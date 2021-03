Pentru că schimbările climatice ne afectează nu doar la nivel psihic (astenia de primăvara) ci și la nivel fizic și pentru că tenul este una dintre cele mai afectate părți ale organismului nostru, am invitat-o pe Ana-Maria Savin, fondatoarea și curatorul platformei online de „beauty-care” SAVIN’SKIN să ne facă un rezumat al celor mai importanți pași de urmat în tranziția iarnă-primăvară în materie de îngrijire a tenului.

După cum este și motto-ul SAVIN’SKIN, „Skincare is conversation”, fapt ce ne atrage și intriga, deoarece suntem convinși că există nevoia acestui tip de discurs în Romania. SAVIN’SKIN curatoriaza exlusiv produse clean beauty care sunt în concordanță cu natura și corpul nostru, catalizând progresele științei moderne, făcând din această selecție să fie nu doar clean, ci și extrem de eficientă și modernă.

Trecem de la perioada de iarnă cu temperaturi sub 0 grade °C și umidate scăzută, la o perioadă cu temperaturi însemnat mai ridicate și asta lasă amprente asupra tenului nostru dacă nu avem grijă de el și dacă nu adaptăm rutina zilnică și implicit produsele folosite, la schimbările climatice trans-sezoniere.

În cele ce urmaza, Ana-Maria Savin, curator și fondator SAVIN’SKIN ne va oferi câteva tips-uri esențiale pentru a trece prin această tranziție cu bine, folosind produse clean beauty

Într-o perioadă foarte scurtă de timp, mai nou chiar și de câteva zile, tenul nostru resimte fluctuații foarte mari de temperatură, de până la 20 de grade °C, de la -10 la +12 grade °C, într-un interval de timp chiar mai scurt de o săptămână. Această tranziție necesită o ajustare a rutinei zilnice de beauty dacă vrem ca tenul nostru să aibă în continuare un aspect sănătos și să își păstreze hidratarea optimă.

Dacă dorim să urmăm și un tratament de rehidratare a tenului, cel mai important pas din rutină este SERUMUL. Acesta se poate adapta diferitelor nevoi de piele, se pot chiar combina diferite formule intre ele.

O dată cu venirea primăverii, razele soarelui devin din ce în ce mai puternice și fără o prevenție corespunzătoare, pot apărea pete pigmentare și îmbătrânire prematură. Este ideal, în cazul în care nu există deja în rutina voastră, introducerea vitaminei C. Puterea sa antioxidantă ajută ca SPF-ul să-și facă treaba mult mai bine și elimină pericolul de a ne păta fața, un produs cu aceste proprietăți este cel de la brand-ul danez Nuori, Supreme-C Serum Treatment. Acest tratament intensiv își păstrează eficiența și nu există pericolul de oxidare a vitaminei C,pe tot parcursul utilizării, datorită metodei inovative de ambalare a acestui brand nordic.

Primăvara pielea mai are tendintat să reacționeze în moduri diverse, fiind și sezonul alergiilor, recomandăm ca schimbarea de la iarnă-vară să se facă cu produse cât mai blânde, care să nu contribuie la sporirea inflamației. O variantă ideală este introducerea produselor cu acid hialuronic, care ajută și la mentinera nivelului optim de hidratare. Mai ales că o dată cu venirea primăverii, crește și umiditatea din aer: Dr. Barbara Strum – Hyaluronic Serum, Calming Serum, Anti-Pollution Drops. Toate aceste variante sunt suficient de potente cât să ne poată proteja, dar suficient de blânde cât să se poată face o tranziție cât mai ușoară.

De asemenea, folosim mai puțin retinol. Soarele arde și este contraindicat să folosim retinol pe timp de primăvară-vară, fără a ne lua toate masurile necesare.

