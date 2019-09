(P) Cum să creezi o atmosferă feng shui în baia ta

Baia nu mai este de mult timp doar un spațiu pe care să-l folosim pentru igienă, ci a devenit parte din viața noastră. Pentru majoritatea femeilor este spațiul ideal pentru relaxare și pentru ritualurile de înfrumusețare.

Așa cum fiecare încăpere a casei trebuie organizată cu gust, baia nu trebuie lăsată deoparte în acest proces. Mai mult, baia are nevoie de o atmosferă relaxantă și plăcută, iar acest lucru este posibil doar în cazul în care țineți cont de anumite aspecte. Atmosfera feng shui din baie vă ajută să vă relaxați după o zi de muncă sau pur și simplu să savurați un pahar de vin în timp ce va bucurați de o baie fierbinte.

Păstrează baia curată

Poate cel mai bun sfat pentru un o atmosferă plăcută în baie este ca aceasta să fie curată și strălucitoare. Lipsa ordinii vă poate face să vă simțiți nervoși și vă poate accentua starea de neliniște. O baie dezordonată și murdară vă poate agrava starea în loc să vă calmeze.

Organizați obiectele din baie

Pentru o atmosfera feng shui este nevoie de cât mai puține lucruri în baie, dar nu le puteți exclude pe cele esențiale. Încercați să puneți toate produsele pe care le folosiți în dulăpioare pentru depozitare și să nu le lăsați pe marginea căzii. Există numeroase modele de căzi pe marginea cărora nu puteți depozita nimic, ideale pentru o atmosferă feng shui. Vezi aici gama de căzi de baie potrivite pentru orice tip de baie. Țineți minte ca întotdeauna cada trebuie să fie prima pe care o vedeți când intrați în baie, deci poziția acesteia este esențială pentru păstrarea unei atmosfere feng shui.

Descoperiți în ce zonă de feng shui se află baia

Folosiți o hartă energetică pentru a descoperi în ce zonă de feng shui a casei se află baia, pentru a putea știi cum trebuie organizată. Însă, indiferent de zona în care se află baia, trebuie să știți că nu trebuie să lipsească culorile deschise, în special albul. Alb este o culoare feng shui prietenă cu corpul, este cea care reduce starea de neliniște.

Accesorizați baia cu elemente plăcute

Puteți adăuga un plus de frumusețe băii prin diverse lumânări parfumate, bețișoare sau chiar difuzoare de aromă. Difuzoarele de aromă de găsesc sub diverse forme, ceea ce înseamnă că nu vor schimba aspectul general al băii. Mirosurile plăcute din baie vor transforma încăperea într-un spațiu ideal relaxării, astfel încât să vă puteți bucura chiar și de un simplu duș. Puteți aplica și unele plante care aduc un plus de relaxare și care sunt ideale pentru atmosfera feng shui, cum ar fi begoniile sau crizantemele. Se spune că printre elementele care ajută la crearea unui spațiu plăcut se numără și cristalele, motiv pentru care puteți apela la o lustră cu cristale pentru baie.

Adăugați cel puțin un element de Pământ

Obiectele de Pământ sunt cele care controlează energiile din jur, iar acestea sunt de obicei din aur sau galbene. Puteți folosi covorașe sau prosoape galbene sau puteți vopsi în galben unul dintre pereți.

Baia trebuie să fie ca un sanctuar în orice casă, iar dacă știi cum să o organizezi te poate scoate din cele mai neplăcute stări. Nu este nevoie de un efort foarte mare pentru a organiza baia, însă trebuie păstrată cât mai simplă, curată și cu cele mai plăcute arome. Bețișoarele parfumate și lumânărelele oferă și un aspect plăcut și încercați să le luați în arome cât mai fine, nu puternice. Aveți grijă de baie și bucurați-vă de relaxare.

