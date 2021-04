Descoperind cele mai interesante citate despre mamă , vei înțelege și mai bine că ființă ce ți-a dat viață ți-a oferit cel mai mare miracol posibil.

Mângâierile ei, cuvintele pline de înțelepciune și zâmbetul cu care te-a crescut sunt cele mai de preț daruri pe care le-ai putea primi vreodată de la cineva! Chiar dacă la un moment dat i-a fost greu, nu te-a lăsat niciodată să vezi acest lucru, iar atunci când ajungi un adult în toată firea, trebuie să faci tot ce iți stă în putință pentru a-i fi alături și pentru a-i face, la rândul tău viața mai frumoasă!

Citate celebre despre mamă

Mama pentru-al ei copil are scumpe dezmierdări, are inima cu ochi, are ochi cu sărutări. Sofocle

Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în inimile copilaşilor. William Makepeace Thackeray

O mamă râde râsul nostru, vărsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama noastră. Trăiește bucuriile și necazurile noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre. Julia Summers

Mama a fost prima mea întâlnire cu un înger. Neale Donald Walsch

Îmi iubesc mama la fel cum copacii iubesc apa și soarele – ea mă ajută să cresc, să prosper și să ating cele mai mărețe înălțimi. Adabella Radici

Mama este începutul tuturor începuturilor. Grigore Vieru

Mama este ființa care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni. Cardinalul Mermillod

Mama mea a fost dintotdeauna drăgăstoasă, răbdătoare și înțelegătoare. Acea senzație că sunt iubita și protejată mă va însoți întreaga viață. Helen Thomson

Mamele au o vârstă unică, nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau urâte. Există doar mame. Alba de Cespedes

Mama a fost cel mai bun profesor al meu, un profesor plin de dragoste, compasiune și lipsit de frică. Dacă dragostea este dulce ca o floare, atunci mama este acea dulce floare a iubirii. Stevie Wonder

Expresia mama muncitoare este tautologică. Jane Sellman

Mama, ideal de femeie, fermecător şi venerat. Lev Tolstoi

Când ești mama, nu ești niciodată cu adevărat singură în gândurile tale. O mamă trebuie întotdeauna să se gândească de 2 ori: o dată pentru ea și o dată pentru copilul ei. Sophia Loren

Cele mai dulci sunete dăruite muritorilor, Sunt Mama, Acasă și Paradis. William Goldsmith Brown

Mama este comoara dumnezeiască, o comoară pe care nici un om n-ar îndrăznii s-o târguiască. Helen Hunt Jackson

Mama este banca la care ne depunem toate rănile și toate grijile. Thomas De Witt Talmage

Oriunde este mama mea, acolo este casa mea. Felicity Martin

Mama este cel mai apropiat prieten pe care îl avem atunci când încercările, grele și surprinzătoare, cad asupra noastră; când nenorocirile iau locul prosperității; când prietenii care s-au bucurat alături de noi, în momentele strălucirii noastre, ne părăsesc în clipa în care problemele ne copleșesc, numai ea rămâne lângă noi și se străduiește prin bunătatea sfaturilor și învățămintelor ei să risipească norii întunecați, făcând ca pacea să se reîntoarcă în inimile noastre. Washington Irving

O mama ne iartă toate greșelile, chiar și câteva pe care nu le-am comis. Robert Brault

Mama poate să-mi șteargă lacrimile prin telefon. Pam Brown

Mama mea a fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată.Tot ce sunt îi datorez mamei mele. Tot succesul meu în viață, educația mea morală, intelectuală și fizică provin de la ea. George Washington

Nu uita să descoperi cel puțin câteva citate despre mamă în fiecare zi! Astfel iți vei aminti în permanența că este datoria ta ca pentru restul vieții să îi oferi iubire și recunoștință, chiar dacă poate uneori nu ești de acord cu opiniile ei! Exprimă-ți sentimentele într-un mod frumos față de femeia care întotdeauna ți-a fost alături fară să te sfiești: ea este singura persoană care te poate înțelege mereu!