Dacă iarna recomandăm a se folosi o cremă cât mai ocluzivă, precum Vital Balm de la Josh Rosebrook, pentru a împiedică deshidratarea tenului, o dată ce înaintăm spre lunile mai călduroase, în care crește și umiditatea din aer, acest tip de cremă poate fi înlocuită cu o cremă mai light, chiar și pe bază de apă. De aceea o dată cu venirea primăverii trebuie să adaptăm rutina zilnică și să folosim o cremă precum Vital Face Cream de la Nuori sau Dr. Barabara Șturm- The Face Cream. Ambele conțin în compoziție acid hialuronic, care previne îmbătrânirea prematură a pielii, hidratând în același timp.

Vital Face Cream de la NUORI este o cremă ușoară, recomandata pentru a fi folosita in special pe timp de zi si potrivita tuturor tipurilor de ten. Vital Face Cream redă pielii vitalitatea și ajută la prevenirea primelor semne de îmbătrânire. Aceasta are în formula sa o formă unică de acid hialuronic , care este capabil să pătrundă mai adânc în piele, crema redând astfel nivelul natural de hidratare. Ușor de absorbit, această cremă este ideală pentru a fi purtată pe sub make-up, drept prime sau stand alone.

Noaptea, in timpul primaverii, putem ramane la o formula mai grasa, deoarece si temperaturile din timpul serii scad si chiar daca in casa este cald, umiditatea tot este scazuta.

Special făcut pentru această perioadă de tranziție, este și uleiul A Spring In Tokyo' de la Odacité. Acest serum concentrat, profund revitalizant și purifiant face parte din linia Odacité Private Collection și a fost inițial creat pentru o actriță japoneză de kabuki, care suferea de apariția ridurilor premature, pierderea fermității și puseuri de acnee. Uleiul este și el o parte importantă a rutinei zilnice de îngrijire a tenului. Acesta se poate aplică ca un contratrat, pe pielea curățată, după serum sau cremă. Iideal trebuie să fie urmat de o cremă cu SPF ridicat. Soarele ce reapare începând cu perioada primăverii și devine mai puternic, este principalul factor de îmbătrânire a tenului.

Variantele de produse cu SPF sunt multiple: Nutrient Day Cream de la Josh Rosebrook care este un produs hibrid, cremă de zi + SPF, aceasta fiind crema de zi preferată a Emmei Watson sau un serum cu SPF, precum Sun Drops de la Dr. Barbara Sturm. O variantă de SPF cu protecție minerală este si Extreme UV SPF 45 de la Soleil Toujours.

Dacă iarna machiajul este spre mat, primăvara și vara, tendința este către prospețime, dewy glowy look.

Pentru că primăvara este echivalentul prospețimii, recomandarea noastră este să renunțăm pe cât posibil la fondurile de ten mate și cele de tip full coverage (atunci când este posibil) și să mergem spre variante mai light, cremoase, în care pielea poate repira și oferă acea strălucire naturală precum SUPER SERUM SKIN TINT SPF 30, de ILIA BEAUTY.



O altă variantă este să alegem o bază de machiaj cu efect satinat, precum noul produs Master Radiance Boost de la RMS BEAUTY.. Acest iluminator poate fi combinta atât cu cremă hidratantă, fondul de ten sau purtat de sine stătător ca highlighter, în zonele în care vrem să adaugtam un plus de strălucire. Totodată și culorile pe care le folosim la realizarea make-up-ului merg spre prospețime și aici recomandăm noua nuanță Lip2Cheeck „Lost Angel” sau paleta Lip2Cheek Glow Quad de la RMS Beauty. Nuanțele sunt super subtile de roz-peach, tendința fiind spre cât mai fresh și produse cu bază cremoasă.

Cu alte cuvinte, primăvara este momentul oportun să etalăm frumusețea și prospețimea naturală a pielii corect îngrijite și sănătoase, folosind produsele clean beauty curatoriate de SAVIN’SKIN(www.savinskin.ro), în care ne punem toată încrederea, fiind dezvoltate de experți de renume internațional, atât doctori cât și „beauty experts”, care înțeleg că cel mai important lucru pentru un ten radiant este sănătatea pielii.

