Și, deși limbile chineză și spaniolă sunt două dintre cele mai răspândite limbi din lume în ceea ce privește numărul de vorbitori nativi, există puține dovezi că pot concura cu engleza ca popularitate globală. Dar, învățarea acestei limbi este cu adevărat o investiție bună?

Specialiștii spun că este puțin probabil că engleza să fie înlocuită cu oricare dintre celelalte limbi, dar utilitatea sa ca limbă comună în comerț, știință, diplomație și cultură, în special modernă, va rămâne. Dominația engleză se bazează pe istorie: secole de colonizare, industrializare și globalizare au permis limbii să se răspândească peste tot în lume. De-a lungul secolelor, engleza a devenit încet, dar constant, moneda lingvistică globală: o limbă comună care a pus în mișcare rotițele unei lumi din ce în ce mai interconectate.

Deși chineza mandarină este văzută ca antagonistul standard al englezei (cu aproape un miliard de vorbitori nativi), este un concurent descalificat din mai multe motive: sunetele complexe și sistemul de scriere dificil fac ca învățarea chinezei mandarină să fie dificilă, în special pentru europeni, americani, etc. În plus, chineza mandarină nu este susținută de o cultură pop puternică și disponibilă la nivel global, care determină răspândirea limbii engleze în special în rândul tinerilor. În plus, anumite contexte politice, cel puțin într-o anumită măsură și în anumite momente, împiedică răspândirea mandarinei. De fapt, engleza este văzută ca fiind mult mai accesibilă din punct de vedere socio-cultural.

Importanța englezei ca limbă de răspândire globală este deosebit de remarcabilă în mediul de afaceri internațional. Chiar și în acele zone în care multilingvismul este foarte apreciat și diversitatea este cuvântul cheie, adică diplomație și educație, de exemplu, engleza este dominantă.

Comunicarea este esențială în locurile de muncă diverse din punct de vedere geografic și cultural de astăzi. Avantajele utilizării limbii engleze într-un mediu de afaceri sunt numeroase: comunicarea internațională fără probleme în mediile business. Nu este nevoie să reinventăm roata, lingvistic vorbind. Și majoritatea companiilor nu fac nicio mișcare pentru a nu mai promova engleză, chiar dacă au nevoie de alte limbi pentru a-și vinde produsele la nivel local sau pentru a le introduce pe piața internațională. Angajații care vorbesc fluent limba engleză sunt mult mai apreciați, deoarece sunt văzuți ca fiind mai pregătiți să conducă proiecte globale, companii și echipe multinaționale. La rândul său, acest lucru duce la un ciclu de feedback pozitiv, care consolidează și mai mult importanța limbii engleze pentru persoanele care doresc să lucreze și să acționeze peste granițe. De aceea, ar trebui să învățăm cu toții limba engleză, măcar la nivel conversațional.

Mediul online rămâne extrem de prolific în limba engleză. Majoritatea informațiilor, indiferent de domeniu, sunt în limba engleză. De asemenea, multe lucrări de specialitate utile sunt disponibile în limba engleză. Importanța faptică a limbii engleze într-o lume globală bazată pe comerțul internațional și comunicarea fără frontiere în diferite domenii este o realitate. Dominația lumii media în limba engleză înseamnă că există o selecție aproape nelimitată de materiale de învățare.

Învățarea altor limbi rămâne la fel de importantă, dar pentru a participa la ceea ce împărtășim internațional, de la comerț la cultură, engleza rămâne o necesitate. Limba este o monedă lingvistică globală care oferă vorbitorului o lume mult mai vastă. Într-o lume în care tot mai mulți oameni vorbesc engleza, fluența, spre deosebire de nivelul conversațional, face diferența reală. Stăpânirea limbii engleze la nivel nativ sau aproape nativ, caracterizată prin înțelegerea nuanțelor, a expresiilor și chiar a argoului local, va deveni un semn distinctiv al celor care călătoresc, studiază și lucrează dincolo de granițe.

Ce alte avantaje mai putem avea? Ne bucurăm de conținut media în original. Majoritatea filmelor și serialelor de succes sunt produse în ce limbă în zilele noastre? Desigur, în engleză! Dar te gândești: „De ce să înveți engleză? Filmele și cărțile sunt toate traduse! „. Deși este foarte adevărat acest lucru, îți garantăm că vei aprecia, mult mai mult, jocul actorului și acțiunea unei cărți în original! În plus, gândește-te că anumite expresii nu mai au niciun farmec odată traduse. Iubitorii de muzică, film și literatură au tot atâtea motive bune pentru a învăța limba engleză, pe cât există melodii, filme, cărți și poezii bune!

Având în vedere toți factorii de mai sus, este de la sine înțeles că limba engleză îți va oferi perspective mai bune de muncă. Cu limba engleză poți lucra în aproape orice țară, din moment ce industria tehnologică, și nu numai, este dominată de limba engleză.

Nu în ultimul rând: engleza are o gramatică simplă, care te scutește de a avea prea multe reguli de conjugare și declinare. Engleza este o limbă relativ simplă, iar cu toții cunoaștem cel puțin câteva cuvinte, fără să fim vorbitori.