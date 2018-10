Rutina zilnica impune o nevoie disperata de relaxare din cand in cand, iar inevitabila monotonie ne acapareaza treptat daca nu o tratam la timp. Zilnic vedem milioane de imagini si culori care ne influenteaza starea fara sa ne dam seama, doar nu degeaba se spune ca te simti bine daca arati bine. Fiecare culoare pe care o purtam ne induce o anumita stare de spirit, iar daca te simti bine purtand culoarea ta preferata, pregateste-te sa ai o zi plina de complimente. Dar stiai ca un rosu aprins exprima incredere in sine sau ca, purtand un galben stralucitor, imparti fericire si celor din jur? Indrazneste sa porti culori specifice personalitatii tale, iar daca ti-a fost teama sa o faci pana acum, atunci e timpul sa experimentezi nuante noi, vibrante si indraznete, purtand puloverele create de catre designeri renumiti disponibile pe Sport Couture:

Roz aprins – desi rozul obisnuia sa fie o culoare de evitat, sezonul acesta a reintrat in topul culorilor preferate atat pe podium, cat si pe strazile oraselor ce gazduiesc Saptamana Modei. In mod normal, rozul este o culoare delicata si feminina, insa rozul aprins e un rosu mai subtil, exprimand incredere si atitudine.

Pro-Tips:

Un outfit monocrom nu poate da gres niciodata. Cu atat mai putin daca are accesorii subtile de culoare rosie.

Daca un pulover roz ti se pare prea mult, il poti stinge cu o pereche de pantaloni albi; astfel adaugi o nota classy si ramai in zona de confort. Nu uita ca geanta si pantofii trebuie sa fie statement pentru un efect effortlessly chic.

Puloverul cu jeansi poate parea o combinatie simpla; asta pana ii adaugi pantofii potriviti cu imprimeul potrivit, cum ar fi houndstooth.

Poarta puloverul bagat intr-o fusta mini de piele si botine daca nu poti rezista obsesiei de a purta negru, precum modelului Jourdan Dunn.

Gigi Hadid poarta exemplul perfect de casual-chic: jeansi largi, pulover comod si flats. Si nu, nu s-a demodat asorteul cromatic top-incaltaminte. Rucsacul este pentru cei ce pun pe primul plan confortul atunci cand isi aleg outfitul.

Pulover Red Valentino

Galben stralucitor – desi se spune ca galbenul este culoarea geloziei, el transmite de fapt energie pozitiva, caldura si fericire. Nu multi au curaj sa poarte galben, insa cine il poarta nu scapa neremarcat. Recent s-a facut o analiza asupra semnificatiei acestei culori si de ce se poarta atat de mult in acest sezon, si s-a constatat ca galbenul mai reprezinta si dorinta noii generatii de a avea libertatea de exprimare, o lupta sociala la nivelul subconstientului ce atinge subiecte sensibile precum homofobia sau rasismul. Yellow is freedom!

Pro Tips:

Galbenul arata mai mult decat minunat intr-un outfit cu mai multe straturi, mai ales de sub un palton burgundy. Pantalonii largi cu talie joasa si pantofii sport cu platforma sunt tot ce ai nevoie pentru acel look casual-sporty with a twist.

Cand ai dubii, adauga o fusta mini alba. Galben cu alb este cea mai favorabila combinatie acestei culori aprinse, insa secretul tinutelor stinse cu alb este sa adaugi accesorii statement.

Pantalonii largi cu talia extrem de inalta sunt in voga in acest sezon, si cum altfel ii poti purta mai bine decat cu un pulover galben? Atfel iti poti pune in valoare si talia si picioarele.

Daca ai constatat ca puloverul pe care l-ai comandat online este cu o marime mai mare decat ti-ai dorit, nu il returna, deoarece proportia lui oversized, impreuna cu pantalonii aia office pe care nu stii cu ce sa ii mai porti, iti pot crea o talie de supermodel, asa cum poarta Miroslava Duma.

Galben cu albastru: o fusta fluida si o pereche de balerini sunt de ajuns pentru a obtine un look casual-glam veritabil.

Pulover de casmir Saturn Madeleine Thompson

Rosu pasional – cu totii stim ca rosu este culoarea pasiunii, iar cei ce poarta rosu sunt oameni siguri pe ei care pun suflet in tot ceea ce fac. Rosu atrage orice privire intr-o multime de oameni si, mai mult, rosu mentine interes din partea oricui fata de cel ce poarta aceasta culoare. Nu degeaba toata lumea te indeamna sa porti rochia aia rosie la prima intalnire. In plus, rosu e culoarea vinului si, sa fim seriosi, cine nu e incantat savurand un pahar de vin rosu?

Pro tips:

Un outfit all red inseamna ca ai curaj. Prima impresie pe care o lasi este ca esti de neatins. Seducatoare, sofisticata, feminina… Sunt mult prea multe cuvinte ce te pot descrie cand porti rosu. Tot ce trebuie sa stii este ca nu conteaza ce porti cat timp ai ales un monocrom rosu. E infailibil.

Double red cu accente metalice si pantaloni sport. Un outfit cosy & glam with a twist.

Polka dots si animal print constituie imprimeurile de baza pe care le poti purta cu un pulover rosu, si nimic nu merge mai bine decat o fusta fluida si flats.

Pentru a obtine cel mai effortless look posibil, o pereche de blugi si accesorii negre sunt tot ce ai nevoie pentru acest pulover.

Rosu sus si negru cu alb jos merg de minune, mai ales daca vorbim despre o fusta mini si botine colorblock.

Pulover de casmir Cici Patch Zadig & Voltaire

Descopera-ti piesele de brand favorite de pe Sport Couture si alege culori indraznete care sa exprime exact ceea ce simti atunci cand te privesti in oglinda inainte sa iesi din casa. All I Want is Everything!

Articol realizat de Andreea Miclaus

