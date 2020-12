Vrei să încerci ceva nou? Ingredientul cheie ce-ți va revoluționa rutina de îngrijire în acest sezon rece este lecitina vegetală, cu un rol vital în protecția pielii, în special în condiții de temperaturi joase. Odată cu schimbarea condițiilor meteorologice, filmul hidrolipidic ce protejează în mod normal tenul nu se mai descurcă cu sarcina sa de bază. Motivul pentru care ar trebui să-i oferi tenului tău un ajutor suplimentar în această perioadă este că hidratarea pielii devine și ea mai problematică, deoarece umectații din tegumente se pierd mai ușor, în special la schimbările abrupte de temperatură, de la frigul de afară la aerul încălzit artificial din încăperi. Lecitina vegetală din crema de zi protectoare din gama Nordica, creată de Viōrica, reface filmul hidrolipidic, are un puternic efect antioxidant și hidratează în profunzime tenul.

Optează pentru hidratare și emoliere a tenului tău în sezonul rece

Efectul său contracarează principala cauză a sensibilității crescute, iritațiilor și descuamării pielii în sezonul rece. Mai mult decât atât, crema de zi mai conține alte câteva ingrediente, de asemenea de origine naturală, pentru un efect sinergetic – ca uleiul de cocos, ce amplifică procesele regenerative, extractul de castravete și salcâm, ce asigură un plus de hidratare, dar și uleiul din porumb, cu efect nutritiv și antioxidant. Dacă în sezonul estival pe primul plan în îngrijirea tenului o ocupă protecția contra razelor solare și hidratarea, în timpul iernii este nevoie de un produs ce are, totodată, și un efect emolient. Hidratarea doar asigură o cantitate de apă suficientă pentru tegumente, în timp ce o cremă de zi emolientă mai și înmoaie pielea uscată și aspră, oferindu-i un plus de finețe și un aspect omogen, plăcut atât vizual, cât și la atingere.

Gama Nordica este exact ceea de ce ai nevoie, pentru a-ți adapta rutina de îngrijire la temperaturi joase, variațiile de umiditate și vântul aspru. Poți opta pentru o combinație de produse sau poți asigura protecția de bază prin crema de zi. Ceea ce contează este consecvența, anume grija permanentă contează cel mai mult în îngrijirea tenului. Desigur, măștile, produsele exfoliante sunt menite pentru utilizare săptămânală sau chiar mai rar, însă o cremă pentru față de zi cu zi este vitală pentru un ten mereu radiant. Efectele nu se vor lăsa așteptate!

Ingrediente active:

Lecitina vegetală- reface filmul hidrolipidic protector al pielii și servește ca o apărare antioxidantă.

Uleiul de cocos- contribuie la regenerarea rapidă a celulelor pielii. Previne descuamarea, deshidratarea și roșeața.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro