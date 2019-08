Când te gândești la un beauty editor, automat îl asociezi cu un guru într-ale frumuseții, cu zeci de produse, cu tratamente inovatoare și cu o rutină de îngrijire ca la carte. Ei bine, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar lucrurile nu stau întotdeauna așa. Și nouă ni se întâmplă să sărim peste demachiere după o petrecere care a ținut până în zori, și noi uităm să aplicăm crema de protecție solară. Eu una îmi tai firele albe de păr. Știu, pare neobișnuit și amuzant, însă primele mi-au apărut pe la 25 de ani și de atunci au tot continuat să se înmulțească.

Le-aș fi putut masca ușor dacă m-aș fi vopsit, însă acum mult timp am făcut alegerea de a-mi păstra culoarea naturală a părului. De fiecare dată când mă întâlnesc cu prietena mea care este hairstylist, încearcă să mă convingă să îmi vopsesc părul, dar văzând că sunt de neînduplecat a început să se resemneze. Asta până de curând, când mi-a adus un șampon cu efect de colorare temporară. Auzind că e vorba despre un șampon, și nu de o vopsea, am zis că merită să îl încerc.

Plantur39 Color , o gamă cu complex de Phyto-Caffeine, special creată pentru reîmprospătarea culorii și pentru a acoperi firele albe de păr, combătând în același timp căderea părului. Faptul că nu conțin amoniac a fost unul dintre principalele motive care m-au convins să le încerc. Eu am folosit varianta Plantur39 Color Brown , însă există o versiune specială și pentru părul blond: Plantur39 Color Blonde Așa am descoperit

Fiecare variantă include un șampon și un balsam cu pigmenți coloranți și Phyto-Caffeine, complexul unic împotriva căderii părului. Ce înseamnă asta? Plantur39 Color are un efect de colorare temporară asupra primelor fire de păr alb, oferind părului nuanțe castanii sau blonde, în funcție de varianta folosită.

Cu toate că știam că nu e vorba despre o vopsea, îmi era teamă că din cauza pigmenților, există riscul să îmi pătez mâinile, scalpul sau baia. Însă nu a fost așa. Cu toate că are o culoare extrem de intensă, nu a rămas pe piele.

Primul pas a fost aplicarea șamponului, pe care l-am folosit ca pe unul obișnuit, numai că l-am lăsat să acționeze mai mult timp. Eu l-am ținut trei minute, însă o poți face între două și cinci, în funcție de intensitatea culorii pe care vrei să o obții. Apoi am folosit balsamul, pentru a completa efectul de colorare al șamponului. Spre deosebire de alte balsamuri care se aplică numai pe lungimea firelor de păr, acesta se poate aplica și la rădăcini, pentru a oferi o nuanță uniformă.

Trebuie să recunosc că nu aveam așteptări prea mari, dar după ce mi-am uscat părul, chiar dacă îl folosisem o singură dată, firele albe nu mai erau atât de evidente. Așa că am început să-l utilizez constant, pentru a vedea ce efecte are pe termen lung. În primul rând, deoarece firele albe aproape că nu se mai văd, am renunțat la folosirea forfecuței. Părul meu nu a avut niciodată acea strălucire pe care o vezi în reclamele de la produsele de vopsit. Însă acum chiar nu mai pare atât de tern, nuanța de șaten fiind mult mai intensă și mai strălucitoare. Am observat și că nu am mai umplut peria sau perna cu fire de păr, iar asta s-a datorat complexului de Phyto-Caffeine, care previne căderea părului.

Iar dacă obișnuiești să îți colorezi părul, trebuie să știi că Plantur39 Color te ajută să prelungești perioada de timp dintre două vopsiri. Astfel, vei putea masca părul crescut la rădăcini sau îi vei putea readuce strălucirea, doar cu ajutorul unui șampon și al unui balsam.

Între timp, eu o să amân procesul de vopsire, o să stau departe de forfecuță și o să-i rămân veșnic recunoscătoare prietenei mele pentru recomandare.

verdict elle

Plantur39 Color are un efect de colorare temporară asupra firelor de păr alb, reîmprospătează culoarea și previne căderea acestuia.

focus: Un păr puternic, sănătos și o culoare strălucitoare.

Conține pigmenti de culoare care se fixează la suprafața firului de păr, accentuând efectul de colorare.

Părul devine sănătos și strălucitor, iar culoarea se intensifică odată cu fiecare spălare.

Produsele Plantur39 Color nu au doar un efect de colorare, ci previn și căderea părului.

