffee degustă fiecare lot de cafea prăjită înainte de ambalare pentru a se asigura că îndeplinește standardul perfect de calitate. Acest lucru înseamnă 5.000 degustări/an pentru ca noi să ne bucurăm de ceașca perfectă de cafea chiar la noi acasă.

În România, Costa Coffee este disponibilă în 4 sortimente premium – The Signature Blend prăjire medie, The Signature Blend prăjire intensă, The Bright Blend, Colombian Roast Single Origin – care răspund tuturor nevoilor de gust, de la tradițional la sofisticat. Mai mult, din septembrie, există în unitățile comerciale și capsulele din aluminiu Costa Coffee compatibile Nespresso

Toate lucrurile acestea nu pot decât să te facă curios să încerci o Costa Coffee. Iar, pentru a-ți face și poftă, te invităm să consulți galeria noastră cu multe cafele savuroase Costa Coffee.