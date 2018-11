Cu totii stim ca sneakersii au devenit un statement de curand, un must-have in garderoba oricarei fashioniste, dar si a oricarei persoane care prefera sa simta confortul weekend-ului in fiecare zi a saptamanii sau care pur si simplu vrea sa ramana cu picioarele pe pamant, indiferent de situatie… Dar stiai ca acum poti sa faci asta, fara sa iti supui gleznele unor necrutatoare barete de pantofi cu toc de 12? Si cred ca toate suntem de acord ca atunci cand ne privim in oglinda, parca am arata mai bine cu cativa centimetri in plus. Ei bine, Hogan a gasit solutia: un pantof sport compact, creativ si extrem de stylish, cu platforma care variaza intre 2 si 7 cm in functie de model, perfect pentru a adauga in cel mai subtil moda acei centrimetri in plus de care ai nevoie. Modele internationale precum Gigi Hadid, Bella Hadid sau Sara Sampaio au descoperit de mult acest secret si au ales sa poarte Hogan in tinute cat mai lejere sau chiar sporty, in special alaturi de piese care le evidentiaza lungimea picioarelor. Nici de la Fashion Week nu au lipsit sneakersii cu platforma, mai ales de cand trendul sneakersilor urati, butucanosi sau exagerati a luat amploare la Saptamanile Modei, asa ca ti-am pregatit cateva sugestii pentru a purta acesti sneakers cu platforma Hogan intr-o maniera cat mai potrivita stilului tau:

Hadid Style:Cand ne gandim la stilul surorilor Bella & Gigi Hadid, in primul rand trebuie sa vizualizam ceva extrem de comod pentru ca, in calitate de fotomodele internationale si Victoria’s Secrets Angels, ele sunt tot timpul in miscare, calatorind pentru evenimente, sedinte foto sau prezentari de moda. Prin urmare, timpul petrecut in afara acestor evenimente trebuie sa implice outfituri sport, incaltaminte lejera, care sa fie in acelasi timp trendy, pentru a-si mentine pozitia de fashion icon. Asadar, daca esti o persoana ocupata care nu sta niciodata in acelasi loc, opteaza pentru jeansii mamei, topuri practice sau jachete sport oversized, alaturi de o pereche de sneakers cu platforma Hogan, pentru un plus de eleganta si utilitate intr-un singur pantof.

Monochrome Style: Nu e o noutate faptul ca tinutele all-black sau all-white nu pot da gres in viata de zi cu zi. Adevarul este ca un look monocrom iti permite atat o abordare minimalista, cat si una mai accesorizata, mai feminina, mai neutra, mai sporty, mai office sau mai oricum vrei tu sa ii spui: da, monocromul iti permite sa te joci cu piesele in stilul tau, oricare ar fi acela, cat timp pastrezi culoarea stabilita, iar pantofii sport Hogan sunt statement-ul perfect pentru aceasta alternativa. Trebuie sa recunosti casi tu ai ales macar o data prima bluza neagra si primul jeans negru gasite in dulap in situatie de criza. Asa suntem noi, femeile, purtam un all-black si suntem gata sa cucerim lumea.

Modern-feminin: In majoritatea cazurilor, stilul feminim implica o fusta; in cazul de fata, stilul modern implica alaturarea unei perechi de sneakers la aceasta. Rezultatul nu poate fi decat unul fresh, actual si totusi elegant, recomandat pentru oricine doreste sa-si pastreze latura feminina, dar sa se simta confortabil in acelasi timp pe durata intregii zile. Un blazer, o camasa sau chiar un pulover completeaza partea de sus, iar accente colorate precum accesorii sau detaliile unui model Hogan mai strident pot fi cheia unui look care sa atraga toate privirile.

Playful-creative style: Experimenteaza! Nu exista niciun sfat mai bun decat acesta. Pantofii sport cu platforma Hogan se pot integra cu usurinta intr-un outfit eclectic daca ai curajul sa incerci sa combini piese clasice cu piese non-conformiste. Joaca-te cu proportiile, culorile sau accesorizarea pentru un outfit creativ si in voga: aici sunt mult mai putine reguli de respectat intotdeauna sau mai multe reguli de incalcat. Opteaza pentru o abudenta de denim sau pentru detalii de blanita sau matase. Important e sa te simti cat mai in largul tau cand defilezi spre birou pentru a incepe o noua zi.

Shop the trend online at Sport Couture:

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK