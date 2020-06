Stilul de viață agitat, stresul, poluarea sunt doar câțiva dintre factorii care influențează sănătatea pielii. Iar toate aceste dezechilibre, atât la nivel psihic, cât și fizic se reflectă la exterior, asupra celui mai mare organ al corpului, pielea. De aceea, din când în când e nevoie să te deconectezi și să apeși butonul de restart. Nu e nevoie de schimbări majore pentru a te simți sau a arăta mai bine. E suficient doar să iei o pauză și să faci lucrurile care te fac fericită. Chiar și un simplu ritual de îngrijire poate fi folositor.

Iar specialiștii de la Nu Skin au creat o gamă de produse pentru față, păr și corp, care răsfață atât trupul, cât și sufletul. Datorită proprietăților sale, masca Epoch Yin and Yang Mask te ajută să te relaxezi, să îi oferi pielii o detoxifiere binemeritată și, în plus, să capeți o stare de bine.

În compoziția măștii se găsesc ingrediente naturale, special folosite pentru a-ți hrăni tenul și a-i oferi un aspect luminos și sănătos. Extractul din floarea de porțelan (hoya lacunosa) îți va face pielea mult mai catifelată, caolinul și pudra de cărbune îți vor detoxifia tenul, iar iasomia, utilizată inițial în China, te va încânta cu o aromă relaxantă.

Însă grija celor de la Nu Skin nu se rezumă doar la bunăstarea noastră, ci a întregii naturi. De aceea, au lansat gama Groviv, din care face parte și masca Epoch Yin and Yang Mask, o inițiativă inovatoare ce presupune grija pentru mediul înconjurător. Ingredientele din compoziția produselor sunt crescute și obținute într-un mediu agricol controlat (CEA). Sustenabilitatea este principiul care stă la baza gamei Groviv și reprezintă angajamentul Nu Skin de a avea grijă de planetă și de a o proteja. Iar masca Epoch Yin and Yang Mask a fost creată respectând acest principiu. Tubul său este fabricat din plastic reciclat în proporție de 38% , iar extractul din floare de porțelan este obținut dintr-un mediu agricol controlat. În plus, pentru fiecare produs Epoch vândut, o donaţie de 0,25 dolari este direcționată către fundaţia Nu Skin Force for Good Foundation, o organizaţie non-profit, dedicată creării unei lumi mai bune pentru copii, susținerii culturilor indigene şi protejării ecosistemelor fragile.

Masca Epoch Yin and Yang Mask este ideală pentru toate tipurile de ten și poate fi folosită o dată sau de două ori pe săptămână, în momentele în care simți că pielea ta are nevoie de o detoxifiere și de îngrijire suplimentară. Tot ce trebuie să faci este să aplici un strat uniform pe tenul curat și uscat. Apoi, masează masca pentru a activa cărbunele microîncapsulat până când culoarea se schimbă din alb în gri. Lasă produsul pe față cel mult 10-15 minute. La final, clătește-ți fața cu apă călduță. Vei observa cum tenul tău va fi mai strălucitor, mai catifelat, mai curat și va căpăta un aspect sănătos.

În plus, dacă vrei și mai multe momente de răsfăț și o îngrijire completă, poți folosi și celelalte două produse complementare măștii. Glacial Marine Mud elimină impuritățile, îndepărtează celulele moarte de piele și hrănește tenul cu ajutorul mineralelor benefice din compoziția sa. Iar ageLOC Gentle Cleanse and Tone curăţă, reface şi hidratează pielea, oferindu-ți un aspect întinerit.

Beneficiile pe care masca facială Epoch Yin and Yang Mask ți le va aduce sunt multiple. Nu numai că îți va hrăni și detoxifia tenul, făcându-l să arate sănătos, însă te va ajuta să te relaxezi și să te simți bine de la interior la exterior.

