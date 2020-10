Telefoanele mobile nu sunt doar extrem de utile, ci reprezintă și accesorii ce pot fi adăugate la ținută, împreună cu ceasul de marcă sau cu bijuteriile scumpe. Chiar dacă telefonul este scos doar pentru câteva secunde pentru verificarea e-mailurilor și mesajelor primite, acest lucru este suficient pentru a crea o impresie în jurul tău. Sunt mai multe criterii care fac ca husele și carcasele să fie cele potrivite.

Comparabilitatea huselor de telefon

Un aspect foarte important de care trebuie să ţii cont atunci când cumperi huse telefoane este compatibilitatea. O husă bună trebuie să stea foarte bine pe conturul carcasei de la telefon, deoarece atunci când apar nepotriviri se anulează scopul pentru care este folosită husa și anume protecția pe care aceasta o oferă.

În momentul în care husa este cu câțiva milimetri mai mare, telefonul vă avea joc în husă și protecția sa va fi compromisă. Dacă husa este mai mică decât ar trebui atunci este posibil ca telefonul să nu intre în husă.

Pentru ca o husă să fie compatibilă este necesar să fie căutate acele produse speciale pentru telefonul mobil pe care îl ai, cum ar fi husa Huawei P20 Lite.

Funcționalitatea pe care husa sau carcasa o are

Husa de protecție nu are simplul rol de a proteja telefonul pur și simplu. Sunt multe persoane care le utilizează exclusiv cu scopul de a da un plus de stil telefonului mobil. Husele trebuie să îndeplinească totodată și alte roluri. Spre exemplu, husa trebuie să fie aderentă și să împiedice telefonul să cadă din mână sau de pe suprafețele înclinate.

În plus, este recomandat să ții cont de propriul stil de viață şi de activitatea pe care o prestezi astfel încât să alegi corect husele. Anumite persoane preferă husele care sunt rezistente la apă, în special atunci când activitatea desfășurată are loc în aer liber. Sunt și unele carcase sau huse de telefon subacvatice care sunt special destinate pentru cei care fotografiază sub apă.

Pentru persoanele care preferă sporturile extreme sunt recomandate huse care să protejeze foarte bine telefonul împotriva șocurilor şi care să asigure un nivel bun de protecție în special contra șocurilor mecanice. În cazul persoanelor care stau foarte mult la birou, se recomandă husele elegante, de preferat din piele sau imitație de piele.

Pentru telefoanele care au dimensiuni mari sunt necesare huse mari și puternice și este recomandat să alegi una pe care o poți folosi și ca suport, atunci când este pusă pe suprafețele plane. Acest lucru permite vizionarea filmelor și videoclipurilor din cele mai comode poziții fără ca utilizatorul să fie nevoit să sprijine cu mâna telefonul.

De asemenea, pot fi găsite și huse care au baterii externe incorporate sau huse de tip portofel cu spațiu pentru telefon.

Designul huselor este foarte important

Husele produse în prezent pentru telefoane vin în numeroase modele și acest lucru este valabil și pentru carcase. Astfel, cu siguranță vei găsi un model potrivit de husă pentru telefonul pe care îl ai. Husele pot să fie inclusiv personalizate astfel încât să fie reprezentative pentru personalitatea ta. De asemenea, materialele din care carcasele și husele sunt produse au darul de a spune ceva despre posesorul telefonului.

Este recomandat însă să alegi carcasa astfel încât să poți transmite de fiecare dată un mesaj potrivit despre tine. Adolescenții, spre exemplu, preferă să utilizeze husele pentru protecție care sunt imprimate cu imagini ale formației preferate, în timp ce oamenii de afaceri aleg să își protejeze telefonul cu materiale cât mai elegante și cât mai neutre.

Toate aceste aspecte vin în ajutorul persoanelor care caută cea mai bună husă pe care să o utilizeze pe telefoanele pe care le au, atât pentru protecție cât și pentru vibe-ul pe care o husă îl poate transmite.

