Descoperiți Pbserum Medical – o procedură care câștigă din ce în ce mai multă popularitate deopotrivă în rândul medicilor și pacienților din România – datorită rezultatelor pe care le oferă în tratarea fibrozei și problemelor asociate cu fibroza. Răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări despre Pbserum Medical ne-au fost oferite de către doamna doctor Daniela Olariu, direct din experiența sa de la cabinet.

Ce este Pbserum Medical?

Când am aflat prima dată de Pbserum Medical, am fost curioasă și, în același timp, încântată de această idee, cu atât mai mult cu cât, în România, nu exista un alt produs similar. Aș începe prin faptul că Pbserum Medical este o gamă de produse injectabile, care, implicit, poate fi folosită strict de către medici. Procedura este minim-invazivă și folosește puterea enzimelor recombinate în lupta împotriva fibrozei și afecțiunilor medical-estetice asociate cu aceasta. Pe măsură ce m-am familiarizat cu produsele, cu ușurința utilizării lor și cu rezultatele pe care le oferă, am înțeles de ce sunt văzute drept un tratament unic și spectaculos. Ce conțin produsele Pbserum Medical?

Unicitatea acestei game este dată tocmai de ingredientele pe care se bazează Pbserum Medical, respectiv o serie de enzime recombinate, de ultimă generație. Trebuie să știți că enzimele sunt proteine care există și în corpul nostru, iar rolul lor este de a forma sau a descompune anumite substanțe. Enzimele recombinate Pbserum Medical au fost special create pentru a ajuta corpul, într-o modalitate naturală, să acționeze împotriva fibrozei. Ele au și nume specifice: Lipază, Liază și Colagenază.

Gama Pbserum Medical conține 3 produse, fiecare pentru o anumită serie de indicații medical-estetice. Fiecare produs are la bază o cantitate diferită de Lipază, Liază și Colagenază, în funcție de profunzimea la care trebuie să acționeze și de complexitatea problemei pe care dorim să o tratăm.

Iar pentru sporirea siguranței și eficienței procedurilor, producatorii Pbserum Medical au adăugat la kit-urile fiecărui produs și un flacon de acid hialuronic de moleculă mare, cu rol anti-inflamator, de regenerare și, totodată, de inhibare și combatere a fibrozei. Ce afecțiuni putem trata cu Pbserum Medical?

Fiind Medic Primar Chirurgie Plastică, la Clinica Brol ori la Olariu Clinics – ambele din Timișoara, întâlnesc adesea pacienți care doresc o intervenție chirurgicală pentru o indicație medicală sau estetică.

Spre exemplu, deopotrivă femeile sau bărbații care îmi trec pragul vor să scape de gușă, de grăsimea în exces, de laxitate sau de diferite cicatrici inestetice. Însă, de cele mai multe ori, fie le este teamă de anestezie, de tăietură în sine sau de timpul de recuperare, fie nu sunt, efectiv, potriviți pentru o intervenție chirurgicală (ca vârstă, aspect sau complexitate a afecțiunii).

Pbserum Medical este exact soluția pentru astfel de pacienți. Aceste produse vin în ajutorul nostru, al medicilor și al pacienților, într-o modalitate mult mai simplă și rapidă.

Ca și indicații, aleg Pbserum Medical în topirea grăsimii submentoniere (bărbia-dublă) sau a țesutului adipos în exces din zona abdomenului. Îl folosesc, de asemenea, în tratamentul cicatricilor sau a celulitei fibroase – deoarece enzimele recombinate descompun fibrele de colagen amorfe si stimulează producția de colagen nou – cu rol în regenerarea pielii și redobândirea uniformității dermale, pe zona tratată.

Pbserum Medical este un tratament ideal și pentru estomparea semnificativă a vergeturilor sau pentru eliminarea grăsimii încăpățânate, de pe anumite arii mici sau mari.

De câte ședinte de Pbserum Medical este nevoie, în general?

Pentru că suntem diferiți, ca și corp, ca și indicație, ca și obiective propuse, uneori poate fi necesară doar o singură ședință, alteori mai multe. Ca și protocol, în general le spun pacienților mei că este nevoie de 3 ședințe, realizate la un interval de 3 săptămâni.

Au tratamentele cu Pbserum Medical efecte secundare?

Așa cum menționam anterior, ingredientele pe care le conțin produsele Pbserum Medical sunt biocompatibile și hipoalergenice. Așadar, procedurile aferente sunt sigure și non-agresive. Însă, deoarece sunt produse injectabile, este perfect normal ca unii pacienți să se confrunte cu o inflamație a zonei tratate, cu piele roșie, poate chiar puțin prurit sau febră musculară. Însă, încă de a doua zi, aceste reacții dispar.

O concluzie despre Pbserum Medical?

Siguranța pacienților mei este cea mai importantă. De aceea aleg să lucrez doar cu produse de top, cu studii clinice în spate, non sau minim-invazive. Gama Pbserum Medical întrunește cu ușurință toate aceste criterii. O utilizez cu drag și sunt optimistă pentru viitorul acestor proceduri în România și în lume.

Acest articol face parte din campania educațională Medifill România – De Vorbă cu Medicul Specialist' – care oferă informații esențiale despre diferite tipuri de produse, servicii și proceduri medical-estetice, direct din experiența de la cabinet a medicului specialist.

