La inceput au fost surferii australieni gasind o modalitate de a-si incalzi picioarele dupa o sesiune matinala de surf, apoi a fost Paris Hilton, pentru care cizmele UGG faceau parte din orice tinuta casual, iar apoi Carrie Bradshaw, in Sex and the City, care da lectii de moda si astazi prin stilul ei clasic nemuritor, in care se regaseau controversatele cizme UGG din piele naturala.

Astazi, in timp ce vedetele de Hollywood isi plimba catelusele motate – dupa traditia locului – in trening si cizme UGG, brandul a planuit o reintoarcere fenomenala printre brandurile de top si trendurile sezonului, dezvaluind o noua abordare fresh, moderna si chiar eclectica, a cizmelor ce au fost concepute initial pentru a reda caldura si confortul necesar situatiilor friguroase.

The furry way:cand gradele scad, straturile cresc… sau le poti inlocui cu o blanita glam colorata.

Tricotaje neutre: culorile deschise, in nuantele pamantului pe piese de lana, tricotate sau turtleneck merg mana-n mana cu cizmele UGG.



Urban freak: daca stilul tau este sporty-urban, nu renunta la amprenta ta stilistica doar pentru ca a venit frigul, ci joaca-te cu cizmele UGG in combinatii eclectice gata de iesit pe strada.



White & camel: extrem de feminina si dominanta, combinatia de culori alb-camel este specifica brandului UGG, deci nu ai cum sa dai gres. Arata-ti feminitatea cu o fusta sau o rochie si un trench in aceste culori si nu uita de accesorizare!



The party girl: Toata lumea stie ca atunci cand intri in camera, furi toate privirile; sau ca este sufletul petrecerii la orice eveniment, asa ca trebuie sa arati impecabil, indiferent de vreme. Adauga sclipici sau culori aprinse, asimetrii sau nasturi imensi; adauga oricenota de feminitate iti sta in caracter, caci cizmele UGG nu tin cont de reguli.



The Oversized: Paltoane imense, genti mari sau geci parka. Daca esti adepta hainelor comode, de marimi mai mari, UGG se incadreaza perfect prin aspectul similar datorita blanitei calduroase, asa ca iti va fi usor sa le incorporezi in outfit-uri stylish, oversized.



Iar daca nu ai inca o pereche de cizme UGG, iti poti alege perechea preferata atat pentru tine, cat si pentru fetita ta, de pe Sport/Couture.

Articol realizat de Andreea Miclaus

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK