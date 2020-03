Chirurgia bariatrică nu mai este o noutate. Totuși, bolile metabolice iau amploare, an de an. Și asta pentru că mâncăm prost și ne mișcăm puțin. Ținem diete de tot felul. Credem în miracolul pilulelor dătătoare de talie de viespe. Apoi, punem dublul kilogramelor pierdute. Vârsta nu ne este deloc un aliat în lupta cu greutatea. Și, uite-așa, ajungem să ne răsfățăm cu vorbe de alint, precum „durdulie', „dolofană', „plinuță', „cu forme'. Fără să ne gândim la consecințele adevărului crud pe care ni-l spune cântarul. Or, pe termen lung, consecințele obezității, ea însăși o boală, sunt devastatoare: hipertensiune, boli de inimă, de plămâni, diabet, steatoză hepatică. Din fericire, chirurgia bariatrică sau metabolică ne poate scăpa de toate aceste griji, micșorând sau by-pass-and stomacul.

Ce face chirurgia bariatrică

Dacă, femeie fiind, ai circumferința taliei peste 88 cm si raportul dintre circumferinta taliei si a soldurilor peste 1, te încadrezi deja în cea mai severă clasă de risc pentru a dezvolta sindromul metabolic. Iar un indice al masei corporale mai mare de 30 crește riscul de complicații și patologii asociate. Prin urmare, se impune vizita la medic. Numai acesta poate decide care dintre intervenții este cea potrivită pentru tine.

Chirurgia bariatrică include o sferă larga de proceduri și tehnici pentru tratamentul obezitatii. Acestea sunt menite fie să reducă dramatic cantitatea de alimente ingerate, fie să scadă absorbția alimentelor, fie au ambele roluri. Sunt 5 metode utilizate frecvent:

Gastric sleeve – înseamnă micșorarea stomacului prin secționarea de-a lungul micii curburi. Gastric by-pass–este un procedeu în urma căruia alimentele vor ocoli stomacul, intrând direct în tubul digestiv, fără a se mai asimila toți nutrienții. Diversia bilio-pancreatica – este procedeul prin care alimentele vor ocoli atât stomacul, cât și cea mai mare parte din intestinul subțire. Inelul gastric – presupune montarea unui inel reglabil în jurul stomacului, cu scopul de a-i reduce volumul și de a oferi senzația de sațietate după o cantitate infimă de alimente. Plicatura gastrică – se traduce prin efectuarea unor pliuri în peretele stomacului și legarea acestora cu fire chirurgicale neresorbabile.

Te vindeci de boli grave

Atacul de cord, insuficiența cardiacă, hipertensiunea, moartea subită, angina pectorală și ritmul cardiac anormal apar mai des la cei cu o greutate peste limita normală. Obezitatea mărește riscul de boli de inimă din cauza nivelului de lipide din sânge. Chirurgia bariatrică permite oprirea tratamentului pentru hipertensiune arterială la peste 80% din bolnavi, a tratamentului cardiac și antidiabetic la peste 85% din pacienți. Oprește tratamentul anticolesterolic la majoritatea pacienților. Prin urmare, dacă suferi de obezitate și afecțiuni conexe, apelează la chirurgia bariatrică și renunți la orice medicament.

Fără cicatrice cu chirurgia prin incizie unică

Recuperare rapidă, cicatrici estetice și timp minim de spitalizare sunt doar câteva dintre cele mai importante avantaje ale chirurgiei minim invazive.Este o metodă moderna pentru o gamă variata de intervenții. Si poate trata apendicite, hernii, eventrații ori colecistite. Dar este eficientă și în intervențiile complexe pe care le presupune chirurgia bariatrică.

