Persoane din ce în ce mai tinere (de data aceasta atât de sex feminin, cât și masculin) se prezintă cu Pungi sub ochi, îngrozite, de asemenea, de intervenția de Blefaroplastie inferioară din cauza cicatricii post-chirurgicale. Spre deosebire de intervenția de Blefaroplastie superioară, unde cicatricea este mascată în pliul de deschidere a pleoapei și nu se vede niciodată, în cazul celei inferioare ea va fi sub genele inferioare – motiv pentru care toată lumea fuge de ea. Pungile perioculare sunt o parte dificilă de tratat deoarece, de multe ori, sunt cauzate de factori precum dezechilibrele hormonale sau renale. În cazul persoanelor tinere aș adaugă genetică sau fenotipul (spun asta deoarece eu îmi practic meseria în județul Constanța, unde sunt foarte multe doamne și domni de etnie Turcă și Tătară, care sunt predispuși la această problemă), ori alimentația care, din păcate, este din ce în ce mai nocivă și ne afectează corpul din toate direcțiile (aici punctând calitatea și cantitatea apei băute, excesul de sare care este prezent în majoritatea alimentelor, alături de mâncare de tip fast-food sau din restaurante). Oricare ar fi cauza, dacă nu e patologică, pentru persoane între 22 și 52 de ani, atât de sex masculin, cât și feminin – cea mai bună rezolvare consider că o vor avea tratamentele cu Pbserum Medical.