Frumusețea vine din interior. La propriu. Uneori, indiferent câte tratamente sau creme am încerca, tot nu reușim să avem pielea perfectă sau părul bogat și des la care visăm.

Asta fiindcă ne concentrăm doar pe exterior și uităm că, pentru a arăta și a ne simți bine, trebuie să ținem cont de mai multe elemente: o dietă echilibrată, exerciții fizice, o rutină de somn de minimum șapte ore. Cu toate astea, chiar dacă respectăm cu sfințenie aceste principii, cu trecerea anilor, corpul nos¬tru începe să aibă diferite carențe și să producă tot mai puțin din ingredientele esențiale de care are nevoie pentru a funcționa și a arăta bine. Așa că trebuie să fie ajutat din exterior pentru a menține un nivel normal al substanțelor nutritive. Același lucru se întâmplă și cu producția de colagen. Credeai că această substanță se găsește doar în creme? Ei bine, nu. Colagenul este o proteină dură, insolubilă, prezentă în mod natural în organism, în special în piele, păr, unghii, sistemul osos, muscular, digestiv, vase de sânge și articulații.



Producția naturală de colagen începe să scadă treptat în jurul vârstei de 25 de ani, însă reducerea cantității acestuia în organism este mai vizibilă, mai ales la nivelul pielii, după 30 de ani. Factorii externi precum fumatul, expunerea excesivă la soare, alcoolul sau consumul ridicat de zaharuri duc la o scădere a producției de colagen. Partea bună este însă că, pe lângă modul natural în care este secretat în organism, există și un aport suplimentar pe care îl putem lua din exterior, sub formă lichidă, de capsule, de pudră sau creme.

Dar cea mai bună și mai rapidă absorbție se realizează prin ingerare. De aceea, cercetătorii de la Doppelherz au creat un produs care oferă nu numai peptide de colagen, ci și substanțe nutritive esențiale, ce mențin suplețea și elasticitatea pielii, dar și sănătatea părului și a unghiilor. Studiile arată că peptidele de colagen purificate sunt cea mai recoman¬dată formă, având o acțiune mai eficientă asupra pielii. Celelalte ingrediente din componența sa, precum vitamina A, zinc, biotină, cupru și vitamina C, sunt esențiale pentru stimularea sintezei de cola¬gen și menținerea sănătății pielii, a părului și a unghiilor.

Timp de patru săptămâni, am adăugat în fiecare dimineață la micul dejun o fiolă de Kollagen Beauty. De cele mai multe ori, mă trezeam cu o poftă incredibil de mare pentru ceva dulce și, pe lângă omleta cu avocado pe care obișnuiam să o mănânc, trebuia mereu să trișez și cu croissant sau cu o mică bucată de ciocolată. Însă gustul extrem de plăcut și de dulce, de litchi și pepene galben, al fiolelor a reușit să anihileze poftele cu care mă confruntam.

De vreo doi ani încoace, ridu¬rile de expresie din jurul ochilor mi s-au accentuat mai tare decât mi-aș fi dorit. Am urmat cu rigu¬rozitate o rutină de îngrijire, însă nu am observat o îmbunătățire semnificativă.

Deja mă gândeam că singura soluție care mi-a rămas o reprezintă injectarea cu acid hialuronic. Însă, după ce am terminat cura de Kollagen Beauty, am observat o îmbunătățire semnificativă a aspectului tenului meu. Ridurile fine au început să se

estompeze, pielea are o textură mult mai elastică, este mai hidra¬tată și are un aspect general extrem de sănătos. De asemenea, după mulți ani în care unghiile mele au fost supuse unei sumedenii de proceduri, au devenit mult mai fragile și se rupeau mult mai repede. Nu credeam că își vor mai recăpăta vreodată aspectul puternic și sănătos de

altădată, însă, pentru prima oară după mult timp, unghiile mele au crescut și nu s-au mai exfoliat.

Colagenul este esențial pentru un păr sănătos. Îl ajută să crească șisă se regenereze mai repede. Iar acest lucru l-am observat și eu după numai o lună. Nu se mai rupe atât de ușor, vârfurile nu mai sunt atât de despicate și nu mai este atât de tern ca altădată, recăpătându-și vitalitatea. Un singur produs, care vine însă cu atât de multe beneficii asupra întregului organism, iar partea cea mai bună este că rezul¬tatele sunt vizibile în scurt timp. Te vei simți și vei arăta bine, de la interior la exterior.

VERDICT ELLE

Kollagen Beauty îți va reda suplețea și elasticitatea pielii și va face ca unghiile și părul tău să aibă un aspect sănătos.

FOTO: ALINA BĂISAN

Explicatii foto:

Consumă un flacon pe zi, timp de două luni, pentru efecte vizibile. Cea mai bună absorbție a colagenului se realizează prin ingerare. Poate fi folosit fără supraveghere medicală.

