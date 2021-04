Filmul va fi disponibil în zilele de 8, 9 şi 10 aprilie pe pagina oficială a Alinei Şerban, pe pagina Asociaţiei Untold Stories şi pagina filmului, Bilet de iertare.

Bilet de iertare'* (2020) reprezintă o dublă premieră în cinematografia română: primul film care tratează tema sclaviei romilor din perspectivă romă, scris şi regizat de prima regizoare romă din România, Alina Şerban.

În urma cu 50 de ani, ziua de 8 aprilie a fost adoptată ca Ziua Internaţională a Romilor, în Londra, la primul Congres al Uniunii Internaţionale a Romilor. Atunci au fost adoptate şi cele două mari simboluri ale naţiunii rome de pretutindeni: steagul romilor şi imnul internaţional „Gelem, Gelem.

Bilet de iertare' a primit Mențiune Specială la TIFF, premiul pentru cel mai bun film de scurtmetraj la Ake Dikhea' – Festivalul Internaţional al Filmului Romani din Berlin şi Best Narrative Director la Festivalul Internaţional Female Voices Rock' – SUA.

Este inclus în prezent în circuitul internațional al festivalurilor de film.

Scurtmetrajul Bilet de iertare' va fi urmat de o discuţie informală pe marginea filmului şi despre istoria şi cultura romilor, din perspectiva invitaţilor: Alina Şerban – regizoarea filmului, Margareta Matache – cercetătoare şi activistă romă, directoarea programului de studii rome de la Harvard, Petre Petcuţ – cercetător, istoric şi Emil Măndănac – actor.

Evenimentul este susţinut de reţeaua de magazine PROFI România şi face parte dintr-o serie de evenimente pentru promovarea diversităţii şi egalităţii, ce vor fi organizate în 2021 de Asociaţia Untold Stories.

Scurtmetrajul este bazat pe o întâmplare reală din anii 1800, în vremea sclaviei romilor în Ţările Române. El prezintă povestea unui sclav rom, al cărui destin stă sub semnul iubirii a două mame – mama sclavă, cea care l-a născut, şi cealaltă, mama boieroaică al cărei proprietate este şi care îl iubeşte ca pe propriul ei fiu. Filmul face parte dintr-un viitor proiect de lungmetraj care urmăreşte povestea lui Dincă, sclavul rom care a schimbat cursul istoriei în Ţările Române.

*Termenul de iertare' era folosit în timpul robiei romilor și semnifica eliberarea sclavului rom, care era iertat' de robie.

Alina Şerban este câştigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriţă, decernat de Uniunea Actorilor Germani în 2020 pentru filmul Gipsy Queen', nominalizată la Premiile Academiei Germane de Film în 2020 pentru rolul din acelaşi film şi reprezentanta României la Festivalul Internaţional de Film Cannes, 2018, cu pelicula Singură la nunta mea'.

Absolventă a Royal Academy of Dramatic Art (RADA) şi Tisch School of Arts, New York, este prima regizoare romă de teatru şi film din România, inițiatoarea teatrului cu mesaj social rom şi actriţă câştigătoare a numeroase premii internaţionale pentru interpretare.

Pentru promovarea culturii rome, ea a primit recunoaștere specială de la Guvernul României în 2019 şi Tajsa Roma Cultural Heritage Prize acordat de Institutul European Rom pentru Artă și Cultură (ERIAC).

Înființată în 2015 de Alina Șerban, Asociația Untold Stories este o organizație non-profit care are ca misiune combaterea discriminării şi dezvoltarea de proiecte artistice şi educative de teatru şi film care contribuie la crearea unei societăți diverse, pluralistice și tolerante.

